Nhiều vướng mắc xây dựng nhà ở xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 theo Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ.

Theo công điện, năm 2026 cả nước phải hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội. Trong 4 tháng đầu năm, các địa phương đã khởi công 40 dự án với quy mô 36.590 căn; lũy kế đạt 226 dự án với 228.725 căn (tương đương 144% chỉ tiêu). Đã có 25 địa phương khởi công đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng chỉ rõ một số tồn tại như: chưa bố trí đủ nguồn lực để giải phóng mặt bằng; quỹ đất nhà ở xã hội còn xa trung tâm, thiếu hạ tầng; thủ tục hành chính còn chậm; một số nơi chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Để khắc phục, Bộ yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở; cập nhật chỉ tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030 trong quý II/2026.

Đồng thời, các địa phương phải thành lập Quỹ nhà ở theo quy định, xây dựng kế hoạch cụ thể từng dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, nhất là người thu nhập thấp và công nhân.