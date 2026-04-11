Xã Đam Rông 3: Công ty Ngọc Trường Đạt được chỉ định gói thầu hơn 1,9 tỷ

Ngày 30/03/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành Quyết định số 17/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng công trình: Đường và hệ thống mương thoát nước từ Trường MN Đạ Rsal đi qua đường vào xóm Chùa thôn Liên Hương. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Ngọc Trường Đạt, doanh nghiệp có mã số thuế 5801092146, địa chỉ tại Thôn Liên Hương, xã Đam Rông 3.

Dữ liệu từ hồ sơ phê duyệt cho thấy giá gói thầu (giá dự toán) được xác định là 1.948.335.280 đồng. Đáng chú ý, giá chỉ định thầu cho doanh nghiệp này cũng chính xác là 1.948.335.280 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này ghi nhận ở mức 0 đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0%). Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian triển khai trong vòng 06 tháng. Dự án này trước đó đã được Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3, ông Trần Đức Bắc, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 26/03/2026.

Phân tích lịch sử năng lực của nhà cho thấy Công ty TNHH Ngọc Trường Đạt là đơn vị có bề dày hoạt động tại địa phương kể từ khi thành lập vào năm 2012. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã tham gia tổng cộng đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 6 gói, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 120.158.865.080 đồng (trong đó có 8.179.824.722 đồng là các gói chỉ định thầu). Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này trên hệ thống ghi nhận ở mức đáng kể, phản ánh sự tin tưởng của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với năng lực triển khai các gói thầu xây lắp của doanh nghiệp.

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với dự án hạ tầng giao thông cấp xã thường được thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn ngân sách. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý và quản lý kinh tế, việc giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán là nội dung cần được xem xét dưới lăng kính của tính cạnh tranh và hiệu quả tối ưu hóa ngân sách. Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, nhận định rằng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, nhưng yếu tố đảm bảo tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách vẫn là yêu cầu hàng đầu trong công tác quản lý đầu tư công. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nhấn mạnh rằng đối với các gói thầu chỉ định, việc thẩm định giá dự toán và năng lực thực tế của nhà thầu phải được thực hiện một cách minh bạch để tránh các nghi ngại về tính cục bộ địa phương.

Báo Tri Thức và Cuộc Sống thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, việc công khai các số liệu đấu thầu là hình thức minh bạch hóa hoạt động của các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy (chỉ còn 34 tỉnh/thành từ 01/07/2025), việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp (Tỉnh và Xã) càng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng đối với các dự án dân sinh. Gói thầu đường và mương thoát nước tại thôn Liên Hương không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn là bài thử nghiệm về tính hiệu quả trong công tác lựa chọn nhà thầu tại cấp cơ sở.