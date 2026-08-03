Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khai quật mộ cổ hé lộ nhiều báu vật 2.200 năm tuổi

Các nhà khảo cổ phát hiện ngôi mộ quy mô lớn cùng xe ngựa, nhạc cụ, đồ sơn mài và tấm chiếu tre hiếm có từ thời nhà Sở ở Trung Quốc.

Thiên Đăng (Theo SCMP)

Gần đây, các nhà khảo cổ học ở Trung Quốc thông báo đã khai quật được ngôi mộ thời nhà Sở lớn nhất từng được tìm thấy cho đến nay.

Ngôi mộ được khai quật ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, có niên đại 2.200 năm và là công trình phức tạp nhất thuộc loại này. Trong ngôi mộ, các chuyên gia tìm thấy có hố chôn ngựa, xe ngựa, đặc biệt là một tấm chiếu tre.

anh-chup-man-hinh-2026-06-22-093408.png
Ngôi mộ cổ 2.200 năm tuổi ở Trung Quốc có niên đại từ thời nhà Sở. Ảnh: @SCMP.

“Kỹ thuật đan chiếu tre tương tự như kỹ thuật hiện đại. Sau khi xác định niên đại bằng phương pháp carbon phóng xạ, chúng tôi kết luận rằng niên đại của chiếc chiếu tre này nằm trong khoảng 2.200 năm tuổi”, ông Zhang Zhiguo, người quản lý bảo tồn di tích văn hóa của Dự án Khảo cổ Lăng mộ Wuwangdun, cho biết trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra những di vật khác, chẳng hạn như các vật dụng nghi lễ bằng đồng, đồ dùng, hộp gỗ sơn mài, nhạc cụ và tượng nhỏ.

Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng các nhà khảo cổ học đã đưa ra giả thuyết ngôi mộ có thể thuộc về một vị vua.

Mời quý độc giả xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
#Ngôi mộ #nước sở #triều đại #ngôi mộ cổ #Trung Quốc #nhà Sở

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí mật gây tò mò về khu mộ khoảng 1.400 tuổi của người Zapotec

Các nhà khảo cổ đã khai quật một khu mộ của người Zapotec được trang trí bằng những biểu tượng về ban đêm và cái chết.

Vào khoảng năm 600 sau Công nguyên, tại thung lũng Oaxaca ở miền Nam Mexico, tổ tiên của người Zapotec ngày nay đã xây dựng khu mộ tráng lệ để tưởng nhớ nhân vật đáng kính.

Các nhà khảo cổ học từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) gần đây đã khai quật khu mộ bên ngoài thị trấn San Pablo Huitzo - địa điểm trước đây đã tìm thấy những lăng mộ khác của người Zapotec.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật ngôi mộ hơn 1.000 năm tuổi, phát hiện thứ không ngờ

Khi khai quật một ngôi mộ trong Vườn quốc gia Kinchega, Australia, các chuyên gia phát hiện những mảnh xương nhưng chúng không phải hài cốt con người.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Australian Archaeology, một ngôi mộ có niên đại hơn 1.000 tuổi lần đầu tiên được phát hiện tại Vườn quốc gia Kinchega, Australia vào năm 2000. Mộ cổ được tìm thấy sau khi công trình xây dựng đường sá cắt vào rìa của khu mộ. Cư dân bản địa tên là Uncle Badger Bates và kiểm lâm viên Dan Witter đã phát hiện ngôi mộ.

Bên trong mộ có chứa những mảnh xương nhưng không thuộc về con người. Trên thực tế đó là bộ xương của một con chó dingo - loài động vật hoang dã nhìn khá giống chó nhà. Hộp sọ của con vật này đã bị mất sau trận lũ lụt năm 2021. Trong cuộc khai quật vào năm 2023, các chuyên gia đã tìm thấy toàn bộ bộ xương của con chó dingo.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Mở mộ cổ thời Trung cổ, chuyên gia bất ngờ trước những thứ bên trong

Các nhà khảo cổ đã khai quật khu mộ hiếm hoi thời Trung cổ chứa hài cốt của một phụ nữ, một trẻ sơ sinh và một bộ da ngựa ở miền Nam nước Nga.

Một khu mộ hiếm hoi thuộc tầng lớp thượng lưu có niên đại vào thời Trung cổ đã được các chuyên gia phát hiện và khai quật. Theo đó, họ tìm thấy bên trong khu mộ có hài cốt của một phụ nữ, một đứa trẻ sơ sinh và một con ngựa bị lột da. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một chiếc gương và một chiếc bàn đạp bằng bạc trong mộ cổ được trang trí theo phong cách nghệ thuật Trung Quốc cho thấy mối liên hệ đa văn hóa ở châu Á thế kỷ thứ 10.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra khu mộ trên vào năm 2014 trong một cuộc khai quật chuẩn bị cho việc xây dựng đường sắt ở dãy núi Sayan - dãy núi tại miền Nam Siberia chạy qua Đông Nam nước Nga và phía Bắc Mông Cổ. Trong cuộc khai quật này, họ cũng tìm thấy hàng chục ngôi mộ và các khu định cư nhỏ trải dài trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, họ đặc biệt chú ý tới một gò đất được bao quanh bởi các tảng đá.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới