Liên tiếp 2 trường hợp bệnh nhi viêm phúc mạc do mảnh xương lợn đâm thủng ruột non

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhi H.T.L, 48 tháng tuổi, trú tại xã Tiên Trang, nhập viện lúc 22h27 ngày 11/6. Trường hợp thứ hai là bệnh nhi N.K.T, 14 tuổi, trú tại xã Hoằng Châu, nhập viện lúc 21h55 ngày 13/6.

Cả hai bệnh nhi đều có biểu hiện đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn và hố chậu phải. Cơn đau xuất hiện liên tục, tăng dần theo thời gian khiến gia đình phải đưa trẻ đến bệnh viện.

Dị vật xương lợn gây viêm phúc mạc ở bệnh nhi - Ảnh BVCC

Kết quả siêu âm ổ bụng ghi nhận hình ảnh dị vật đường tiêu hóa kèm dấu hiệu viêm phúc mạc.

Nhận định đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình mổ nội soi, ê-kíp phát hiện các mảnh xương sắc nhọn đã xuyên thủng thành ruột non, xung quanh có dịch viêm. Các dị vật được lấy ra an toàn, vị trí tổn thương được xử trí triệt để và ổ bụng được làm sạch.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả hai bệnh nhi ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BS.CKII Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khuyến cáo, người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường xuất hiện sau ăn như đau bụng kéo dài, đau tăng dần, sốt, buồn nôn hoặc cảm giác nuốt vướng. Đây có thể là những biểu hiện cảnh báo dị vật đường tiêu hóa gây tổn thương nghiêm trọng.

Khi nuốt phải dị vật, không nên tự xử trí tại nhà bằng các mẹo dân gian. Những biện pháp này không giúp loại bỏ dị vật mà còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa, khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Chẩn đoán sớm và can thiệp đúng thời điểm đóng vai trò quyết định trong điều trị, giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm như viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng hoặc nhiễm trùng huyết.

Cách phòng ngừa trẻ nuốt phải dị vật sắc nhọn Loại bỏ kỹ xương khi chế biến thức ăn cho trẻ. Hướng dẫn trẻ ăn chậm, nhai kỹ. Không để trẻ vừa ăn vừa nói chuyện, chạy nhảy hoặc đùa nghịch. Theo dõi trẻ sau khi ăn các món có nguy cơ lẫn xương. Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi nghi ngờ nuốt phải dị vật hoặc xuất hiện đau bụng, sốt, buồn nôn, nuốt vướng.

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