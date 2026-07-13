Lỗ hổng đấu thầu tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Công: Không để luật nằm trên giấy [Kỳ 5]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thông qua việc bóc tách, đối chiếu hàng loạt hồ sơ, quyết định phê duyệt dự án tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công, một bức tranh toàn cảnh về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đã bộc lộ những khoảng trống đáng quan ngại. Trong bối cảnh cả nước thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, xóa bỏ cấp hành chính trung gian, chính quyền cấp xã được giao phó trực tiếp nguồn ngân sách khổng lồ, đòi hỏi năng lực quản trị, điều hành và sự tuân thủ pháp luật phải được nâng lên một tầm cao mới.
Thế nhưng, những khoảng trống tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công không chỉ nằm ở những con số tài chính đơn thuần mà còn chạm đến những nguyên tắc cốt lõi của hoạt động quản lý vốn đầu tư công: Tính hiệu quả kinh tế và tính công khai, minh bạch.
Nhận diện "lỗ hổng" từ bức tranh thực tế
Nhìn lại chuỗi 44 gói thầu đã có kết quả do Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công làm chủ đầu tư, dư luận hoàn toàn có cơ sở để đặt ra những nghi vấn chính đáng về năng lực quản trị và điều hành của cơ quan này, đứng đầu là ông Phan Đại Bảo - Trưởng phòng. Việc chi ra gần 50 tỷ đồng ngân sách nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình mang lại chỉ đạt mức 1,95% cho thấy tính cạnh tranh về giá chưa được phát huy tối đa. Số tiền tiết kiệm chưa tới 1 tỷ đồng cho một khối lượng công việc khổng lồ là một thực tế cần được các cơ quan chức năng phân tích thấu đáo, xem xét kỹ lưỡng khâu khảo sát giá và lập dự toán của chủ đầu tư.
Nghiêm trọng hơn, công tác đăng tải thông tin bắt buộc lại liên tục bị vi phạm. Hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (như gói thầu Đội 2, gói thầu Sửa chữa Nhà bia liệt sĩ) có dấu hiệu bị chậm trễ đăng tải, kéo dài từ 19 đến 37 ngày tự nhiên. Hành vi này đã tạo ra độ trễ thông tin vô cùng nghiêm trọng, vô hiệu hóa quyền giám sát của cộng đồng và tước đi cơ hội khiếu nại, kiến nghị hợp pháp của các doanh nghiệp khác.
Cùng với đó, sự xuất hiện liên tục, lặp đi lặp lại của những doanh nghiệp "quen mặt" như Công ty TNHH MTV An Lộc Long, Công ty TNHH Cường Thịnh Bến Lức hay Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng L.A Phước Sanh càng làm dấy lên những đòi hỏi cấp thiết về việc rà soát lại các tiêu chí kỹ thuật, nhân sự trong hồ sơ mời thầu. Sự thống trị của một nhóm nhỏ nhà thầu tại một địa bàn luôn tiềm ẩn rủi ro về việc thiết lập các rào cản vô hình, biến môi trường đấu thầu thành sân chơi tĩnh lặng, thiếu vắng sự cạnh tranh sòng phẳng.
Chuyên gia hiến kế: Phải sử dụng "bàn tay sắt" của pháp luật
Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, những tồn tại mang tính hệ thống ở các gói thầu tại xã Vĩnh Công không chỉ là bài học kinh nghiệm của riêng một địa phương, mà còn là hồi chuông cảnh báo sâu sắc cho công tác quản lý vốn đầu tư công trên bình diện rộng. Việc để xảy ra tình trạng chậm công bố thông tin, tỷ lệ tiết kiệm thấp lặp đi lặp lại nhiều lần có dấu hiệu đi ngược lại tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15.
Dẫn chiếu hệ thống quy định hiện hành, Luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích chi tiết: "Hệ thống pháp luật, cụ thể là Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã vạch ra một hành lang pháp lý rất nghiêm ngặt, bao phủ toàn bộ công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát đấu thầu. Theo đó, các cơ quan quản lý cấp trên, Ủy ban Kiểm tra và hệ thống Thanh tra chuyên ngành có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất đối với những dự án có dấu hiệu bất thường, tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp hoặc khi phát hiện chủ đầu tư có biểu hiện không tuân thủ thời gian công bố thông tin bắt buộc".
Đặc biệt, nhắc đến kỷ cương hiện hành, Luật sư Hương nhấn mạnh: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ mang thông điệp vô cùng mạnh mẽ, yêu cầu kiên quyết xử lý, không có vùng cấm đối với các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan có biểu hiện dung túng cho hành vi cạnh tranh không bình đẳng, hoặc thực hiện đấu thầu mang tính hình thức".
From những căn cứ vững chắc trên, Luật sư Hương kiến nghị các cơ quan chức năng cần có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ để chấn chỉnh: "Để luật pháp thực sự đi vào đời sống, không nằm trên giấy, các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước cần sớm tiến hành lập đoàn kiểm tra chuyên đề đối với toàn bộ hồ sơ đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công trong giai đoạn 2025-2026. Quá trình thanh tra không chỉ xem xét hồ sơ bề mặt mà cần mổ xẻ chi tiết khâu lập dự toán, thẩm định giá và việc xây dựng các tiêu chí kỹ thuật, nhân sự, máy móc trong hồ sơ mời thầu để làm rõ có hay không sự cài cắm, thiết kế các rào cản nhằm hạn chế nhà thầu nơi khác".
Đồng thời, đối với việc để xảy ra độ trễ công khai thông tin lên tới 14 đến 26 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cần kiên quyết xem xét áp dụng chế tài khóa tài khoản đấu thầu từ 06 đến 12 tháng theo đúng quy định tại Điều 22 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.
Cũng theo các chuyên gia, chìa khóa cốt lõi để giải quyết triệt để tình trạng "bình mới rượu cũ" trong đấu thầu nằm ở việc gắn chặt trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư. Khi và chỉ khi người đứng đầu phải chịu các hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh do để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc quản lý thiếu minh bạch, thì môi trường đấu thầu mới thực sự được thanh lọc.
Hoạt động đấu thầu suy cho cùng là để phục vụ lợi ích công cộng, kiến tạo cơ sở hạ tầng vững chắc phục vụ nhân dân. Việc khơi thông môi trường cạnh tranh công bằng không chỉ giúp tiết kiệm tối đa hàng chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng tuổi thọ của các công trình, mà còn trực tiếp củng cố niềm tin vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng nhân dân vào sự liêm chính của bộ máy chính quyền cơ sở. Những điểm nghẽn tại xã Vĩnh Công cần sớm được nhận diện, làm rõ và khắc phục triệt để, để dòng vốn đầu tư thực sự mang lại những giá trị thiết thực nhất cho xã hội.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
TĂNG CƯỜNG THANH TRA, GIÁM SÁT VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU THẦU
Quản lý, sử dụng dòng vốn đầu tư của Nhà nước trong hoạt động đấu thầu luôn là một lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối và tinh thần trách nhiệm cao độ từ các cá nhân được Đảng, Nhà nước giao phó quyền lực. Nhằm quy trách nhiệm một cách cụ thể, cá thể hóa từng khâu và triệt tiêu tư tưởng "cha chung không ai khóc", Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) đã dành hẳn Điều 78 và Điều 79 để quy định vô cùng chi tiết về trách nhiệm của chủ đầu tư và người có thẩm quyền.
Theo Điều 78 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm cá nhân, toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư không được phép bưng bít thông tin, chậm trễ đăng tải kết quả trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hay tạo ra các rào cản kỹ thuật phi lý trong hồ sơ mời thầu nhằm mục đích hạn chế các nhà thầu. Tiếp đó, Điều 79 quy định rõ người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật nếu quyết định của mình dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, gây ra hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.
Để ngăn chặn từ sớm, từ xa những biến tướng, vi phạm trong hoạt động đầu tư công, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rất chi tiết về hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu. Theo đó, những dự án, gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, có nhiều kiến nghị kéo dài, hoặc có dấu hiệu chủ đầu tư chậm trễ trong việc đăng tải thông tin bắt buộc sẽ ngay lập tức được đưa vào diện ưu tiên kiểm tra đột xuất. Khi phát hiện sai phạm, cơ quan thanh tra sẽ kiến nghị áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm khắc như khóa tài khoản trên mạng đấu thầu từ 06 đến 12 tháng, hoặc chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra nếu có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự.
Đồng bộ với Nghị định 214, Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng đưa ra các cơ chế kiểm soát chặt chẽ quá trình giải ngân nguồn vốn. Thông tư trao quyền và yêu cầu cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi nghiêm ngặt, kiên quyết từ chối thanh toán nếu phát hiện hồ sơ đấu thầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chưa tuân thủ đúng quy trình công khai, minh bạch hoặc chưa đăng tải đầy đủ, đúng hạn kết quả lựa chọn nhà thầu.
Đặc biệt, để siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các địa phương, cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư phải gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện công tác đấu thầu. Chỉ thị kiên quyết yêu cầu các cấp có thẩm quyền phải xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với những cán bộ, công chức có biểu hiện suy thoái đạo đức, thông thầu, dàn xếp, cản trở nhà thầu, hoặc dung túng cho việc tạo ra rào cản kỹ thuật để ưu ái các nhóm lợi ích, nhà thầu "sân sau". Sự kết hợp chặt chẽ giữa giám sát quyền lực từ cơ quan quản lý nhà nước và giám sát rộng rãi từ cộng đồng tạo thành một tấm khiên vững chắc bảo vệ nguồn vốn ngân sách.