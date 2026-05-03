Tổng thống Trump đang xem xét đề xuất mới của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét một đề xuất mới của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 2/5 cho biết, ông đang xem xét một đề xuất mới từ Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, nhưng cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận.

“Tôi sẽ thông báo cho các bạn sau”, ông nói trước khi lên chuyên cơ Air Force One, đồng thời cho biết thêm: “Họ sẽ gửi cho tôi nội dung chính xác ngay bây giờ”.

Tổng thống Trump nói chuyện với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida, ngày 2/5/2026. Ảnh: AP/Matt Rourke.

Hai hãng thông tấn bán chính thức của Iran là Tasnim và Fars, được cho là có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, Iran đã gửi một đề xuất gồm 14 điểm thông qua Pakistan để đáp lại đề xuất 9 điểm của Mỹ. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông nhà nước Iran chưa đưa tin về đề xuất mới này.

Ông Trump đã bác bỏ một đề xuất trước đó của Iran trong tuần này. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi vẫn tiếp tục và lệnh ngừng bắn giữa hai nước dường như vẫn được duy trì.

Tổng thống Mỹ cũng đã đưa ra một kế hoạch mới nhằm mở lại eo biển Hormuz ở cửa ngõ Vịnh Ba Tư, nơi khoảng 1/5 lượng giao dịch dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu thường đi qua.

Iran phong tỏa eo biển Hormuz bằng cách tấn công và đe dọa các tàu thuyền qua khu vực này sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28/2. Sau đó, Tehran đã đề nghị cho một số tàu thuyền được đi lại an toàn qua các tuyến đường gần bờ biển hơn ở khu vực eo biển, đôi khi thu phí.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

Nguồn video: VTV
Mỹ cảnh báo công ty vận tải biển nếu trả phí qua Hormuz cho Iran

Mỹ cảnh báo các công ty vận tải biển rằng họ có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt nếu trả phí cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

AP đưa tin, thông báo trên được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) đưa ra hôm 1/5, làm gia tăng thêm áp lực trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz - nơi thông thường 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua.

“OFAC đưa ra thông báo này để cảnh báo các cá nhân Mỹ và nước ngoài về nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt khi thực hiện các khoản thanh toán cho Iran hoặc yêu cầu bảo lãnh từ chính quyền Iran để được đi lại an toàn qua eo biển Hormuz. Những rủi ro này tồn tại bất kể phương thức thanh toán nào”, thông báo cho biết.

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố bảo vệ năng lực hạt nhân, tên lửa

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

AP đưa tin, trong một tuyên bố được người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Iran đọc hôm 30/4, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này và rằng một “chương mới” đang được viết nên trong lịch sử khu vực.

ap26119651197463.jpg
Một phụ nữ giơ cao bức ảnh chụp Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei (bên trái) và cha ông, cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, trong một cuộc mít tinh do nhà nước tổ chức tại Tehran, Iran, ngày 29/4/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.
Chính quyền ông Trump tuyên bố cuộc chiến tại Iran đã 'kết thúc'

Theo Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc chiến tại Iran đã "kết thúc" do lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng Tư.

AP đưa tin, Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng cuộc chiến tại Iran đã kết thúc do lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng Tư, một cách diễn giải cho phép Nhà Trắng tránh việc phải xin Quốc hội phê chuẩn.

Tuyên bố này củng cố lập luận được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trình bày trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào sáng 30/4, khi ông cho rằng lệnh ngừng bắn đã tạm dừng cuộc chiến. Theo lý lẽ đó, chính quyền ông Trump hiện chưa phải đáp ứng yêu cầu do đạo luật năm 1973 quy định về việc phải xin Quốc hội phê chuẩn chính thức cho các hành động quân sự kéo dài quá 60 ngày.

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.