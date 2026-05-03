Không phải ai cũng ăn được tía tô, 3 nhóm người cần đặc biệt thận trọng

Lá tía tô tuy tốt nhưng có thể khiến người huyết áp thấp, phụ nữ mang thai hoặc người cơ địa nhạy cảm gặp vấn đề nếu sử dụng tùy tiện.

Lá tía tô là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, đồng thời cũng được xem như một vị thuốc dân gian với nhiều công dụng như giải cảm, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng tía tô một cách tùy tiện. Nếu dùng sai cách hoặc không đúng đối tượng, loại lá này có thể gây ra những tác động không mong muốn cho sức khỏe.

Người bị huyết áp thấp – ăn nhiều dễ chóng mặt, mệt mỏi

Tía tô có tính ấm, giúp ra mồ hôi và hỗ trợ lưu thông khí huyết. Tuy nhiên, chính đặc tính này lại không phù hợp với những người có huyết áp thấp.

Khi ăn quá nhiều tía tô, cơ thể có thể bị giãn mạch, từ đó làm huyết áp giảm xuống thấp hơn bình thường. Điều này dễ gây ra các triệu chứng như chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất xỉu nếu đang trong trạng thái mệt mỏi hoặc đói.

Đặc biệt, những người có tiền sử tụt huyết áp nên hạn chế ăn tía tô sống hoặc uống nước tía tô đậm đặc. Nếu muốn sử dụng, chỉ nên dùng với lượng nhỏ và kết hợp cùng các thực phẩm khác để giảm tác động.

Việc ăn tía tô bừa bãi có thể gây ảnh hưởng không nhỏ - Ảnh BVCC

Người đang mang thai – dùng sai hại thai nhi

Trong dân gian, tía tô thường được dùng để giải cảm, giảm ốm nghén cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, việc sử dụng cần hết sức thận trọng.

Nếu dùng tía tô với liều lượng lớn, đặc biệt là uống nước tía tô đặc trong thời gian dài, có thể gây kích thích tử cung. Điều này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thai kỳ, nhất là trong những tháng đầu.

Ngoài ra, cơ thể phụ nữ mang thai vốn nhạy cảm hơn bình thường, nên việc sử dụng các loại thảo dược cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tía tô không phải là “cấm kỵ tuyệt đối”, nhưng không nên lạm dụng hoặc dùng theo kiểu truyền miệng.

Tốt nhất, nếu muốn dùng tía tô để hỗ trợ sức khỏe, mẹ bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Người có cơ địa dị ứng hoặc nóng trong – dễ nổi mẩn, khó chịu

Tía tô tuy lành tính với nhiều người, nhưng với một số cơ địa nhạy cảm, đặc biệt là người dễ dị ứng hoặc hay bị nóng trong, việc ăn nhiều lại có thể gây phản ứng ngược.

Một số trường hợp có thể gặp tình trạng nổi mẩn, ngứa ngáy, khó chịu sau khi ăn tía tô, nhất là khi ăn sống hoặc dùng với lượng lớn. Nguyên nhân là do cơ thể không thích nghi với các hoạt chất có trong lá.

Bên cạnh đó, tía tô có tính ấm, nếu ăn nhiều trong thời tiết nóng hoặc khi cơ thể đang “nhiệt”, có thể khiến tình trạng nóng trong trở nên nghiêm trọng hơn, gây nổi mụn, khô miệng hoặc khó chịu.

Với những người thuộc nhóm này, nên thử với lượng nhỏ trước để kiểm tra phản ứng của cơ thể, đồng thời hạn chế ăn thường xuyên.

Ăn tía tô thế nào cho đúng để vừa ngon vừa tốt?

Dù có nhiều lợi ích, nhưng tía tô chỉ thực sự tốt khi được sử dụng đúng cách và đúng liều lượng. Một số nguyên tắc đơn giản người sử dụng nên nhớ:

Không nên ăn quá nhiều trong một ngày, chỉ nên dùng như rau gia vị.

Hạn chế uống nước tía tô đặc liên tục trong nhiều ngày.

Kết hợp với các thực phẩm khác để cân bằng tính nóng – lạnh.

Lắng nghe phản ứng của cơ thể sau khi sử dụng.

Việc hiểu rõ cơ thể mình thuộc nhóm nào sẽ giúp bạn tận dụng được lợi ích của tía tô mà không gặp phải tác dụng phụ không mong muốn.

Lá tía tô là thực phẩm quen thuộc, dễ tìm và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải cứ “tự nhiên” là dùng thoải mái. Việc ăn tía tô bừa bãi có thể gây ảnh hưởng không nhỏ. Hãy sử dụng một cách thông minh, vừa đủ và phù hợp với thể trạng của mình. Khi đó, tía tô mới thực sự trở thành “vị thuốc trong bữa ăn”, thay vì là nguyên nhân gây ra những rắc rối cho sức khỏe.

ThS.BS Nguyễn Văn Thái (Viện Y học Phóng xạ và Ung bướu quân đội)

