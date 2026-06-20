Đau bụng hai ngày, người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm trùng lan khắp ổ bụng

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp nhiễm trùng phụ khoa nặng với diễn biến nguy kịch do nhập viện muộn.

Bệnh nhân H. (50 tuổi, trú tại xã Hoàng Sơn, Thanh Hóa) trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện cơn đau âm ỉ vùng bụng dưới bên trái. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện rối loạn tiêu hóa thông thường nên bệnh nhân tự theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng hơn. Cơn đau tăng dần, có thời điểm quặn từng cơn, kèm theo sốt cao tới 39 độ C, nôn nhiều và mệt mỏi toàn thân. Khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, gia đình mới đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có ổ mủ nhiễm trùng tại cơ quan sinh dục nữ. Đáng chú ý, ổ nhiễm trùng đã lan xuống vùng chậu và lan rộng khắp ổ bụng, khiến các quai ruột non dính chặt vào nhau.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm vì nhiễm trùng đã vượt ra ngoài phạm vi ban đầu, đe dọa nhiều cơ quan trong ổ bụng.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp nhằm loại bỏ hoàn toàn ổ nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực với chế độ theo dõi sát, kiểm soát nhiễm trùng nghiêm ngặt và chăm sóc hậu phẫu chuyên sâu.

Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống và sinh hoạt bình thường, các chỉ số sinh tồn ổn định.

BSCKI Lê Văn Nam, Phó Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết: Ổ mủ nhiễm trùng ở cơ quan sinh dục nữ là bệnh lý nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh và gây ra nhiều biến chứng nặng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ thường chủ quan với các biểu hiện như đau bụng dưới, sốt hoặc tự dùng thuốc tại nhà.

BSCKI Lê Văn Nam cảnh báo, người dân cần đến cơ sở y tế sớm khi xuất hiện các triệu chứng:

• Đau bụng dưới kéo dài hoặc tăng dần.

• Sốt cao, rét run.

• Buồn nôn, nôn nhiều.

• Mệt mỏi bất thường, chóng mặt.

• Đau bụng kèm khí hư bất thường hoặc rối loạn kinh nguyệt.

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