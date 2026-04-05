Xung đột Trung Đông kéo dài, ông Zelensky lo mất sự ủng hộ của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với AP tại Thổ Nhĩ Kỳ tối 4/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ-Israel với Iran có thể làm suy giảm thêm sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, khi các ưu tiên toàn cầu của Washington thay đổi và Kiev chuẩn bị đối mặt với việc giảm nguồn cung tên lửa phòng không Patriot vốn đang rất cần thiết.

"Ukraine đang cần thêm các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để đối phó với các đợt tấn công hàng ngày của Nga", ông Zelensky nói.

Ukraine không phải là ưu tiên

“Chúng tôi phải thừa nhận rằng hiện tại chúng tôi không phải là ưu tiên (của Mỹ). Đó là lý do tôi lo ngại rằng một cuộc chiến (giữa Mỹ và Iran) kéo dài sẽ khiến chúng tôi nhận được ít sự hỗ trợ hơn”, ông Zelensky cho hay.

Cuộc đàm phán mới nhất do Mỹ làm trung gian giữa các phái đoàn Moscow và Kiev đã kết thúc vào tháng 2/2026 mà không có dấu hiệu đột phá. Ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn duy trì liên lạc với các nhà đàm phán Mỹ về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột (với Nga) và tiếp tục thúc đẩy các đảm bảo an ninh mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, ông cho rằng ngay cả những cuộc thảo luận này cũng phản ánh sự mất tập trung rộng hơn đối với Ukraine.

Mối quan tâm cấp bách nhất hiện nay, theo ông Zelensky, là các hệ thống Patriot thiết yếu để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga trong bối cảnh Ukraine vẫn chưa có giải pháp thay thế hiệu quả.

Ông Zelensky cho biết các hệ thống này của Mỹ ngay từ đầu đã không được cung cấp đủ số lượng, và nếu cuộc chiến với Iran không sớm kết thúc, “gói hỗ trợ - vốn đã không lớn với chúng tôi - tôi nghĩ sẽ ngày càng ít đi”.

“Tất nhiên, đó là lý do chúng tôi cảm thấy lo sợ”, ông nói.

Nga đang có lợi thế?

Ông Zelensky từng trông đợi các đối tác châu Âu hỗ trợ mua Patriot bất chấp nguồn cung hạn chế và năng lực sản xuất của Mỹ có giới hạn.

Tuy nhiên, cuộc chiến với Iran, hiện đã bước sang tuần thứ 6, đã gây chấn động nền kinh tế toàn cầu và kéo theo phần lớn khu vực Trung Đông, càng làm căng thẳng thêm nguồn lực vốn đã hạn chế, chuyển hướng các kho dự trữ và khiến các thành phố Ukraine dễ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo hơn.

Đối với Kiev, mục tiêu then chốt là làm suy yếu nền kinh tế Moscow và khiến cuộc xung đột trở nên quá đắt đỏ để duy trì. Tuy nhiên, giá dầu tăng vọt do Iran đóng cửa eo biển Hormuz đang làm suy yếu chiến lược này khi giúp tăng doanh thu dầu mỏ của Nga và củng cố khả năng duy trì sức chiến đấu của Moscow.

Trong cuộc phỏng vấn với AP, ông Zelensky cho biết Nga đang hưởng lợi kinh tế từ cuộc chiến ở Trung Đông, dẫn chứng việc Mỹ nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga.

“Nga nhận được thêm tiền nhờ điều này, vì vậy đúng là họ có lợi”, ông nói.

Nga có thể thu lợi lớn từ việc giá dầu tăng và việc Mỹ tạm thời miễn trừng phạt dầu Nga nhằm giảm thiếu hụt nguồn cung khi cuộc chiến với Iran tiếp diễn. Trên thực tế, Nga là một trong những nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, và các quốc gia châu Á ngày càng cạnh tranh để mua dầu thô Nga khi khủng hoảng năng lượng leo thang.

Trong khi đó, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các cơ sở dầu mỏ của Nga.

Ukraine thúc đẩy ngoại giao

Để giữ Ukraine trong chương trình nghị sự quốc tế, ông Zelensky đã đề nghị chia sẻ kinh nghiệm chiến trường quý báu của Ukraine với Mỹ và các đồng minh nhằm phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả trước các cuộc tấn công của Iran.

Ukraine đã đối phó với việc Nga sử dụng ngày càng tinh vi các máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất bằng sự sáng tạo công nghệ và chi phí thấp.

Moscow đã cải tiến đáng kể mẫu Shahed-136 gốc thành phiên bản Geran-2, nâng cao khả năng né tránh phòng không và sản xuất hàng loạt. Ukraine đáp trả bằng những đổi mới nhanh chóng, bao gồm các máy bay không người lái đánh chặn giá rẻ được thiết kế để truy tìm và tiêu diệt máy bay không người lái đối phương.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng chia sẻ với các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh bị Iran tấn công kinh nghiệm và công nghệ, bao gồm máy bay không người lái đánh chặn và máy bay không người lái trên biển, mà Ukraine sản xuất với nguồn tài trợ từ Mỹ và các đối tác châu Âu.

Đổi lại, các quốc gia này có thể hỗ trợ Ukraine “về tên lửa chống đạn đạo”, ông Zelensky nói.

Cuối tháng 3, khi cuộc chiến với Iran leo thang, ông Zelensky đã đến thăm các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh để quảng bá kinh nghiệm độc đáo của Ukraine trong việc đối phó với máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, dẫn đến các thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới.

Ông Zelensky cũng định vị Ukraine là đối tác tiềm năng trong việc bảo vệ các tuyến thương mại toàn cầu, đề nghị hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz bằng cách chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ các hành lang hàng hải ở Biển Đen.

Được biết, ông Zelensky đã có mặt tại Istanbul để hội đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, một ngày sau khi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình và khả năng tổ chức cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo tại Istanbul. Ông cũng nói thêm rằng có thể sẽ có các thỏa thuận quốc phòng mới được ký kết giữa hai nước trong thời gian tới.