Liên tiếp ca ngộ độc do ăn cá nóc, cá chình

Vụ ngộ độc đầu tiên gồm 4 người (3 người lớn và 1 trẻ em) trú tại phường Nam Nha Trang được đưa đến bệnh viện sau khi ăn cá nóc.

Các bệnh nhân người lớn có biểu hiện ngộ độc mức độ nhẹ. Riêng bệnh nhi rơi vào tình trạng ngộ độc nặng. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, trẻ đã không qua khỏi.

Chỉ ba ngày sau, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận hai bệnh nhân là anh em ruột trú tại phường Bắc Nha Trang với các biểu hiện tê môi, mỏi tứ chi, chóng mặt, khó thở sau khi ăn cá chình biển.

Một trong hai bệnh nhân diễn tiến nặng, phải chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc sau ăn cá tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Kể lại sự việc, một bệnh nhân cho biết: “Nhà tôi mua 5 con cá chình chia cho nhiều người, những con khác mọi người ăn không sao, riêng một con hai anh em tôi ăn thì bị ngộ độc. Đêm ăn xong thấy mệt, cứ nghĩ do vết thương ở chân, sáng ra tôi ăn tiếp, đến trưa thì tay chân mỏi rã rời, chóng mặt, khó thở, tê môi, người như kiệt sức chuyển vào bệnh viện”.

Theo các bác sĩ, đây là minh chứng cho thấy độc tố trong hải sản có thể phân bố không đồng đều. Cùng một loại cá nhưng có cá chứa độc tố, có cá không, khiến người dân dễ chủ quan và đánh giá sai mức độ nguy hiểm.

BSCKII Nguyễn Thị Hương Thảo, Trưởng khoa Nội Tổng hợp - Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, ngộ độc cá nóc và cá chình biển thường diễn tiến nhanh, có thể đe dọa tính mạng do các độc tố thần kinh cực mạnh tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh cơ.

Đối với cá nóc, độc tố nguy hiểm nhất là Tetrodotoxin. Chất độc này tập trung chủ yếu ở gan, trứng, ruột và da cá.

Trong cá nóc và cá chình có thể chứa độc tố thần kinh nguy hiểm - Ảnh BVCC

Các chuyên gia cho biết Tetrodotoxin là độc tố thần kinh rất mạnh, chỉ cần 1 - 2 mg có thể gây tử vong do suy hô hấp, ngạt thở. Độc chất được hấp thu rất nhanh vào máu, chỉ sau khoảng 5 - 15 phút kể từ khi ăn.

Đáng lưu ý, hiện nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu đối với Tetrodotoxin. Độc tố này rất bền nhiệt nên các phương pháp chế biến như nấu chín, ninh kỹ, phơi khô hay chiên rán đều không thể phá hủy hoàn toàn chất độc.

Trong khi đó, một số loài cá chình biển có thể chứa độc tố Ciguatoxin. Loại độc tố này tích tụ từ vi tảo biển thông qua chuỗi thức ăn, thường gặp ở các loài cá sinh sống quanh rạn san hô.

Ciguatoxin có thể gây rối loạn tiêu hóa, tim mạch và thần kinh. Một số biểu hiện thần kinh thậm chí có thể kéo dài nhiều tháng sau ngộ độc.

Đặc biệt, đây là loại độc tố vô hình, không màu, không mùi, không vị và không thể nhận biết bằng mắt thường. Tương tự Tetrodotoxin, Ciguatoxin cũng không bị vô hiệu hóa bởi các biện pháp chế biến thực phẩm thông thường, kể cả nấu chín hoặc đông lạnh.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến hoặc sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cá tươi, cá khô hay chả cá.

Người dân cũng cần thận trọng khi sử dụng cá chình biển, đặc biệt là các loài sống ở khu vực rạn san hô hoặc các loại hải sản lạ, không rõ nguồn gốc. Không nên ăn nội tạng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với máu cá.

Các chuyên gia nhấn mạnh, kinh nghiệm “đã từng ăn nhiều lần không sao” không phải là căn cứ bảo đảm an toàn. Độc tố có thể xuất hiện không đồng đều giữa các cá thể cùng loài, khiến nguy cơ ngộ độc luôn hiện hữu.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi ăn hải sản như tê môi, tê lưỡi, chóng mặt, buồn nôn, mỏi tứ chi, yếu cơ hoặc khó thở, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và theo dõi.

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(Nguồn: Nhân Dân)

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