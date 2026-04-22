Tại sao BB Việt Nam bị xử phạt và tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng?

Ngày 21/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam (Tầng 9, Toà Nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

BB Việt Nam kinh doanh mỹ phẩm không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF)

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, đó là kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Hành vi vi phạm được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam/ Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, Công ty còn có 1 tình tiết tăng nặng do có 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra (theo quy định tại khoản 5 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ).

Bộ Y tế xử phạt, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 mỹ phẩm vi phạm

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt 75 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung). Mức phạt được áp dụng cho tổ chức trên cơ sở nhân đôi khung phạt của cá nhân và tính đến yếu tố tăng nặng do số lượng sản phẩm vi phạm.

Kem chống nắng Anessa do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam đứng tên công bố bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi. Ảnh: S.P./Nguồn Znews.vn

Ngoài tiền phạt, Cục Quản lý Dược còn buộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Các sản phẩm này cũng nằm trong danh mục 60 mỹ phẩm đã bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố theo quyết định trước đó của Cục Quản lý Dược.

Cụ thể, ngày 29/5/2025, Cục Quản lý Dược đã có Quyết định số 275/QĐ-QLD về việc thu hồi tự nguyện 60 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam là công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường trong đó đã bao gồm 37 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Quyết định của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 60 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam - thu hồi tự nguyện). Ảnh chụp màn hình

Danh mục sản phẩm bị thu hồi trải rộng ở nhiều thương hiệu quen thuộc, từ nhóm chăm sóc da, làm sạch đến các dòng kem chống nắng phổ biến như: Hatomugi, Rosette, Aquafresh, Senka, Shiseido, Hada Labo, Dokudami, Lion, Aqua Label, Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF50+ PA++++, Skin Aqua Tone Up Spray, Skin Aqua Tone Up UV Essence Happiness Aura Rose... Đây đều là những sản phẩm từng được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt trong phân khúc mỹ phẩm Nhật Bản.

Danh sách 37 sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam bị thu hồi, tiêu hủy. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Việc mạnh tay xử lý của các cơ quan chức năng cho thấy sự quyết liệt trong việc làm sạch thị trường mỹ phẩm. Mọi sản phẩm mỹ phẩm, dù là hàng nhập khẩu danh tiếng, nếu không minh bạch được "lý lịch" PIF theo quy định, đều sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng.