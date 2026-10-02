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Xã hội

Ngày 2/10, Bắc Bộ hết nắng nóng, miền Trung có nơi trên 35 độ

Ngày 2/10, nắng nóng chấm dứt tại Bắc Bộ, thời tiết chuyển nhiều mây và dịu hơn, trưa chiều có nắng. Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C. Từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có nơi trên 35 độ C, trong khi Nam Bộ tiếp tục mưa rải rác chiều tối nay.

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Ngày 2/10, nắng nóng tại Bắc Bộ kết thúc, nền nhiệt có xu hướng giảm, thời tiết dịu hơn so với những ngày trước. Trạng thái chủ đạo trong ngày là nhiều mây, một số nơi có mưa, đến trưa và chiều mây giảm, trời nắng.

Tại Hà Nội, ngày 2/10 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 34 độ C, cảm giác oi nóng giảm so với thời kỳ nắng nóng trước đó.

Trong khi Bắc Bộ hạ nhiệt, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn duy trì nền nhiệt cao. Ban ngày trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, một số nơi có mưa rào và dông, góp phần làm giảm nhiệt sau thời gian nắng trong ngày.

Người dân mặc đồ bảo hộ chống nắng nóng gay gắt. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Người dân mặc đồ bảo hộ chống nắng nóng gay gắt. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Ở phía Nam, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm mưa dông khi di chuyển ngoài trời.

Trên biển, các vùng biển phía Nam có xu hướng gió nhẹ, sóng thấp, thời tiết tương đối ổn định. Điều kiện này nhìn chung thuận lợi hơn cho hoạt động của tàu thuyền và các phương tiện khai thác, vận tải trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

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#Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia #Thời tiết #Thời tiết hôm nay #Dự báo thời tiết #mưa dông diện rộng #nắng nóng

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