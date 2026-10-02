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Xã hội

Cháy tại tòa E2 Ecohome Hà Nội lúc sáng sớm, cư dân sơ tán khẩn cấp

Vụ cháy xảy ra tại tầng 10, tòa E2, chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc (Hà Nội), khiến nhiều cư dân hoảng hốt di chuyển theo lối thoát hiểm xuống khu vực an toàn.

Theo Đình Hiếu/Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h25 sáng ngày 2/10, một vụ cháy xảy ra tại buồng kỹ thuật khu vực hành lang tầng 10, tòa E2, cụm chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc.

Khi chuông và loa cảnh báo cháy vang lên, nhiều cư dân đã nhanh chóng di chuyển theo thang thoát hiểm xuống khu vực an toàn.

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Khói bốc ra từ khu vực tầng 10 của tòa nhà. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Nguyễn Thanh T., sống tại tầng 11, cho biết, khi gia đình đang ngủ thì nghe loa của chung cư thông báo xảy ra cháy. Anh cùng vợ và hai con nhỏ lập tức rời căn hộ, di chuyển theo lối thang thoát hiểm xuống dưới.

Theo anh T., thời điểm đó, hành lang bắt đầu xuất hiện khói nhẹ, có mùi khét, gây khó thở. Lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng nhiều cư dân đã tham gia dập lửa, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Chị Nguyễn Phương H., sống tại một chung cư gần nơi xảy ra vụ cháy, cho biết, khi gia đình đang ngủ thì nghe tiếng xe cứu hỏa cùng tiếng loa liên tục nhắc nhở các chủ phương tiện di chuyển ô tô để nhường đường cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng an ninh và kỹ thuật của Ban Quản lý tòa nhà đã có mặt tại hiện trường, tổ chức ứng phó, xử lý bước đầu.

Lực lượng thuộc Dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường đã phối hợp bảo đảm an ninh, hỗ trợ xử lý tình huống và ổn định khu vực.

Lực lượng tại chỗ sau đó phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) triển khai chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 6h, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

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