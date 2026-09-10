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Xã hội

Đà Nẵng phát hiện mộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Trà Giáp

Ngày 10/9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi thuộc thôn 1, xã Trà Giáp.

Cụ thể, những ngày qua lực lượng chức năng xã Trà Giáp, thành phố Đà Nẵng phối hợp Đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức tìm kiếm, khai quật và phát hiện một tại khu vực đồi thuộc thôn 1.

Di vật còn lại được lực lượng chức năng tìm thấy sau khai quật một từ thông tin người dân cung cấp. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)
Di vật còn lại được lực lượng chức năng tìm thấy sau khai quật một từ thông tin người dân cung cấp. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp tiếp nhận thông tin do ông Phạm Xuân Tuân, sinh năm 1968, trú thôn 1, xã Trà Giáp cung cấp. Theo lời kể của ông Phạm Xuân Tuân, khoảng năm 1975, một đơn vị Trạm xá thuộc Quân khu 5 đóng quân tại khu vực này. Đến khoảng năm 1977, khi trở về định cư, gia đình phát hiện một ngôi mộ nằm cách vị trí đơn vị từng đóng quân khoảng 100m, trên đầu mộ có một mũ cối bộ đội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp phối hợp chính quyền địa phương, gia đình và các lực lượng liên quan tiến hành khảo sát, xác định vị trí, tổ chức tìm kiếm.

Hiện trường nơi tìm thấy 1 hài cốt nằm trong túi nilon đã phân hủy hoàn toàn. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)
Hiện trường nơi tìm thấy 1 hài cốt nằm trong túi nilon đã phân hủy hoàn toàn. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện 1 hài cốt nằm trong túi nilon phân hủy hoàn toàn chỉ còn gồm 24 chiếc răng cùng nhiều di vật như: một thắt lưng, một đầu bút máy, một Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, một chiếc nhíp, 18 cúc áo, quần và một số mảnh quần áo mục rách.

Hiện trường và toàn bộ hài cốt, đã được lực lượng chức năng bảo vệ, thu thập và quản lý chặt chẽ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ đơn vị, danh tính liệt sĩ; đồng thời thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Theo Anh Đào/ Báo Nhân Dân
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#liệt sĩ #Đà Nẵng #Trà Giáp #khai quật #di vật #mộ hài cốt

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