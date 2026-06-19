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Sống Khỏe

Giành sự sống cho mẹ con sản phụ mắc viêm phổi nặng

Chị Đ.T.N. (SN 2004), đang mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 32, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng suy hô hấp nặng sau 3 ngày sốt, ho và khó thở tăng dần.

Thúy Nga

Theo các bác sĩ, người bệnh có tiền sử lao phổi đã điều trị ổn định. Khi nhập viện, dù được hỗ trợ oxy liều cao nhưng tình trạng hô hấp vẫn diễn tiến xấu, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) giảm còn 85%.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi, các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, cho thở máy và chuyển người bệnh đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (HSTC-CĐ).

Tại đây, tình trạng của sản phụ được đánh giá đặc biệt nguy kịch. Các thông số máy thở đã được nâng lên mức rất cao nhằm duy trì oxy máu. Trong bối cảnh thai nhi mới 32 tuần tuổi, mọi quyết định điều trị đều phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp thống nhất chẩn đoán sản phụ bị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) do viêm phổi nặng, chưa loại trừ lao phổi bội nhiễm, kèm thai 32 tuần chưa chuyển dạ.

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Bác sĩ thăm khám cho sản phụ sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Các chuyên gia nhận định, việc tiếp tục duy trì thai kỳ trong tình trạng người mẹ suy hô hấp nặng sẽ làm giảm cơ hội hồi phục. Vì vậy, phương án phẫu thuật lấy thai cấp cứu được lựa chọn nhằm tạo điều kiện tối ưu cho quá trình hồi sức người mẹ, đồng thời nâng cao cơ hội sống cho thai nhi.

Đúng như dự đoán của các bác sĩ, do sinh non và chịu ảnh hưởng từ tình trạng bệnh nặng của mẹ, trẻ chào đời trong tình trạng suy hô hấp nặng với chỉ số APGAR chỉ đạt 3/5.

Ngay sau sinh, các bác sĩ Khoa Sơ sinh tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp. Sau 24 giờ điều trị, trẻ được cai máy thở, bú tốt và dần ổn định.

Hai ngày sau phẫu thuật, sản phụ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, sốt cao, tăng tiết đàm và tổn thương phổi chưa cải thiện.

Các bác sĩ rà soát toàn bộ phác đồ điều trị, điều chỉnh kháng sinh phù hợp, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và cấy đàm tìm tác nhân gây bệnh.

Nhờ theo dõi sát và điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần chuyển biến thuận lợi. Sản phụ hết sốt, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt và được rút ống nội khí quản sau 5 ngày thở máy.

Sau đó, người bệnh tiếp tục được hỗ trợ bằng oxy dòng cao (HFNC), kết hợp vật lý trị liệu hô hấp và vận động sớm tại giường nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Sau 7 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sản phụ đủ điều kiện chuyển về Khoa Nội Hô hấp - Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng để tiếp tục theo dõi và điều trị.

BS.CKII Huỳnh Trương Anh Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cảnh báo, viêm phổi là bệnh lý thường gặp nhưng có thể diễn tiến rất phức tạp và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, đặc biệt ở phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như khó thở, sốt cao kéo dài, suy hô hấp, người bệnh cần đến các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện hồi sức hiện đại và đội ngũ chuyên môn chuyên sâu để được can thiệp sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm”.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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