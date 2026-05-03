Soi bộ áo giáp siêu tinh xảo trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Một bộ giáp được khai quật từ lăng mộ thời nhà Tần, các chuyên gia vô cùng kinh ngạc sau khi kiểm tra nó dưới kính hiển vi.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Trong lịch sử Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng thường được nhắc đến như một vị vua quyền lực nhưng cũng đầy tàn khốc. Sự cứng rắn của ông không chỉ thể hiện trong việc trị quốc mà còn ở cách đối xử với chính gia tộc. Những câu chuyện về việc trừng phạt người thân khiến hình ảnh của ông in đậm dấu ấn khắc nghiệt trong ký ức lịch sử.

Ảnh: @Sohu.

Ở một khía cạnh khác, di sản mà Tần Thủy Hoàng để lại vẫn khiến hậu thế kinh ngạc. Tại Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, dù công nghệ hiện đại đã phát triển, các nhà khoa học vẫn gặp khó trong việc bảo quản hiện vật do quá trình oxy hóa diễn ra nhanh chóng. Điều này khiến công tác khai quật phải tiến hành hết sức thận trọng trong suốt nhiều năm.

Dẫu vậy, những phát hiện tại đây vẫn vô cùng ấn tượng. Một vũ khí móc câu được tìm thấy không chỉ sắc bén mà còn khắc rõ thông tin về người chế tạo, thời gian sản xuất và người sử dụng, cho thấy hệ thống quản lý chặt chẽ từ thời cổ đại. Bên cạnh đó, bộ áo giáp gồm hàng trăm mảnh nhỏ liên kết bằng sợi chỉ siêu mảnh cũng khiến giới nghiên cứu kinh ngạc bởi độ tinh xảo.

Ảnh: @Sohu.

Ngày nay, các hiện vật trưng bày trong bảo tàng không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật vượt bậc của người xưa mà còn gợi lên sự khâm phục trước sự kỳ công và tận tâm của những người đã tạo ra chúng.

Bi kịch cô dâu 5 tuổi trong mộ cổ nghìn năm gây ám ảnh

Cô dâu 5 tuổi được khai quật từ một ngôi mộ nghìn năm tuổi, các chuyên gia vội vã đến hiện trường, phát hiện ra một bí mật hoàng gia đau lòng.

Trong những phát hiện khảo cổ lịch sử, một cô dâu được khai quật trong ngôi mộ nghìn năm tuổi ở Trung Quốc, điều kỳ lạ cô chỉ mới 5 tuổi.

Thứ kỳ dị trong ngôi mộ thời Chiến Quốc nghìn năm tuổi

Một ngôi mộ thời Chiến Quốc có niên đại 2.000 năm đã được khai quật ở Hàng Châu, mang đến một hiện vật đáng kinh ngạc khiến nhóm khảo cổ học sửng sốt.

Đối với những người sống trong xã hội hiện đại, khi nhắc đến di tích văn hóa, người ta vẫn có thể liên tưởng đến những đạo cụ xa hoa trong bộ phim truyền hình "Nữ hoàng cung đình", nơi những hiện vật và báu vật quý giá tỏa ra vẻ đẹp hiếm có. Đặc biệt là những di vật được khai quật, sự tồn tại của chúng dường như là những sứ giả xuyên thời gian, mang theo hào quang và ngôn ngữ thầm lặng của những thời đại cổ xưa.

Những di vật này không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh tao và trang nhã mà còn tích lũy giá trị vô cùng to lớn qua quá trình tôi luyện của thời gian. Dù đã trải qua hàng ngàn năm gió mưa, sự tác động của thời gian đã ban tặng cho chúng những ý nghĩa văn hóa sâu sắc hơn, thậm chí biến chúng thành biểu tượng của văn hóa và lịch sử.

Bí ẩn 13 con cá muối trong lăng mộ cổ

Một lăng mộ 2.400 năm tuổi được khai quật ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), bên trong chứa 13 con cá muối gây xôn xao.

13 con cá muối dường như còn nguyên vẹn đã được khai quật từ một lăng mộ cổ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), có niên đại 2.400 năm tuổi.

