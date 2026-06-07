Bí ẩn chiếc bình đồng hình Kỳ Lân trong mộ cổ

Chen Pansong, một nông dân ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), vô tình lạc vào một hang động cùng với những người dân làng khác khi đang cố gắng xua đuổi một con cáo phá hoại mùa màng của họ. Họ không tìm thấy con cáo, mà thay vào đó phát hiện ra một bộ sưu tập đồ đồng cổ, bao gồm một chiếc trống đồng và một chiếc sàng đồng. Sau khi làm sạch và xác định, người ta xác định đó là lăng mộ của một quan lại thời Chiến Quốc. Tất cả 33 hiện vật được khai quật đều được xếp loại là di vật văn hóa quý hiếm cấp II trở lên.

Ảnh: @Sohu.

Trong số đó, có một chiếc bình rượu bằng đồng đặc biệt độc đáo: cao 53,7 cm, rộng 23,5 cm, dài 50 cm và nặng 21,5 kg. Phần bụng tròn trịa tạo nên vẻ ngoài thịnh vượng, và bốn chân của nó chắc chắn và năng động, kết quả cho thấy nó là một chiếc bình đồng hình Kỳ Lân.

Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, Kỳ Lân thường có thân rồng, linh hồn hổ, phủ đầy vảy, bốn móng guốc giẫm trên mây lành, uy nghi và đáng kính sợ. Nhưng nếu bạn xem xét một số hiện vật được khai quật, bạn có thể khá ngạc nhiên với ấn tượng này - Kỳ Lân trong suy nghĩ của người xưa thực sự khác biệt so với những gì chúng ta thấy trên phim truyền hình.

Ảnh: @Sohu.

Các ghi chép lịch sử cho thấy, nguyên mẫu của Kỳ Lân đã từng tồn tại. Con vật bị Hoàng đế Vũ nhà Hán và Công tước nước Lỗ bắt được có tứ chi như bò, thân như cừu, miệng như ngựa và gạc như hươu – một sinh vật kỳ lạ – và do đó được gọi là Kỳ Lân.

Người xưa coi Kỳ Lân là một loài thú thần thoại may mắn; Kỳ Lân cưỡi trên những đám mây may mắn sẽ xua tan mọi tai ương của con người. Hoàng đế Vũ nhà Hán thậm chí còn đặt tên triều đại của mình là "Nguyên Thủ" để thể hiện sự tôn kính đối với loài thú thần thoại này.

Tóm lại, do hiểu biết hạn chế về tự nhiên, người xưa thường đặt hy vọng và ước nguyện vào các loài thú thần thoại, mong muốn đạt được sức mạnh hoặc may mắn thông qua chúng. Trải qua các triều đại, con người liên tục tô điểm thêm hình ảnh Kỳ Lân, dần hình thành nên hình ảnh Kỳ Lân nghệ thuật phong phú và giàu trí tưởng tượng mà chúng ta thấy ngày nay.