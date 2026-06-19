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Sống Khỏe

Thay khớp tăng trưởng nhân tạo cho bé 6 tuổi mắc ung thư xương

Các bác sĩ khoa Ngoại xương - phần mềm Bệnh viện K vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi phải kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo cho bệnh nhi T.A.T. (6 tuổi, Bắc Ninh).

Thúy Nga

Từ tháng 2/2026, bệnh nhi bị sưng khớp gối phải và được đưa đi thăm khám. Kết quả sinh thiết tại Bệnh viện K xác định bệnh nhi mắc sarcoma xương - một dạng ung thư xương ác tính thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên.

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Tổn thương lớn tại đùi phải của bệnh nhi 6 tuổi.

Các thăm dò chẩn đoán hình ảnh cho thấy tại vị trí thân xương đùi phải, đoạn 1/3 dưới có tổn thương trong ống tủy với kích thước 4x5x13cm. Khối u đã phá vỡ vỏ xương và xâm lấn ra phần mềm xung quanh. Kết quả xạ hình xương ghi nhận tình trạng tăng tập trung phóng xạ bất thường tại khu vực tổn thương.

Tuy nhiên, kết quả chụp CT ngực chưa phát hiện di căn phổi - yếu tố quan trọng giúp tăng cơ hội điều trị thành công cho người bệnh.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhi được chẩn đoán ung thư đầu dưới xương đùi phải 1/3 dưới, giai đoạn 2B và chuyển sang khoa Nhi để điều trị hóa chất tiền phẫu theo phác đồ MAP.

Sau 4 tuần hóa trị, bệnh nhi không còn đau, khả năng vận động chân phải cải thiện. Tuy nhiên, khối u vùng đầu dưới xương đùi vẫn có xu hướng tăng kích thước, buộc các bác sĩ phải cân nhắc phương án phẫu thuật triệt căn.

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Thay khớp cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

​ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh - Trưởng khoa Ngoại xương - phần mềm, Bệnh viện K cho biết, ung thư xương ở trẻ em thường xuất hiện tại các xương dài, đặc biệt là vùng quanh khớp gối - nơi tốc độ phát triển chiều cao diễn ra mạnh mẽ. Điều trị bệnh không chỉ đòi hỏi loại bỏ triệt để khối u ác tính mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng vận động và khả năng phát triển hệ xương trong tương lai.

Một trong những khó khăn lớn nhất của ca bệnh nằm ở độ tuổi quá nhỏ của bệnh nhi. Nếu áp dụng phương pháp thay khớp nhân tạo thông thường, chân được phẫu thuật sẽ không thể phát triển đồng bộ với chân lành trong quá trình trưởng thành. Điều này có thể dẫn tới chênh lệch chiều dài chi đáng kể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dáng đi, khả năng vận động và chất lượng cuộc sống sau này.

Sau nhiều lần hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ đã quyết định lựa chọn phương pháp hiện đại nhất hiện nay: cắt đoạn xương đùi phải chứa khối u và thay khớp tăng trưởng nhân tạo.

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Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo ThS.BSCKII Hoàng Tuấn Anh, khớp tăng trưởng nhân tạo có khả năng kéo dài ra theo thời gian nhằm bắt kịp tốc độ phát triển tự nhiên của chân lành bên đối diện.

Tuy nhiên, việc đóng vững chắc chuôi khớp vào lòng ống tủy nhỏ xíu, định vị chính xác và bảo tồn tối đa hệ thống mạch máu, thần kinh, dây chằng xung quanh khung xương non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi đòi hỏi sự khéo léo, chính xác đến từng milimet của phẫu thuật viên.

Chỉ một sơ suất nhỏ có thể làm gãy vỡ xương đùi vốn đã bị u ăn mòn, hoặc làm tổn thương các cấu trúc xung quanh, dẫn đến thất bại nặng nề.

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Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ca đại phẫu được thực hiện thành công. Các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn đoạn xương đùi chứa khối u ác tính ở vị trí 1/3 dưới với diện cắt an toàn, đồng thời thay thế bằng hệ thống khớp tăng trưởng nhân tạo.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư xương ở trẻ em

- Đau xương kéo dài, đặc biệt đau tăng về đêm.

- Sưng, nổi khối bất thường quanh khớp hoặc đầu xương dài.

- Hạn chế vận động, đi khập khiễng.

- Đau kéo dài không đáp ứng điều trị thông thường.

- Gãy xương bệnh lý sau va chạm nhẹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng ghép thành công tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Điều trị ung thư xương trẻ em #Phẫu thuật thay khớp tăng trưởng nhân tạo #Chữa ung thư sarcoma xương #Phát triển xương và khả năng vận động #Tiến bộ y học Việt Nam trong ung thư

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