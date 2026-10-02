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Xã hội

Công an Thanh Hóa tìm khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại Spa Sanghan Beauty

Cơ quan công an Thanh Hóa xác minh vụ lừa đảo tại Spa Sanghan Beauty, khuyến khích khách hàng liên hệ để làm rõ vụ việc trước ngày 30/10/2026.

Bình Nguyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang xác minh vụ việc “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại cơ sở Spa Sanghan Beauty, địa chỉ số 07 Nguyễn Trinh Cơ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; đồng thời thông báo tìm những người đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở này để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình xác minh vụ việc “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại cơ sở Spa Sanghan Beauty, cơ quan điều tra xác định các đối tượng tại cơ sở này có hoạt động xâm lấn tiềm ẩn như tiêm filler, cấy Meso, botox...

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Ảnh minh họa/nguồn baodautu.vn

Một số thủ pháp được xác định như nâng cung mày, cắt bọng mắt, làm khách hàng hoang mang, lo sợ, từ đó sử dụng các dịch vụ của cơ sở nhằm thu lợi bất chính từ khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến UBND các xã, phường; Công an các xã, phường trên địa bàn cả nước và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình phối hợp thông báo, tìm những người đã sử dụng các dịch vụ tại cơ sở Spa Sanghan Beauty, địa chỉ số 07 Nguyễn Trinh Cơ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những người là bị hại liên hệ trước ngày 30/10/2026 để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; liên hệ đồng chí Lê Thành Nam, điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0948.835.333.

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#Thanh Hóa #Spa Sanghan Beauty #lừa dối khách hàng

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