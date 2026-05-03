Nga tạo ra loại virus diệt ung thư, không làm tổn thương tế bào khỏe mạnh

Một nhóm các nhà khoa học ở Nga đã tạo ra loại virus biến đổi gene thế hệ mới có khả năng tiêu diệt khối u ác tính mà không làm tổn thương tế bào mạnh khỏe.

Theo hãng thông tấn TASS, các nhà khoa học Đại học Tổng hợp Quốc gia Novosibirsk (NSU) của Nga mới công bố về việc tạo ra một loại virus tiêu diệt ung thư thế hệ mới. Đây là virus được biến đổi gene, tích hợp thêm yếu tố kích thích miễn dịch và một đột biến giúp nhận diện chính xác tế bào ung thư.

Điểm khác biệt của loại virus mới công bố nằm ở khả năng chọn lọc mục tiêu. Nó chỉ xâm nhập vào tế bào khối u mà không làm tổn thương tế bào mạnh khỏe.

Bà Anastasia Pak, thành viên nhóm nghiên cứu, cho hay loại virus chuyên biệt này không tồn tại trong tự nhiên mà do các chuyên gia tạo ra trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Mầm bệnh nhân tạo nhận diện chính xác tế bào ung thư thông qua các dấu hiệu đặc trưng trên bề mặt khối u, bỏ qua các tế bào phát triển bình thường. Khi xâm nhập thành công vào bên trong tế bào ác tính, virus chiếm đoạt cơ chế hoạt động của tế bào, phát triển liên tục và cuối cùng phá vỡ màng tế bào để chui ra ngoài. Nhờ đó, khối u bị tiêu diệt.

Ảnh minh họa: cancercenter.com.

Nhà nghiên cứu Anastasia giải thích thêm rằng, quá trình vỡ màng tế bào ác tính sẽ giải phóng các mảnh vỡ mang đặc tính của khối u. Cơ thể coi các mảnh vỡ này như những tín hiệu báo động đỏ. Hệ miễn dịch lập tức nhận diện mối đe dọa, huy động hàng loạt tế bào phòng vệ tự nhiên đến tấn công khối u gốc, đồng thời truy tìm và triệt tiêu các ổ di căn rải rác khắp cơ thể.

Nhóm nghiên cứu của NSU đã thử nghiệm 2 phiên bản virus gồm loại tự nhiên và loại biến đổi gene trong môi trường ống nghiệm. Họ sử dụng tế bào da và tế bào mô liên kết khỏe mạnh của người để đối chiếu trực tiếp với tế bào ung thư biểu mô tuyến phổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy 2 phiên bản đều diệt ung thư hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ có phiên bản biến đổi gene gần như không gây hại cho tế bào khỏe mạnh.

Virus biến đổi gene thế hệ mới chưa được các nhà khoa học thử nghiệm trên động vật hay con người. Vì vậy, họ sẽ phải tiến hành thêm các thử nghiệm và kiểm chứng nhằm khẳng định hiệu quả cũng như độ an toàn trong thực tế điều trị.

