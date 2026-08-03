Gói thầu xây lắp hơn 5,8 tỷ đồng ở Bình Hưng Hòa về tay Bách Khoa

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hưng Hòa TP HCM vừa ban hành Quyết định số 413/QĐ-BQLDA ngày 24/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa trường lớp trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa năm học 2026-2027. Quyết định do Giám đốc Nguyễn Dương Minh Đức ký, đánh dấu việc hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng giáo dục cấp cơ sở nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

Nguồn: MSC

Diễn biến kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu xây lắp 5,8 tỷ đồng

Theo dữ liệu, gói thầu Xây lắp có mã số E-TBMT IB2600358601 - 00, nằm trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2600200932 được Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hưng Hòa - Nguyễn Dương Minh Đức phê duyệt tại Quyết định số 284/QĐ-BQLDA ngày 03/07/2026. Ngày 10/07/2026, Giám đốc Nguyễn Dương Minh Đức tiếp tục ký Quyết định số 338/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT. Đơn vị được giao tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa, do ông Lê Hoàng Sang làm Tổ trưởng tổ chuyên gia.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên. Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 6.120.530.531 đồng.

Mặc dù hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng đến thời điểm đóng/mở thầu ngày 20/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bách Khoa với giá dự thầu 5.802.211.260 đồng.

Tại Quyết định số 413/QĐ-BQLDA ngày 24/07/2026, Giám đốc Nguyễn Dương Minh Đức đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bách Khoa trúng thầu đúng bằng giá dự thầu 5.802.211.260 đồng. Hợp đồng áp dụng hình thức trọn gói, thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày. So với giá gói thầu được phê duyệt, giá trúng thầu giảm 318.319.271 đồng, tương đương khoảng 5,2%.

Lịch sử trúng thầu của Giao Thông Bách Khoa tại TP HCM

Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và đấu thầu quốc gia ghi nhận, Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bách Khoa có mã số doanh nghiệp 0302541534, thành lập và phê duyệt tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 07/2014. Doanh nghiệp do ông Võ Thủ Minh làm đại diện pháp luật, trụ sở đặt tại Xã Bình Hưng, TP HCM.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu tính đến tháng 07/2026 cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bách Khoa đã tham gia tổng cộng khoảng 17 gói thầu (toàn bộ đều nằm trên địa bàn TP HCM), trong đó trúng tới 16 gói thầu và chỉ trượt 01 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt con số xấp xỉ 94,12%, với tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt 66.140.350.567 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt xấp xỉ 96,44%.

Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bách Khoa từng trúng một số gói thầu do Ban Quản lý dự án khu vực, UBND phường và các trường học trên địa bàn quận Bình Tân cũ cùng khu vực phụ cận làm chủ đầu tư.

Thống kê cho thấy, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân, Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Bách Khoa đã dự 3 gói thầu và trúng cả 3 gói, thu về tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 24,641 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với dự toán tại đơn vị này đạt xấp xỉ 95,31%.

Dữ liệu đấu thầu cũng ghi nhận doanh nghiệp này từng trúng một số gói thầu cải tạo, sửa chữa trụ sở hành chính và trường học. Có thể kể đến gói thầu xây lắp do Trường Tiểu học Bình Trị 2 làm chủ đầu tư (trúng tháng 03/2026 với giá xấp xỉ 472 triệu đồng); gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Tạo mời thầu (trúng tháng 11/2025 với giá xấp xỉ 5,02 tỷ đồng); gói thầu do Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Hưng Hòa mời thầu (trúng tháng 11/2025 với giá xấp xỉ 3,92 tỷ đồng).

Ngoài ra, nhà thầu Bách Khoa còn trúng các gói thầu sửa chữa tại Trường Mầm non Hương Sen, Trường Tiểu học An Lạc 1, Trường Mầm non Bình Trị Đông B, Trường Tiểu học Lê Công Phép, Trường THCS An Lạc, Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Mầm non Hoa Đào...

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh

Phân tích diễn biến gói thầu dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, giá dự thầu của nhà thầu thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt 318.319.271 đồng, tương đương khoảng 5,20%.

Tuy nhiên, bình luận sâu hơn về khía cạnh pháp lý và quản trị rủi ro, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chỉ ra rằng, tình trạng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT là vấn đề đòi hỏi các chủ đầu tư phải đặc biệt lưu tâm. Dù việc quyết định mở thầu ngay trong trường hợp này là hoàn toàn hợp lệ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo quy định pháp luật về đấu thầu, E-HSMT không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho một hoặc một số nhà thầu.