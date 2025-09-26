Lĩnh án tù vì tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Với cáo buộc tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, Dương Thanh Huyền cùng 6 đồng phạm bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 54 năm tù.

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức xét xử sơ thẩm các bị cáo, gồm: Dương Thanh Huyền (SN 1970, ở xã Gia Lâm, Hà Nội); Lê Minh Ngọc (SN 1993), Võ Minh Hoàng (SN 1998), Hoàng Chiến Thắng (SN 1988), Trần Quang Hiệp (SN 1999), Trần Xuân Long (SN 1985, cùng ở xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Minh (SN 1981, ở xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, ngày 27/9/2024, Dương Thanh Huyền được một người đàn ông Trung Quốc liên hệ qua ứng dụng Telegram thuê đón, chở 17 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trước đó với giá 138 triệu đồng. Theo “đơn hàng”, nhóm đối tượng người Trung Quốc này có 11 người đi từ Hà Nội vào tỉnh Quảng Trị và 6 người đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh với các mức giá khác nhau.

Nhận việc, Dương Thanh Huyền đã thuê Lê Minh Ngọc đón và chở 17 người Trung Quốc nói trên với giá 121 triệu đồng. Ngay sau đó, Ngọc đã liên hệ thuê Nguyễn Văn Minh đón, chở những người nhập cảnh trái phép về khách sạn Hoàng Anh (thuộc xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh).

Các bị cáo tại phiên toà.

Tiếp đó, Ngọc tiếp tục thuê Võ Minh Hoàng, Hoàng Chiến Thắng, Trần Quang Hiệp và Trần Xuân Long đón, sắp xếp chỗ ăn nghỉ, bố trí xe ô tô để chở số những người Trung Quốc này theo hướng vào Nam.

Đến khoảng 11h50 ngày 29/9/2024, khi Hoàng, Thắng, Hiệp và Long đang chuẩn bị đưa số người Trung Quốc tiếp tục đi sâu đến các địa chỉ đã hẹn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn. Kiểm tra 17 đối tượng người Trung Quốc không có giấy tờ, thủ tục nhập cảnh hợp pháp nên lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc và đưa về trụ sở công an đấu tranh, làm rõ.

Theo cơ quan điều tra xác định, Dương Thanh Huyền là người khởi xướng, Lê Minh Ngọc là người thực hành tích cực nhất nên Huyền và Ngọc giữ vai trò chính; còn Hoàng, Thắng, Hiệp, Long và Minh là những người đồng phạm thực hành.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Dương Thanh Huyền và Lê Minh Ngọc mỗi người 8 năm 6 tháng tù; Võ Minh Hoàng, Hoàng Chiến Thắng, Trần Quang Hiệp mỗi người 8 năm tù; Trần Xuân Long 7 năm tù và Nguyễn Văn Minh 6 năm tù.

