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Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông chấn thương gan nặng do trâu húc nhờ nút mạch gan

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống một trường hợp đa chấn thương nặng do bị trâu húc.

Thúy Nga

Bệnh nhân D.V.P. (44 tuổi, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên) trong lúc làm thuê tại một trang trại ở xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, bất ngờ bị trâu húc mạnh vào thành ngực và vùng bụng phải.

Người bệnh nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, có vết thương vùng trán, ngực và bụng, kèm đau ngực, đau bụng dữ dội.

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Hình ảnh chụp CT ngực cho thấy tổn thương đông đặc, xẹp phổi thùy dưới phổi phải; tràn dịch – khí khoang màng phổi phải; tràn khí dưới da thành ngực và nền cổ bên phải - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy người bệnh bị gãy xương chính mũi và xương gò má.

Chụp CT ngực phát hiện chấn thương ngực phải, gãy xương sườn số 7 có mảnh rời, rạn xương sườn số 8. Hình ảnh còn cho thấy tổn thương đông đặc, xẹp thùy dưới phổi phải; tràn dịch - khí khoang màng phổi phải; tràn khí dưới da thành ngực và nền cổ bên phải.

Đáng lo ngại nhất là tổn thương gan sau chấn thương. Kết quả chụp cộng hưởng từ vùng bụng ghi nhận ổ tổn thương gan phải, kèm nang thận phải, thâm nhiễm mỡ quanh thận phải, phù nề phần mềm thành ngực và thành bụng hạ sườn phải, đám đông đặc - xẹp vùng sau phổi phải và tràn dịch màng phổi phải.

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Hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy ổ tổn thương gan phải sau chấn thương - Ảnh BVCC

​Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn và quyết định thực hiện dẫn lưu mở màng phổi cấp cứu, đồng thời tiến hành can thiệp nội mạch cầm máu.

Ê-kíp Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp đã thực hiện chụp và nút mạch cầm máu chấn thương gan bằng hệ thống số hóa xóa nền (DSA).

Đây là kỹ thuật can thiệp hiện đại cho phép xác định chính xác vị trí mạch máu đang chảy máu, sau đó đưa vật liệu chuyên dụng vào lòng mạch để bít tắc điểm tổn thương. Phương pháp này giúp kiểm soát xuất huyết hiệu quả mà không cần phẫu thuật mở, từ đó giảm nguy cơ mất máu, hạn chế biến chứng và nâng cao khả năng sống sót cho người bệnh.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu bằng thở máy, kháng sinh, dinh dưỡng tĩnh mạch và các biện pháp hồi sức tích cực khác.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân tỉnh táo, tự thở được, ăn uống qua đường miệng, huyết động ổn định và được chuyển về bệnh viện địa phương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

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Ê-kíp thực hiện can thiệp nội mạch cấp cứu cho người bệnh

Theo TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, chấn thương gan nặng là một trong những tổn thương nguy hiểm thường gặp trong đa chấn thương, có nguy cơ gây mất máu ồ ạt và tử vong nhanh nếu không được xử trí kịp thời.

Khi gặp tai nạn do gia súc tấn công hoặc các chấn thương vùng ngực, bụng có biểu hiện đau nhiều, khó thở, lơ mơ hoặc dấu hiệu mất máu, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu chấn thương trong thời gian sớm nhất. Việc chẩn đoán và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Chấn thương do gia súc tấn công #Điều trị nội mạch cầm máu #Chấn thương gan nguy hiểm #Phẫu thuật và can thiệp y học hiện đại #Dấu hiệu cấp cứu chấn thương

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