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Sống Khỏe

Cứu bàn tay gần đứt rời do máy dập cốc của bé 22 tháng tuổi

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, nối liền bàn tay gần như đứt rời cho một bệnh nhi 22 tháng tuổi bị tai nạn do máy dập nắp cốc nhựa.

Thúy Nga

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng cổ tay trái tổn thương nghiêm trọng. Bàn tay gần như đứt rời ngang mức cổ tay, chỉ còn dính lại bằng một cầu da nhỏ sau khi bị cuốn vào máy dập nắp cốc nhựa.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận đầu các ngón tay tím tái, xẹp xuống, biểu hiện điển hình của tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng cấp tính. Hình ảnh X-quang cho thấy tổn thương nặng nề tại vùng cổ tay, đe dọa trực tiếp khả năng bảo tồn bàn tay.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Do bệnh nhi còn quá nhỏ, việc đánh giá tổn thương chi tiết tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

TS.BS Vũ Trung Trực, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết, mặc dù bàn tay không đứt rời hoàn toàn về mặt cơ học, song các mạch máu nuôi dưỡng đã bị tổn thương hoàn toàn.

Tuy nhiên, do bàn tay vẫn còn dính một phần da nên không được bảo quản trong điều kiện đá tan lý tưởng như các trường hợp đứt rời hoàn toàn. Chi thể phải chịu tình trạng thiếu máu ở nhiệt độ thường, khiến các mô dễ hoại tử và làm giảm đáng kể khả năng nối thành công.

Thứ hai là tổn thương dập nát kết hợp bỏng nhiệt. Không chỉ bị lực ép cơ học nghiền dập, vùng tổn thương còn chịu tác động của nhiệt độ cao từ máy dập cốc. Điều này làm các mô mềm bị phá hủy nặng nề, gây khó khăn cho việc tìm kiếm và nối lại các mạch máu bị tổn thương.

Khó khăn thứ ba nằm ở kích thước mạch máu rất nhỏ của trẻ. Do trẻ chưa đầy 2 tuổi, đường kính mạch máu vùng cổ tay chỉ khoảng 0,7 - 0,8 mm.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã tái thông thành công hệ thống mạch máu và thần kinh của bàn tay bị tổn thương.

Kết quả bước đầu cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực. Đến ngày thứ 6 sau mổ, bàn tay hồng ấm trở lại, tình trạng tưới máu tốt. Đặc biệt, các ngón tay đã bắt đầu xuất hiện những cử động nhỏ đầu tiên.

Sự thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp bảo tồn chi thể cho người bệnh mà còn tránh được những di chứng nặng nề về vận động, chức năng và tâm lý khi trẻ lớn lên.

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Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến nguy cơ tai nạn từ các thiết bị điện và máy móc trong gia đình.

Nhiều loại máy móc như máy xay, máy dập, nồi cơm điện hoặc các thiết bị có bộ phận chuyển động, sinh nhiệt đều tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho trẻ nhỏ nếu không được quản lý chặt chẽ.

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Bàn tay đang hồi sinh sau nối - Ảnh BVCC

Cách sơ cứu đúng khi xảy ra đứt rời chi thể

- Bình tĩnh cầm máu cho nạn nhân bằng băng ép phù hợp.

- Nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại chấn thương hoặc vi phẫu.

- Trong trường hợp chi thể đứt rời hoàn toàn, cần bảo quản đúng cách để kéo dài thời gian sống của mô.

- Không chậm trễ việc vận chuyển vì “thời gian vàng” là yếu tố quyết định khả năng nối và bảo tồn chi thể.

#Phẫu thuật nối chi thể trẻ nhỏ #Chấn thương do máy móc gia dụng #Khó khăn trong phẫu thuật vi phẫu #Nguy cơ tai nạn trẻ em #Hướng dẫn sơ cứu đứt rời chi

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Cánh tay phải của bệnh nhân bị đứt rời sau tai nạn lao động - Ảnh BVCC
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