Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc.

Hạo Nhiên

Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).

Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong cả nước; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện thân nhân gia đình Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đại diện dòng họ Hà Huy… tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cuộc đời ông là biểu tượng cao đẹp của một trí thức yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và kiên định con đường đã lựa chọn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Từ tấm gương đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên và người dân không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh, hành động quyết liệt, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân, coi Nhân dân là trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển.

Đối với Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu địa phương phát huy truyền thống cách mạng, chuyển hóa giá trị lịch sử, văn hóa, hiếu học thành động lực nội sinh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao đời sống Nhân dân, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhấn mạnh những đóng góp to lớn của ông trong việc củng cố, phát triển tổ chức Đảng, định hình nền tảng lý luận và để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiệt xuất, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và hun đúc ý chí vươn lên mạnh mẽ trong toàn xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục sâu sắc của di tích.

