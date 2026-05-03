Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, Berlin nói gì?

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc Mỹ sẽ rút quân là điều được dự đoán trước.

AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 2/5 dường như không bất ngờ khi Lầu Năm Góc thông báo rằng Mỹ có kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Ông Pistorius cho biết, việc Mỹ sẽ rút quân là điều được dự đoán trước, đồng thời nhấn mạnh lợi ích chung của việc Washington triển khai quân đội lâu dài ở Châu Âu.

"Sự hiện diện của binh lính Mỹ ở Châu Âu, đặc biệt là ở Đức, là vì lợi ích của chúng ta và của Mỹ", Bộ trưởng Pistorius nói với hãng thông tấn DPA của Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DPA.

Được biết, số lượng binh lính rời khỏi Đức sẽ chiếm 14% trong tổng số 36.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đó.

Bộ trưởng Pistorius nói thêm rằng, Châu Âu nhận thức được và đang hành động để đảm bảo an ninh cho chính mình trong liên minh quân sự NATO.

“Chúng ta, những người châu Âu, phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình”, ông Pistorius nói, đề cập đến những nỗ lực gần đây của Đức trong việc tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy nhanh quá trình mua vũ khí và phát triển cơ sở hạ tầng.

Các đợt rút quân, dự kiến diễn ra ​​trong vòng 6 đến 12 tháng tới, đánh dấu tình trạng ngày càng xấu đi trong mối quan hệ giữa Mỹ với Đức và các đồng minh châu Âu nói chung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng trước việc các đồng minh NATO không sẵn lòng tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ cùng với Israel chống lại Iran, và đã chỉ trích mạnh mẽ nhiều lãnh đạo Châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Tuần trước, Thủ tướng Merz lên tiếng chỉ trích cuộc chiến ở Iran, cho rằng Mỹ thiếu chiến lược. Trong khi đó, Tổng thống Trump mới đây cáo buộc Liên minh Châu Âu (EU) không tuân thủ thỏa thuận thương mại với Mỹ và tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ EU lên mức 25% vào tuần tới. Động thái này sẽ gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Đức, một nhà sản xuất ô tô lớn.

