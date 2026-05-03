Thực hư lời đồn Tử Cấm Thành dùng 600.000 tấn máu heo để 'trừ tà'

Tin đồn lưu truyền bấy lâu nay về việc Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc) sử dụng 600.000 tấn máu heo mỗi năm để "trừ tà" cuối cùng đã có lời giải đáp.

Thông tin được tờ Beijing Daily dẫn lại từ cuốn sách “Ngồi dưới mái nhà Tử Cấm Thành: Giải đáp 50 câu hỏi về Tử Cấm Thành” của nhà nghiên cứu Chu Khiêm đã góp phần giải mã những lời đồn bao quanh cung điện hoàng gia này.

Đúng là có máu heo, nhưng...

Trong cuốn sách của mình, vị chuyên gia đã đính chính nhiều lời đồn thổi vô căn cứ về cung điện, trong đó có câu chuyện liên quan máu heo.

Hai công nhân thi công trên bức tường tại Tử Cấm Thành. Ảnh: ettoday.net

"Hỗn hợp được sơn bên ngoài các cấu trúc gỗ hoặc tường là một loại vữa nền (tiếng Trung gọi là địa trượng tằng), và nó thực sự có chứa máu heo. Tuy nhiên, máu heo không được dùng để xua đuổi tà ma mà đóng vai trò như một chất kết dính" - ông Chu giải thích.

Ông cho biết thêm rằng máu heo được trộn với tro gạch, dầu trẩu, sợi gai và một số vật liệu khác để tạo thành vữa. Lớp vữa này sau đó được trát lên bề mặt các cấu kiện bằng gỗ nhằm bảo vệ chúng khỏi tác động của nắng, mưa và mối mọt.

"Việc sử dụng máu heo giúp tăng độ bám dính và độ bền của lớp vữa nền. Đây là một phát minh khoa học mang tính đột phá của các thợ thủ công thời xưa" - ông khẳng định. Sau khi hoàn thiện lớp nền này, các công nhân mới tiến hành quét sơn đỏ hoặc vẽ các họa tiết trang trí lên trên.

Hỗn hợp chất kết dính gồm máu heo và vữa trong thùng, sẵn sàng để sử dụng. Ảnh: ettoday.net

Theo ông Chu, kỹ thuật này đã được áp dụng tại Tử Cấm Thành từ thời nhà Minh (1368-1644).

Sau khi được công bố, lời đính chính của chuyên gia Chu Khiêm về tác dụng thực sự của máu heo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

"Tôi thực sự ngả mũ thán phục trước sự thông minh và cần mẫn của các nghệ nhân Trung Hoa cổ đại" - một cư dân mạng bình luận. Tuy nhiên, một người khác lại hài hước nói thêm: "Tôi thì vẫn tin rằng nó có hai tác dụng: vừa bảo vệ cấu trúc gỗ, vừa để… trừ tà".

Nguồn gốc của những lời đồn thổi

Tin đồn về việc dùng máu heo bắt nguồn từ những câu chuyện dân gian cho rằng Tử Cấm Thành có rất nhiều uẩn khúc và người chết oan, do vô số quan lại, thành viên hoàng tộc hay cung nữ, thái giám đã bỏ mạng tại đây vì nhiều lý do. Vì thế, cung điện này chưa bao giờ thiếu vắng những câu chuyện kỳ bí.

Một cô gái trong trang phục truyền thống Trung Quốc tạo dáng chụp ảnh trước bức tường đỏ bên ngoài Tử Cấm Thành. Ảnh: Eugene Lee/SCMP

Nổi tiếng nhất là sự kiện xảy ra vào mùa hè năm 1992 khi trời mưa to kèm sấm sét. Lúc bấy giờ, nhiều du khách có mặt tại cung điện khẳng định đã tận mắt nhìn thấy một nhóm cung nữ đi ngang qua bức tường đỏ, theo tờ South China Morning Post.

Các chuyên gia lý giải hiện tượng này là do lớp sơn trên tường có chứa oxit sắt từ - một chất có từ tính thường thấy trong rỉ sét, đóng vai trò như một cuộn phim chụp ảnh.

Dưới tác động của tia sét, bức tường vô tình "ghi" lại hình ảnh của các cung nữ từ quá khứ và "phát" lại khi có điều kiện thời tiết tương tự. Tuy nhiên, lời giải thích khoa học này vẫn không thuyết phục được số đông người dân.

Một lời đồn khác xoay quanh Giếng Trân phi nằm ở một góc cung điện. Năm 1900, Trân phi đã bị Từ Hi Thái hậu ra lệnh ném xuống giếng này đến chết. Kể từ đó, nhiều người truyền tai nhau rằng họ nhìn thấy một bóng người phụ nữ bay lên từ miệng giếng hoặc thường xuyên nghe thấy tiếng khóc nỉ non vọng ra từ bên trong. Hiện nay, miệng giếng đã bị bịt kín bằng các thanh sắt.

Bảo tàng Cố Cung nhìn từ Công viên Cảnh Sơn ở Bắc Kinh. Ảnh: Eugene Lee/SCMP

Bên cạnh đó, Tử Cấm Thành thường đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, khá sớm so với các điểm tham quan khác. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng cung điện có "vong" vào buổi tối, buộc ban quản lý phải đưa du khách ra ngoài trước lúc chạng vạng.

Phía Tử Cấm Thành đã lên tiếng phủ nhận, giải thích rằng các nhân viên cần thời gian để kiểm kê và kiểm tra lại toàn bộ hiện vật trưng bày mỗi ngày sau khi khách tham quan rời đi.