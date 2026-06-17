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Sống Khỏe

Sỏi ống mật chủ tái phát lần 3, cụ ông 74 tuổi được phẫu thuật thành công

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân K.V.K. (sinh năm 1952) bị tắc mật do sỏi ống mật chủ tái phát lần thứ 3.

Thúy Nga

Bệnh nhân K.V.K. (trú tại Đồng Quan, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện với các biểu hiện đau hạ sườn phải, sốt, vàng da và ăn uống kém. Kết quả thăm khám cùng các xét nghiệm cho thấy người bệnh có biểu hiện viêm đường mật, chỉ số bạch cầu và CRP tăng cao, đường mật giãn. Các bác sĩ phát hiện sỏi ống mật chủ kích thước khoảng 20 x 25 mm gây tắc mật.

Khai thác tiền sử bệnh cho thấy khoảng 30 năm trước, người bệnh từng được phẫu thuật mở khâu lỗ thủng hành tá tràng. Sau đó tiếp tục trải qua hai lần phẫu thuật mở lấy sỏi đường mật kết hợp cắt túi mật. Việc sỏi đường mật tái phát lần thứ 3 trên nền ổ bụng đã nhiều lần can thiệp khiến ca phẫu thuật lần này trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Sau khi hội chẩn và đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, ThS.BS Nguyễn Sỹ An, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, cùng ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi.

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Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành gỡ dính ổ bụng, bộc lộ vùng cuống gan và ống mật chủ. Sau khi mở ống mật chủ, ê-kíp lấy được nhiều viên sỏi lớn gây tắc mật, đồng thời kiểm tra sự lưu thông của đường mật.

Để đảm bảo dẫn lưu mật sau mổ, các bác sĩ đặt dẫn lưu Kehr số 16 tại ống mật chủ và đặt thêm hệ thống dẫn lưu.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát, điều trị kháng sinh, giảm đau, chăm sóc hậu phẫu và hướng dẫn vận động sớm. Tình trạng sốt giảm nhanh, vàng da cải thiện rõ rệt, chức năng gan mật dần ổn định. Người bệnh ăn uống tốt, có thể sinh hoạt gần như bình thường và dự kiến được xuất viện vào ngày 17/6/2026.

ThS.BS Nguyễn Sỹ An cảnh báo, sỏi đường mật là bệnh lý khá phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt ở người cao tuổi. Ngay cả những trường hợp đã từng được điều trị hoặc phẫu thuật lấy sỏi vẫn có nguy cơ tái phát.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sỏi đường mật có thể gây tắc mật, viêm đường mật cấp, áp xe gan, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Vì vậy, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám khi xuất hiện các triệu chứng:

• Đau vùng hạ sườn phải;

• Sốt, rét run;

• Vàng da, vàng mắt;

• Nước tiểu sẫm màu;

• Ăn uống kém, mệt mỏi kéo dài.

"Việc phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ phải can thiệp phẫu thuật phức tạp", ThS.BS Nguyễn Sỹ An khuyến cáo.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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