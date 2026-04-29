Đấu thầu tại xã Khánh Sơn: Đối thủ trượt kỹ thuật, Phương Đài trúng thầu

Công ty Phương Đài trúng gói thầu xây lắp hơn 2,7 tỷ đồng tại xã Khánh Sơn sau khi 2 nhà thầu đối thủ bị đánh trượt do lỗi kỹ thuật và không nộp thuế.

Hoạt động đấu thầu đầu tư công luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tối ưu hóa nguồn lực từ ngân sách nhà nước, đòi hỏi tính cạnh tranh thực chất và sự minh bạch từ các đơn vị tham gia. Tại gói thầu "Chi phí xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp đường Lê Hồng Phong do UBND xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) làm chủ đầu tư, dư luận đang dành sự quan tâm lớn vào quá trình lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là khi các đối thủ cạnh tranh đồng loạt "ngã ngựa" ở những bước đánh giá cơ bản nhất.

Theo dữ liệu hồ sơ được trích xuất, dự án Nâng cấp đường Lê Hồng Phong được UBND xã Khánh Sơn phê duyệt theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 với tổng mức đầu tư 3.345.000.000 đồng nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông tại địa phương. Trong đó, gói thầu "Chi phí xây dựng" có giá 2.813.473.000 đồng, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng (một giai đoạn một túi hồ sơ).

Thông báo mời thầu (Mã TBMT: IB2600103949) được phát hành theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 19/03/2026 và chính thức đóng thầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28/03/2026. Công ty TNHH Thương mại Tư vấn xây dựng Khánh Hưng đóng vai trò là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Đến ngày 22/4/2026, căn cứ vào báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn đã ký Quyết định số 943/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo nội dung quyết định, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài (địa chỉ trụ sở tại 04 Lạc Long Quân, xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa; MST: 4200521159) được xướng tên trúng thầu với giá 2.742.120.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,53% (tương đương mức tiết kiệm hơn 71 triệu đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Quyết định số 943/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Chi phí xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp đường Lê Hồng Phong.

Đáng chú ý, Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 03 doanh nghiệp. Tuy nhiên, hành trình vươn lên vị trí dẫn đầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài trở nên vô cùng thuận lợi và gần như không vấp phải sự cạnh tranh gay gắt nào về giá. Nguyên nhân xuất phát từ việc hai đối thủ còn lại đều sớm bộc lộ những điểm yếu sơ đẳng trong quá trình lập hồ sơ dự thầu.

Cụ thể, theo nội dung Báo cáo đánh giá E-HSDT lập ngày 21/4/2026, Công ty TNHH Hưng Lộc (MST: 4200553432) đã bị loại vì hồ sơ dự thầu không đạt về yêu cầu kỹ thuật. Việc một doanh nghiệp đăng ký tham gia dự thầu một công trình hạ tầng giao thông nhưng lại không chuẩn bị kỹ lưỡng phần kỹ thuật – yếu tố cốt lõi và then chốt của một gói thầu xây lắp – đã để lại nhiều dấu hỏi khách quan về khâu chuẩn bị hồ sơ cũng như mục tiêu thực chất khi tham gia đấu thầu.

Càng đáng chú ý hơn là trường hợp của nhà thầu thứ ba: Công ty TNHH Quang Vinh Cam Ranh (MST: 4201691273). Dữ liệu đánh giá cho thấy, đơn vị này bị đánh trượt do "không chứng minh theo yêu cầu của Bên mời thầu gồm việc kê khai và nộp thuế". Đối với các tổ chức kinh tế thường xuyên tham gia mạng đấu thầu quốc gia, việc chứng minh hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nộp thuế với Nhà nước là điều kiện bắt buộc tối thiểu để đảm bảo tư cách hợp lệ. Việc thiếu sót cơ bản này khiến giới quan sát đặt nghi vấn về khâu chuẩn bị năng lực thực sự của nhà thầu.

Về phần nhà thầu trúng thầu, dữ liệu lịch sử trên hệ thống cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài (thành lập từ năm 2003) là một doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp. Thống kê chi tiết, đơn vị này đã tham gia tổng cộng 59 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 7 gói, 1 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) khoảng 336.478.472.564 đồng. Đáng lưu ý, trong số này có khoảng 8.382.277.000 đồng là các gói chỉ định thầu. Phân tích cơ cấu trúng thầu, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của doanh nghiệp khoảng 82.023.366.452 đồng; tổng giá trị các gói thầu tham gia và trúng với vai trò liên danh khoảng 254.455.106.112 đồng.

Doanh nghiệp này thể hiện năng lực tập trung rất mạnh tại địa phương khi phần lớn các gói thầu tham gia đều nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (46 gói) và 13 gói ở các tỉnh thành khác. Mạng lưới hoạt động của công ty cũng được mở rộng thông qua việc thiết lập quan hệ cùng 10 bên mời thầu khác nhau; từng đối đầu với 54 nhà thầu trong 25 gói thầu (thắng 16 gói, thua 7 gói); đồng thời từng bắt tay liên danh với 15 nhà thầu trong 16 gói thầu (thắng 12 gói, thua 4 gói). Các dữ liệu lưu trữ cũng ghi nhận đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này chưa phải nhận bất kỳ quyết định xử phạt nào liên quan đến vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu.

Đánh giá sự việc dưới góc nhìn pháp lý và chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: "Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu xuyên suốt của mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu là bảo đảm tính Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khi một gói thầu có nhiều nhà thầu tham dự nhưng phần lớn đối thủ lại mắc những lỗi hết sức sơ đẳng như không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hay không chứng minh được nghĩa vụ nộp thuế, quá trình thẩm định của Tổ chuyên gia cần được thực hiện cực kỳ cẩn trọng. Những diễn biến này dễ làm suy giảm tính cạnh tranh thực chất, dẫn đến hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước không đạt được kỳ vọng tối đa".

Dự án Nâng cấp đường Lê Hồng Phong mang ý nghĩa thiết thực đối với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Khánh Sơn. Chính vì vậy, quá trình thi công thực tế tại công trường trong thời gian tới cần có sự giám sát chặt chẽ, liên tục từ phía chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và đặc biệt là sự vào cuộc của cộng đồng dân cư, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình đúng với các tiêu chuẩn kỹ thuật đã cam kết trong hồ sơ dự thầu.

QUY ĐỊNH VỀ TƯ CÁCH HỢP LỆ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Việc đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống văn bản pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tối đa tính Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Liên quan đến trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc không chứng minh được nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật có những quy định cụ thể như sau: 1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ và nghĩa vụ thuế của nhà thầu: Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), một trong những điều kiện bắt buộc để nhà thầu (độc lập hoặc liên danh) có tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu là: "Đã thực hiện nghĩa vụ thuế, hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật". Việc nhà thầu tham dự nhưng không thể chứng minh được việc đã kê khai và nộp thuế khi có yêu cầu sẽ dẫn đến việc vi phạm điều kiện về tư cách hợp lệ và bị loại. 2. Nguyên tắc đánh giá tính hợp lệ và năng lực nhà thầu: Theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu), quá trình đánh giá E-HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong hồ sơ mời thầu. Đối với các thiếu sót về tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu làm rõ. Trường hợp nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh đúng thời hạn hoặc tài liệu cung cấp không chứng minh được năng lực tài chính, nghĩa vụ thuế, hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt. 3. Quy định về việc cung cấp thông tin, làm rõ E-HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, việc cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là trách nhiệm bắt buộc của nhà thầu. Trong quá trình đánh giá, mọi yêu cầu làm rõ liên quan đến năng lực kỹ thuật hay tài chính đều phải được thực hiện thông qua Hệ thống. Nếu nhà thầu từ chối làm rõ hoặc không đính kèm được các tài liệu đối chứng hợp lệ (ví dụ: chứng từ nộp thuế, hồ sơ thông số kỹ thuật), Tổ chuyên gia có đủ cơ sở pháp lý để đánh giá nhà thầu trượt thầu.

