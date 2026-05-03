Tổng thống Trump đang xem xét đề xuất mới của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét một đề xuất mới của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 2/5 cho biết, ông đang xem xét một đề xuất mới từ Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước, nhưng cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận.

“Tôi sẽ thông báo cho các bạn sau”, ông nói trước khi lên chuyên cơ Air Force One, đồng thời cho biết thêm: “Họ sẽ gửi cho tôi nội dung chính xác ngay bây giờ”.

Tổng thống Trump nói chuyện với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida, ngày 2/5/2026. Ảnh: AP/Matt Rourke.

Hai hãng thông tấn bán chính thức của Iran là Tasnim và Fars, được cho là có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, Iran đã gửi một đề xuất gồm 14 điểm thông qua Pakistan để đáp lại đề xuất 9 điểm của Mỹ. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông nhà nước Iran chưa đưa tin về đề xuất mới này.

Ông Trump đã bác bỏ một đề xuất trước đó của Iran trong tuần này. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi vẫn tiếp tục và lệnh ngừng bắn giữa hai nước dường như vẫn được duy trì.

Tổng thống Mỹ cũng đã đưa ra một kế hoạch mới nhằm mở lại eo biển Hormuz ở cửa ngõ Vịnh Ba Tư, nơi khoảng 1/5 lượng giao dịch dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu thường đi qua.

Iran phong tỏa eo biển Hormuz bằng cách tấn công và đe dọa các tàu thuyền qua khu vực này sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28/2. Sau đó, Tehran đã đề nghị cho một số tàu thuyền được đi lại an toàn qua các tuyến đường gần bờ biển hơn ở khu vực eo biển, đôi khi thu phí.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đàm phán Mỹ - Iran bế tắc