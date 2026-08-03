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[GALLERY] Cận cảnh Honda Vario 125 2027 tại Việt Nam, chốt giá từ 42 triệu

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Honda Vario 125 2027 tại Việt Nam, chốt giá từ 42 triệu

Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức ra mắt bán nâng cấp của mẫu xe ga Vario 125 đời 2027, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về mặt thiết kế lẫn công nghệ.

Tâm Võ
Sau khi ra mắt vào giữa tháng 7 vừa qua, Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức "chốt giá" và kế hoạch bán ra của Vario 125 thế hệ mới. Ở lần xuất hiện này, điểm cải tiến đáng chú ý nhất về mặt ngoại hình của Honda Vario 125 nằm ở việc bổ sung phiên bản Street hoàn toàn mới.
Sau khi ra mắt vào giữa tháng 7 vừa qua, Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức "chốt giá" và kế hoạch bán ra của Vario 125 thế hệ mới. Ở lần xuất hiện này, điểm cải tiến đáng chú ý nhất về mặt ngoại hình của Honda Vario 125 nằm ở việc bổ sung phiên bản Street hoàn toàn mới.
Khác với cấu hình bao bọc dàn áo kín truyền thống, Honda Vario 125 2027 bản Street gây ấn tượng mạnh với thiết kế ghi đông trần lấy cảm hứng từ phong cách đường phố, mang đến tư thế lái phóng khoáng, góc đánh lái linh hoạt và tăng khả năng kết nối giữa người điều khiển với phương tiện.
Khác với cấu hình bao bọc dàn áo kín truyền thống, Honda Vario 125 2027 bản Street gây ấn tượng mạnh với thiết kế ghi đông trần lấy cảm hứng từ phong cách đường phố, mang đến tư thế lái phóng khoáng, góc đánh lái linh hoạt và tăng khả năng kết nối giữa người điều khiển với phương tiện.
Về tổng thể kiến trúc, Vario 125 2027 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế gọn gàng, góc cạnh đặc trưng với hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng công nghệ LED có dải nhận diện hình chữ "V" sắc sảo ở phần đầu xe. Mặt sàn để chân dạng phẳng được giữ lại nhằm tối ưu không gian để chân và sự tiện lợi khi di chuyển hàng ngày.
Về tổng thể kiến trúc, Vario 125 2027 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế gọn gàng, góc cạnh đặc trưng với hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng công nghệ LED có dải nhận diện hình chữ "V" sắc sảo ở phần đầu xe. Mặt sàn để chân dạng phẳng được giữ lại nhằm tối ưu không gian để chân và sự tiện lợi khi di chuyển hàng ngày.
Các tiện ích hỗ trợ người dùng trên Vario 125 2027 cũng ghi nhận những bước nâng cấp đồng bộ. Bảng đồng hồ trung tâm dạng LCD toàn phần hiển thị trực quan các thông số vận hành. Cổng sạc thiết bị di động ở hộc đồ trước được chuyển đổi từ chuẩn USB Type-A sang chuẩn USB Type-C hiện đại.
Các tiện ích hỗ trợ người dùng trên Vario 125 2027 cũng ghi nhận những bước nâng cấp đồng bộ. Bảng đồng hồ trung tâm dạng LCD toàn phần hiển thị trực quan các thông số vận hành. Cổng sạc thiết bị di động ở hộc đồ trước được chuyển đổi từ chuẩn USB Type-A sang chuẩn USB Type-C hiện đại.
Honda Vario 125 2027 thế hệ mới vẫn duy trì dung tích cốp chứa đồ 18 lít dưới yên, hệ thống khóa thông minh Smartkey tích hợp cảnh báo chống trộm, đĩa phanh trước dạng lượn sóng kết hợp hệ thống phanh phối hợp CBS giúp tăng độ an toàn khi giảm tốc.
Honda Vario 125 2027 thế hệ mới vẫn duy trì dung tích cốp chứa đồ 18 lít dưới yên, hệ thống khóa thông minh Smartkey tích hợp cảnh báo chống trộm, đĩa phanh trước dạng lượn sóng kết hợp hệ thống phanh phối hợp CBS giúp tăng độ an toàn khi giảm tốc.
Phiên bản Vario 125 Đặc Biệt được giới thiệu với 03 màu Xanh Đen, Đỏ Đen và Đen với lớp sơn nhám cao cấp, tạo nên tổng thể cuốn hút. Trong khi đó, phiên bản Vario 125 Street có hai phối màu mới là Đen vành Cam và Đen vành Trắng, mỗi phối màu đều đi kèm bộ tem và màu vành được thiết kế đồng bộ.
Phiên bản Vario 125 Đặc Biệt được giới thiệu với 03 màu Xanh Đen, Đỏ Đen và Đen với lớp sơn nhám cao cấp, tạo nên tổng thể cuốn hút. Trong khi đó, phiên bản Vario 125 Street có hai phối màu mới là Đen vành Cam và Đen vành Trắng, mỗi phối màu đều đi kèm bộ tem và màu vành được thiết kế đồng bộ.
Tuy nhiên so với bản Indonesia, Honda Vario 125 Street 2027 mới tại Việt Nam đã không còn phanh ABS bánh trước. Cả 2 phiên bản Vario 125 mới tại Việt Nam đều chỉ được trang bị hệ thống phanh CBS với phanh đĩa bánh trước và phanh đùm phía sau.
Tuy nhiên so với bản Indonesia, Honda Vario 125 Street 2027 mới tại Việt Nam đã không còn phanh ABS bánh trước. Cả 2 phiên bản Vario 125 mới tại Việt Nam đều chỉ được trang bị hệ thống phanh CBS với phanh đĩa bánh trước và phanh đùm phía sau.
Thay vì sử dụng động cơ mới eSP+ 4 van như Honda Air Blade 125, Honda Vario 125 thế hệ mới vẫn sử dụng máy cũ eSP 2 van. Honda chỉ nâng tiêu chuẩn khí thải lên Euro 4. Động cơ 125cc đạt công suất 11,37hp tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 11,9Nm tại 5.000 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình được Honda công bố là 2,11 lít/100km.
Thay vì sử dụng động cơ mới eSP+ 4 van như Honda Air Blade 125, Honda Vario 125 thế hệ mới vẫn sử dụng máy cũ eSP 2 van. Honda chỉ nâng tiêu chuẩn khí thải lên Euro 4. Động cơ 125cc đạt công suất 11,37hp tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 11,9Nm tại 5.000 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình được Honda công bố là 2,11 lít/100km.
Mức giá xe Honda Vario 125 2027 tại Việt Nam cho 2 phiên bản là Đặc biệt và Street được công bố lần lượt 42,69 triệu và 43,69 triệu đồng (VAT 10%). Nếu tính VAT theo mức 8%, giá của mỗi bản chỉ còn 41.913.818 triệu đồng và 42.895.637 triệu đồng. Xe sẽ được bán ra từ tháng 8 này.
Mức giá xe Honda Vario 125 2027 tại Việt Nam cho 2 phiên bản là Đặc biệt và Street được công bố lần lượt 42,69 triệu và 43,69 triệu đồng (VAT 10%). Nếu tính VAT theo mức 8%, giá của mỗi bản chỉ còn 41.913.818 triệu đồng và 42.895.637 triệu đồng. Xe sẽ được bán ra từ tháng 8 này.
Mức giá đề xuất hơn 41 triệu đồng của HVN đã đưa Vario 125 về đúng dải giá cạnh tranh trực diện, khiến các cửa hàng tư nhân gần như không còn biên độ lợi nhuận nếu tiếp tục nhập khẩu xe gánh thêm nhiều chi phí vận chuyển và thuế quan.
Mức giá đề xuất hơn 41 triệu đồng của HVN đã đưa Vario 125 về đúng dải giá cạnh tranh trực diện, khiến các cửa hàng tư nhân gần như không còn biên độ lợi nhuận nếu tiếp tục nhập khẩu xe gánh thêm nhiều chi phí vận chuyển và thuế quan.
Khách hàng mua xe chính hãng tại hệ thống HEAD được hưởng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, phụ tùng thay thế sẵn có và chính thức bước vào hệ sinh thái quản lý phương tiện qua ứng dụng My Honda+.
Khách hàng mua xe chính hãng tại hệ thống HEAD được hưởng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, phụ tùng thay thế sẵn có và chính thức bước vào hệ sinh thái quản lý phương tiện qua ứng dụng My Honda+.
Sự chủ động của Honda Việt Nam trong việc đa dạng hóa phiên bản và chuẩn hóa trang bị không chỉ mang đến cho người tiêu dùng trong nước những lựa chọn xe tay ga chất lượng, mà còn từng bước thu hẹp thị phần của các đơn vị nhập khẩu nhỏ lẻ, đưa thị trường xe máy Việt Nam vào quỹ đạo cạnh tranh chính ngạch và minh bạch hơn.
Sự chủ động của Honda Việt Nam trong việc đa dạng hóa phiên bản và chuẩn hóa trang bị không chỉ mang đến cho người tiêu dùng trong nước những lựa chọn xe tay ga chất lượng, mà còn từng bước thu hẹp thị phần của các đơn vị nhập khẩu nhỏ lẻ, đưa thị trường xe máy Việt Nam vào quỹ đạo cạnh tranh chính ngạch và minh bạch hơn.
Video: Xem chi tiết Honda Vario 125 2027 tại Việt Nam.
Tâm Võ
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