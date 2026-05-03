Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, Berlin nói gì?

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết việc Mỹ sẽ rút quân là điều được dự đoán trước.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 2/5 dường như không bất ngờ khi Lầu Năm Góc thông báo rằng Mỹ có kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Ông Pistorius cho biết, việc Mỹ sẽ rút quân là điều được dự đoán trước, đồng thời nhấn mạnh lợi ích chung của việc Washington triển khai quân đội lâu dài ở Châu Âu.

"Sự hiện diện của binh lính Mỹ ở Châu Âu, đặc biệt là ở Đức, là vì lợi ích của chúng ta và của Mỹ", Bộ trưởng Pistorius nói với hãng thông tấn DPA của Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DPA.

Được biết, số lượng binh lính rời khỏi Đức sẽ chiếm 14% trong tổng số 36.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đó.

Bộ trưởng Pistorius nói thêm rằng, Châu Âu nhận thức được và đang hành động để đảm bảo an ninh cho chính mình trong liên minh quân sự NATO.

“Chúng ta, những người châu Âu, phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình”, ông Pistorius nói, đề cập đến những nỗ lực gần đây của Đức trong việc tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy nhanh quá trình mua vũ khí và phát triển cơ sở hạ tầng.

Các đợt rút quân, dự kiến diễn ra ​​trong vòng 6 đến 12 tháng tới, đánh dấu tình trạng ngày càng xấu đi trong mối quan hệ giữa Mỹ với Đức và các đồng minh châu Âu nói chung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng trước việc các đồng minh NATO không sẵn lòng tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ cùng với Israel chống lại Iran, và đã chỉ trích mạnh mẽ nhiều lãnh đạo Châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Tuần trước, Thủ tướng Merz lên tiếng chỉ trích cuộc chiến ở Iran, cho rằng Mỹ thiếu chiến lược. Trong khi đó, Tổng thống Trump mới đây cáo buộc Liên minh Châu Âu (EU) không tuân thủ thỏa thuận thương mại với Mỹ và tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với ô tô và xe tải nhập khẩu từ EU lên mức 25% vào tuần tới. Động thái này sẽ gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Đức, một nhà sản xuất ô tô lớn.

Chính quyền ông Trump tuyên bố cuộc chiến tại Iran đã 'kết thúc'

Theo Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc chiến tại Iran đã "kết thúc" do lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng Tư.

AP đưa tin, Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng cuộc chiến tại Iran đã kết thúc do lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng Tư, một cách diễn giải cho phép Nhà Trắng tránh việc phải xin Quốc hội phê chuẩn.

Tuyên bố này củng cố lập luận được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trình bày trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào sáng 30/4, khi ông cho rằng lệnh ngừng bắn đã tạm dừng cuộc chiến. Theo lý lẽ đó, chính quyền ông Trump hiện chưa phải đáp ứng yêu cầu do đạo luật năm 1973 quy định về việc phải xin Quốc hội phê chuẩn chính thức cho các hành động quân sự kéo dài quá 60 ngày.

EU cân nhắc hỗ trợ phát triển hạ tầng năng lượng Trung Đông

Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này đang xem xét việc tài trợ cho các dự án hạ tầng năng lượng thay thế tại Trung Đông.

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng cùng giá dầu và khí đốt tăng vọt do chiến sự tại Iran đã thúc đẩy Liên minh châu Âu xem xét nghiêm túc việc tài trợ các tuyến năng lượng thay thế tại Trung Đông nhằm tránh các điểm nóng như eo biển Hormuz, theo AP.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 24/4 cho biết, EU sẵn sàng hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư để triển khai các dự án mới đưa năng lượng ra thị trường toàn cầu mà không bị phụ thuộc vào tình hình chiến sự hay bất ổn địa chính trị.

Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.