Thông tin mới về vụ nổ khiến hơn 40 người thiệt mạng ở Myanmar

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân sau vụ nổ lớn tại kho chứa chất nổ ở khu vực đông bắc Myanmar.

AP đưa tin, nhiều đội cứu hộ và tổ chức từ thiện đã sử dụng máy móc để tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong đống đổ nát hôm 1/6 sau vụ nổ lớn tại kho chứa chất nổ dùng trong khai thác mỏ ở vùng đông bắc Myanmar.

"Vụ nổ xảy ra vào giữa trưa 31/5 tại làng Kaungtup, thị trấn Namhkam, bang Shan", nguồn tin cho hay.

Được biết, khu vực xảy ra vụ nổ nằm dưới sự kiểm soát của nhóm vũ trang TNLA. Trong một tuyên bố vào tối 1/6, nhóm TNLA cho biết số người thiệt mạng do vụ nổ đã lên tới 43 người, trong đó có 7 trẻ em. Các ước tính trước đó từ lực lượng cứu hộ dao động từ 38 đến 45 người.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân sau vụ nổ tại kho chứa chất nổ dùng trong khai thác mỏ tại làng Kaungtup, bang Shan, Myanmar, ngày 31/5/2026. Ảnh: Palaung Land/AP.

Nhóm này cho biết, vụ nổ khiến 112 người khác bị thương, bao gồm 25 trẻ em. 37 người đang trong tình trạng nguy kịch, làm dấy lên lo ngại số người tử vong có thể tiếp tục tăng.

“Công tác cứu hộ và thống kê thương vong vẫn đang được tiến hành”, tuyên bố cho biết.

TNLA cho biết thêm, vụ nổ hôm 31/5 liên quan đến chất nổ gelignite được sử dụng trong khai thác mỏ và đá tại địa phương. Mặc dù gelignite được sử dụng phổ biến, nhưng nếu bảo quản không đúng cách, chất này sẽ trở nên cực kỳ mất ổn định theo thời gian.

Cư dân của ngôi làng với khoảng 200 hộ cho biết họ chưa từng được thông báo về việc chất nổ được cất giữ tại đây.

TNLA cho biết một cuộc điều tra về nguyên nhân cụ thể của vụ nổ đang được tiến hành.

Sự việc đã làm dấy lên sự chú ý về ngành công nghiệp khoáng sản sinh lợi nhưng phần lớn chưa được quản lý của Myanmar.

Hai cư dân địa phương nói với hãng AP rằng các mỏ sản xuất nguyên liệu thô cho silicon kim loại - một chất công nghiệp quan trọng dùng trong sản xuất chất bán dẫn, tấm pin mặt trời và hợp kim nhôm - nằm ở khu vực đồi núi cách thị trấn Namhkam khoảng 15 km về phía tây nam.

Những cư dân này, yêu cầu giấu tên để đảm bảo an toàn, cho biết các mỏ này do TNLA vận hành và hầu hết người dân địa phương không thể tiếp cận.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ nổ tại một nhà máy pháo hoa ở Thái Lan vào tháng 1/2026