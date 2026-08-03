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[GALLERY] Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Chính trị

[GALLERY] Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Thiên Tuấn
Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, cấp bách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, cấp bách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: “Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.
Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: “Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 Nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 Nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia.
Kỳ họp diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ ngày 3/8 đến ngày 24/8/2026. Quốc hội dự kiến làm việc cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, có bố trí thời gian giữa 2 đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua tại đợt 2.
Kỳ họp diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ ngày 3/8 đến ngày 24/8/2026. Quốc hội dự kiến làm việc cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, có bố trí thời gian giữa 2 đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua tại đợt 2.
Để hoàn thành chương trình Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Chấp hành nghiêm Nội quy kỳ họp.
Để hoàn thành chương trình Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Chấp hành nghiêm Nội quy kỳ họp.
Đặc biệt, với quyết tâm đạt mục tiêu tạo được 4 bước chuyển chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 đã xác định, cùng Chính phủ, các cơ quan quyết tâm nâng cao hiệu quả thực thi theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đặc biệt, với quyết tâm đạt mục tiêu tạo được 4 bước chuyển chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 đã xác định, cùng Chính phủ, các cơ quan quyết tâm nâng cao hiệu quả thực thi theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan; cùng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đạt chất lượng cao nhất.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan; cùng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đạt chất lượng cao nhất.
Thiên Tuấn
#quốc hội #khai mạc #toàn cảnh #tổng bí thư #Tô Lâm #kỳ họp

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