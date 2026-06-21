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Sống Khỏe

Cảnh giác bệnh chốc lở ở trẻ em bùng phát trong mùa hè

Mùa hè là thời điểm các bệnh ngoài da ở trẻ em gia tăng, trong đó chốc lở là bệnh lý thường gặp do thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Thúy Nga

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng tiếp nhận bệnh nhi V.M.H. (10 tuổi, trú tại xã Chân Mộng) trong tình trạng trên da xuất hiện nhiều nốt phỏng nước. Một số nốt đã vỡ, tạo thành các vết loét tiết dịch màu vàng, gây ngứa rát và khó chịu.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh chốc lở và chỉ định nhập viện điều trị.

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Biểu hiện chốc lở ở chân của trẻ - Ảnh BVCC

Sau thời gian được chăm sóc và điều trị tích cực, các tổn thương da của trẻ đã cải thiện rõ rệt. Những nốt phỏng nước dần biến mất, tình trạng ngứa rát giảm đáng kể, sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng cho biết, chốc lở là bệnh nhiễm khuẩn ngoài da khá phổ biến ở trẻ em, đặc biệt trong những tháng hè. Bệnh thường khởi phát bằng những nốt đỏ nhỏ trên da, sau đó hình thành các mụn nước hoặc bọng nước.

Các tổn thương này rất dễ vỡ, tạo thành những vết trợt nông và đóng vảy màu vàng đặc trưng giống màu mật ong. Bệnh có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể, đặc biệt là vùng mặt, tay chân hoặc những khu vực da bị xây xát.

Mặc dù không phải là bệnh nguy hiểm nếu được điều trị kịp thời, chốc lở có khả năng lây lan nhanh qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh.

Theo các bác sĩ, thời tiết nóng ẩm là yếu tố thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Bên cạnh đó, trẻ thường vận động nhiều, ra mồ hôi nhưng chưa được vệ sinh cơ thể đúng cách, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài ra, các yếu tố như vết trầy xước ngoài da, côn trùng đốt hoặc các bệnh lý da gây ngứa khiến trẻ gãi nhiều cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh.

Nguy cơ lây nhiễm còn tăng lên khi trẻ dùng chung khăn mặt, quần áo, chăn màn hoặc các vật dụng cá nhân với người mắc bệnh.

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chú trọng vệ sinh cá nhân cho trẻ hằng ngày bằng nước sạch; giữ da luôn sạch sẽ và khô thoáng, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Móng tay của trẻ cần được cắt ngắn để hạn chế làm tổn thương da khi gãi. Quần áo, khăn mặt, chăn màn nên được giặt sạch thường xuyên và phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Đặc biệt, không dùng chung các vật dụng cá nhân với người đang mắc bệnh ngoài da hoặc nghi ngờ mắc chốc lở.

Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như phỏng nước, mụn mủ, vết loét tiết dịch hoặc những tổn thương da bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tuyệt đối không tự điều trị cho trẻ bằng các bài thuốc dân gian, thuốc bôi không rõ nguồn gốc hoặc tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Việc điều trị không đúng cách có thể khiến tổn thương da lan rộng, kéo dài thời gian hồi phục, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và gây khó khăn cho quá trình điều trị.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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