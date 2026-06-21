Hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ đến Thụy Sĩ đàm phán với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tới Thụy Sĩ để khởi động các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.

AP đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tới Thụy Sĩ vào ngày 21/6 để chính thức khởi động các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran và xây dựng thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

Khung thỏa thuận đã được hai nước ký kết trước đó, và hiện các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ và Iran đang trong cuộc chạy đua 60 ngày để đạt được thỏa thuận về các chi tiết kỹ thuật, vốn có tác động to lớn đến nền kinh tế thế giới và an ninh toàn cầu.

Phó Tổng thống JD Vance phát biểu trước các phóng viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland (Mỹ), ngày 20/6/2026 trước khi lên đường đến Thụy Sĩ. Ảnh: Elizabeth Frantz/Pool/AP.

Ông Vance rời Mỹ sau khi Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin các nhà đàm phán của Iran đã đến Thụy Sĩ. Phó Tổng thống Mỹ sẽ cùng với Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đã có mặt tại Thụy Sĩ, xem xét kỹ lưỡng các chi tiết kỹ thuật của cuộc đàm phán hạt nhân.

Đoàn xe chở Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đến khu nghỉ dưỡng Bürgenstock ở Obbuergen, gần Lucerne, Thụy Sĩ, ngày 21/6/2026. Ảnh: Urs Flueeler/Keystone, Pool/AP.

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng sẽ có sự tham gia của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir, cũng như các nhà trung gian hòa giải của Qatar. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết ông Sharif cũng sẽ gặp riêng từng phái đoàn từ Iran, Thụy Sĩ và Mỹ “để tái khẳng định cam kết lâu dài của Pakistan đối với đối thoại và hòa bình bền vững trong khu vực”.

Ban đầu, ông Vance dự kiến ​​sẽ có mặt tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock xinh đẹp gần Lucerne, Thụy Sĩ, vào ngày 19/6, để tham gia cuộc đàm phán với Iran, nhưng chuyến đi của ông đã bị trì hoãn sau khi giao tranh leo thang ở Lebanon và các quan chức Iran hủy bỏ kế hoạch tham dự cuộc đàm phán.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung trước đó