Hơn 10 giờ giành giật sự sống cho bé trai 11 tuổi bị ô tô cán qua người

Bệnh nhi H. (11 tuổi) đi xe máy cùng mẹ và em gái thì gặp tai nạn giao thông. Trong vụ va chạm, em ngã xuống đường và bị ô tô cán qua người.

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện suy hô hấp, rối loạn tri giác, nguy cơ sốc đa chấn thương đe dọa tính mạng.

Qua thăm khám khẩn cấp, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng vùng ngực và bụng nên đã tiến hành cấp cứu khẩn, thực hiện cắt lách, dẫn lưu màng phổi và dẫn lưu ổ bụng nhằm kiểm soát các tổn thương.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn biến xấu. Người bệnh xuất hiện suy hô hấp tiến triển, tụt huyết áp kéo dài, sốc nặng phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Trong quá trình hồi sức, bệnh nhi bị phù phổi cấp và ngưng tim một lần, phải hồi sức tim phổi liên tục khoảng 15 phút mới tái lập được tuần hoàn.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Trước tiên lượng rất nặng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã khẩn cấp kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia cấp cứu và hồi sức ngoại của Bệnh viện Nhi đồng 1 để các bác sĩ tuyến trên theo dõi sát diễn biến lâm sàng của bệnh nhi.

Trong suốt hơn 10 giờ, kênh hội chẩn giữa hai bệnh viện được duy trì liên tục. Các chuyên gia hướng dẫn chi tiết các biện pháp hồi sức chống sốc, điều chỉnh dịch truyền, sử dụng thuốc vận mạch, tối ưu hóa thông số máy thở và xử trí các biến chứng phát sinh trong quá trình điều trị..., giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị, tình trạng huyết động và hô hấp của bệnh nhi từng bước cải thiện. Chỉ khi các chỉ số sinh tồn tạm ổn định và bảo đảm đủ điều kiện vận chuyển an toàn, các chuyên gia mới thống nhất phương án chuyển viện.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 1h sáng.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi được tiếp nhận trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, rối loạn tuần hoàn và không tự thở.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc đa chấn thương, tràn dịch màng tim, tràn khí màng phổi phải và chấn thương lách nặng đã được phẫu thuật cắt lách trước đó.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa tham gia cấp cứu. Người bệnh được điều trị tích cực bằng thở máy, thuốc vận mạch liều cao, kháng sinh tĩnh mạch, truyền máu, điều chỉnh rối loạn toan kiềm và tiếp tục hồi sức chuyên sâu tại Khoa Hồi sức Ngoại.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Hiện người bệnh đã được cai máy thở thành công, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng hô hấp và tuần hoàn hồi phục tốt.

Các vết mổ và vết thương ổn định, khô sạch, chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo các chuyên gia, với những trường hợp đa chấn thương nặng, "thời gian vàng" cấp cứu có ý nghĩa quyết định đến khả năng sống còn. Việc duy trì hội chẩn từ xa giữa bệnh viện tuyến cuối và bệnh viện tuyến cơ sở giúp người bệnh được tiếp cận chuyên môn sâu ngay tại địa phương, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển viện diễn ra an toàn hơn.

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