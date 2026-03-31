Người đàn ông 63 tuổi suýt gặp biến chứng nguy hiểm vì mảnh xương cá dài 4cm

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật nguy hiểm. Người bệnh là nam, 63 tuổi, trú tại Võ Miếu, nhập viện trong tình trạng đau họng dữ dội sau khi ăn bún cá.

Theo lời kể của người bệnh bị hóc xương khi vừa ăn vừa nghe điện thoại. Sau đó, người bệnh đã tự áp dụng mẹo dân gian với hy vọng làm trôi xương, tuy nhiên tình trạng không cải thiện mà cơn đau tăng dần, đặc biệt khi nuốt nước bọt.

Qua thăm khám và nội soi Tai Mũi Họng, bác sĩ phát hiện dị vật là một mảnh xương đầu cá lớn (khoảng 4 x 1,5 cm) mắc tại vùng hạ họng, đầu xương cắm vào thành sau họng – vị trí sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng.

Nội soi lấy dị vật xương cá cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân đã được lấy dị vật an toàn. Đây là trường hợp có nguy cơ cao do kích thước dị vật lớn, cắm sâu, nếu chậm trễ hoặc xử trí sai cách có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, xương cá là dị vật thường gặp nhưng không hề đơn giản. Dị vật có thể di chuyển sâu hơn hoặc xuyên thành đường tiêu hóa, gây nhiễm trùng, áp xe vùng cổ, lan xuống trung thất, tràn mủ màng phổi, thậm chí tổn thương mạch máu lớn.

Đặc biệt, là dị vật hữu cơ, xương cá dễ phân hủy trong môi trường ẩm của cơ thể, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm nặng.

Xương cá được lấy ra an toàn - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn cảnh báo, khi bị hóc dị vật người bệnh không nên cố nuốt cơm, uống nước nhiều hay dùng mẹo dân gian; Không tự móc họng vì dễ làm xương cắm sâu hơn.

Nên đến cơ sở y tế sớm nếu có cảm giác nuốt vướng, đau họng sau khi ăn cá. Bác sĩ sẽ kiểm tra và lấy dị vật bằng phương pháp an toàn.

Cách phòng tránh dị vật: • Ăn chậm, nhai kỹ. • Cẩn thận với cá nhiều xương. • Lọc xương kỹ cho trẻ nhỏ và người cao tuổi.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Gia tăng hội chứng kiệt sức vì AI