Thẩm mỹ Linh Anh bị phạt nặng vì hoạt động trái phép trong lĩnh vực thẩm mỹ

Thẩm mỹ Linh Anh Region bị phạt 140 triệu đồng, dừng hoạt động 1 năm

Ngày 27/4, Sở Y tế TPHCM vừa công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế số 1853/QĐ-XPHC ngày 17/4/2026 và 1854/QĐ-XPHC ngày 17/4/2026.

Cụ thể, Địa điểm kinh doanh Linh Anh - Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Region (số 536 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Lợi) đã thực hiện các hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và thực hiện quảng cáo các dịch vụ này khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép theo quy định.

Với các sai phạm trên, Địa điểm kinh doanh Linh Anh - Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Region bị Sở Y tế TPHCM xử phạt hành chính số tiền 140 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong 12 tháng. Đồng thời, buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa toàn bộ nội dung quảng cáo liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh chưa được cấp phép.

Cùng địa chỉ này, cá nhân Trần Thanh Hiền cũng bị xử phạt 30 triệu đồng do hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Quảng cáo là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam

Theo giới thiệu trên Website https://thammylinhanh.vn, Hệ thống Thẩm mỹ quốc tế Linh Anh có 13 cơ sở tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, tại TP. Hồ Chí Minh có 8 cơ sở; tỉnh Đồng Nai có 3 cơ sở; 2 cơ sở còn lại tại TP. Đà Nẵng, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Thẩm mỹ Quốc tế Linh Anh giới thiệu là "được thành lập vào năm 2016, là địa chỉ làm đẹp uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam với hệ thống 10+ cơ sở trải dài khắp cả nước. Chúng tôi sở hữu đội ngũ bác sĩ và chuyên gia đầu ngành, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp, tận tâm. Khởi đi từ khát vọng “Lan tỏa vẻ đẹp Việt”, Thẩm Mỹ Viện Linh Anh thường xuyên cập nhật những công nghệ làm đẹp mới nhất trên thế giới, giúp phái đẹp thăng hạng nhan sắc một cách nhanh chóng – an toàn – hiệu quả. Bên cạnh đó, khách hàng khi đến với chúng tôi còn được tận hưởng cảm giác thư giãn trong không gian đẳng cấp, sang trọng... Linh Anh từng bước xây dựng tên tuổi thương hiệu, tự hào đã phục vụ 50 ngôi sao hạng A, 50.000 doanh nhân – chính khách, trở thành điểm đến nâng tầm diện mạo của 5 triệu phụ nữ Việt..."

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Linh Anh Group đã được trao giải Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam” trong năm 2022. Linh Anh còn kỳ vọng trở thành một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Thẩm mỹ làm đẹp – Y tế sức khỏe – Giáo dục & Dược mỹ phẩm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Thẩm mỹ Linh Anh Region do ông Lưu Quang Hợp là người đại diện. Ngoài ra, Lưu Quang Hợp còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị: Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Linh Anh Group; Công Ty TNHH Dịch vụ Thẩm Mỹ Linh Anh; Công Ty TNHH SHT Media; Công Ty TNHH Linh Anh Luxury; Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Linh Anh Saigon; Công Ty TNHH Linh Anh Academy; Chi Nhánh - Công Ty TNHH Linh Anh Luxury; Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Linh Anh Saigon (NTNN); Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Linh Anh Region (NTNN).

Và sự thật là liên tiếp dính sai phạm, bị xử phạt

Đây không phải lần đầu thương hiệu Linh Anh bị cơ quan chức năng xử lý. Tại TPHCM, đầu năm 2025, Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Saigon do có vi phạm tại cơ sở Thẩm mỹ quốc tế Linh Anh (515 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, Quận 7 cũ) số tiền 95 triệu đồng. Cơ sở này bị xác định có hành vi sử dụng thuốc, thiết bị để can thiệp xâm lấn vào cơ thể người khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Ngoài ra, đơn vị còn quảng cáo dịch vụ đặc biệt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung. Không chỉ bị phạt tiền, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh trong 4,5 tháng và buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Cũng thời điểm này tại TPHCM, Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Saigon cũng bị xử phạt 4 triệu đồng do Thẩm mỹ quốc tế Linh Anh (672A18 Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp cũ) vì hành vi lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 11/2023, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã xử phạt Công ty TNHH thẩm mỹ Linh Anh Saigon số tiền 99 triệu đồng do Thẩm mỹ quốc tế Linh Anh (400A Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 cũ) có các hành vi vi phạm: Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp trái phép vào cơ thể người; không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Ngoài ra, cơ sở trên cũng bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 4,5 tháng; buộc tháo gỡ quảng cáo sai phạm. Hai nhân viên chăm sóc da làm việc tại cơ sở trên bị xử phạt mỗi người 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Tình trạng vi phạm không chỉ dừng lại ở TPHCM mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương khác.

Vào tháng 1/2025 tại Đồng Nai, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã xử phạt Công ty TNHH TM Linh Anh Region, 90 triệu đồng do cơ sở Thẩm mỹ viện Linh Anh tại địa chỉ 120 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà (cũ) có hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Đồng thời đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở trên 18 tháng (từ ngày 15/1/2025 đến ngày 15/7/2026); buộc phải tiêu huỷ toàn bộ mỹ phẩm không có tem nhãn phụ.

Vào tháng 8/2024, UBND TP Đà Lạt (cũ), tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với địa điểm kinh doanh tại Đà Lạt của Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Region tại địa chỉ 136 Hai Bà Trưng, Phường 6, TP Đà Lạt (cũ), tỉnh Lâm Đồng do có hành vi can thiệp vào cơ thể người trái phép.

Cụ thể, Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Region đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (các can thiệp có tiêm, chích, bơm) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

UBND TP Đà Lạt trước đây đã xử phạt đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Region 40 triệu đồng. Đồng thời, Công ty TNHH Thẩm mỹ Linh Anh Region bị áp dụng hình thức phạt bổ sung buộc đình chỉ hoạt động trong thời hạn 3 tháng.

Tháng 4/2024, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM) đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thẩm mỹ viện Quốc tế Linh Anh - Chi nhánh Bình Dương ở địa chỉ số 1063 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một (cũ) số tiền 25 triệu đồng vì có hành vi sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (chiếu tia) làm thay đổi màu sắc da tại cơ sở không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ. Ngoài số tiền phạt trên, Thẩm mỹ viện Quốc tế Linh Anh - Chi nhánh Bình Dương còn bị đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ (chiếu tia laser) của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Điểm đáng chú ý là các vi phạm có tính chất lặp lại, chủ yếu xoay quanh việc thực hiện các dịch vụ xâm lấn khi chưa được cấp phép, quảng cáo sai quy định và sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề. Việc sai phạm xuất hiện tại nhiều địa phương cho thấy đây không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà có thể liên quan đến cách thức vận hành của toàn hệ thống.

Việc Sở Y tế TPHCM liên tục ban hành các quyết định xử phạt mạnh tay trong thời gian qua là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những cá nhân, tổ chức đang có ý định "lách luật" hoặc trục lợi trên sức khỏe người dân.

Người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ, ưu tiên những đơn vị có giấy phép hợp pháp, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và được Bộ Y tế cấp phép thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn.

Việc thực hiện thẩm mỹ tại các cơ sở không đảm bảo có thể gây ra biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và thẩm mỹ lâu dài.