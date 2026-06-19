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Sống Khỏe

Cứu sống hai mẹ con thai phụ hôn mê sâu do sản giật

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch do sản giật biến chứng phù não, đồng thời bảo đảm an toàn cho em bé.

Thúy Nga

Sản phụ P.T.H. (43 tuổi, trú tại xã Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), mang thai lần thứ ba, nhập viện khi thai đã đủ tháng. Trước đó, người phụ nữ này bất ngờ xuất hiện cơn co giật toàn thân tại nhà rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu.

Khi nhập viện, bác sĩ ghi nhận hàng loạt dấu hiệu đe dọa tính mạng: Huyết áp tăng vọt lên mức 250/110 mmHg. Bệnh nhân hôn mê sâu, co giật toàn thân, sùi bọt mép. Thai nhi có dấu hiệu suy thai, ngôi ngang.

Kết quả xét nghiệm cho thấy protein niệu đạt 5g/L, men gan tăng cao, tiểu cầu giảm mạnh. Đây là những biểu hiện điển hình của tiền sản giật nặng đã tiến triển thành sản giật - một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất hiện nay.

Trước tình huống khẩn cấp, quy trình báo động đỏ toàn viện lập tức được kích hoạt. Ê-kíp trực Khoa Sản gồm BSCKI Trần Hoàng Hải và bác sĩ Dương Thị Mỹ Linh đồng thời triển khai hồi sức tích cực, sử dụng thuốc dự phòng tái phát cơn co giật, kiểm soát huyết áp và khẩn trương đưa sản phụ lên phòng mổ.

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Ê-kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Mục tiêu lúc này là chạy đua với thời gian để cứu sống cả mẹ và thai nhi.

Ngay sau khi được lấy ra khỏi bụng mẹ, em bé được ê-kíp Hồi sức tích cực chống độc Nhi - Sơ sinh đón tại phòng mổ và thực hiện các biện pháp hồi sức sơ sinh nhằm hạn chế ảnh hưởng từ tình trạng sản giật của người mẹ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục hôn mê sâu và phải chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để thở máy, điều trị an thần liều cao và theo dõi liên tục.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy bệnh nhân bị phù não - biến chứng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sau cơn tăng huyết áp kịch phát. Đây là tình trạng có thể dẫn đến tổn thương não, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trong nhiều giờ liên tiếp, các bác sĩ hồi sức tích cực theo dõi sát từng chỉ số sinh tồn, điều chỉnh phác đồ điều trị theo diễn biến bệnh. Nhờ được can thiệp kịp thời và điều trị tích cực, sức khỏe sản phụ dần cải thiện.

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Theo các bác sĩ Khoa Sản, sản giật là biến chứng nặng của tiền sản giật, đặc trưng bởi các cơn co giật xuất hiện ở thai phụ. Bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, đột ngột và đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ lẫn thai nhi.

Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tiền sản giật và sản giật như: Tăng huyết áp; Đau đầu kéo dài, chóng mặt; Nhìn mờ, rối loạn thị giác; Đau vùng thượng vị; Phù chân hoặc phù toàn thân.

Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và theo dõi kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Cách phòng ngừa tiền sản giật, sản giật

Khám thai đầy đủ và đúng lịch tại cơ sở y tế.

Theo dõi huyết áp định kỳ trong suốt thai kỳ.

Tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ sản khoa.

Đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, nhìn mờ, phù nhiều hoặc tăng huyết áp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ca ngộ độc thực phẩm cả nước tăng vọt:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Biến chứng sản giật nguy hiểm #Chẩn đoán và điều trị cấp cứu #Phù não sau sản giật #Dấu hiệu cảnh báo tiền sản giật #Chăm sóc thai kỳ an toàn

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