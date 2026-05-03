Gói thầu vệ sinh môi trường tại xã Định Hòa: Cạnh tranh ra sao?

Gói thầu số 01: Quét, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại xã Định Hòa thu hút một nhà thầu tham dự. Năng lực của nhà thầu này ra sao?

Trong bối cảnh sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cả nước, các gói thầu dịch vụ công ích tại các địa phương mới sáp nhập đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Mới đây, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Phòng Kinh tế xã Định Hòa (tỉnh An Giang) đã tổ chức đóng/mở thầu đối với Gói thầu số 01: Quét, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc công trình: Dịch vụ công ích xã Định Hòa.

Gói thầu số 01 có mã trên hệ thống là IB2600168330 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) mã PL2600097336, do Phòng Kinh tế xã Định Hòa làm chủ đầu tư có giá 1.327.952.334 đồng (đã bao gồm dự phòng phí).

Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện gói thầu 365 ngày. Thời điểm đóng/mở thầu ngày 02/05/2026 lúc 08:14.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành vào 08:14 ngày 02/05/2026, gói thầu này chỉ có 01 nhà thầu duy nhất tham dự với giá 1.264.614.884 đồng sau đó giảm 30,5% còn 878.907.344,38 đồng. Nhà thầu này là Công ty TNHH Thương mại Kiệt Hồng (Mã định danh: vn1701046420). Hiệu lực E-HSDT: 120 ngày. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (cam kết trong đơn dự thầu). Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày.

Việc phê duyệt E-HSMT của gói thầu này được Trưởng phòng Kinh tế xã Định Hòa ký kết vào ngày 20/04/2026 (Quyết định số 15/QĐ-PKT) và được công khai trên hệ thống vào ngày 23/04/2026. Người ký số Quyết định là ông Dương Duy Duyệt (Mã số thuế: 1702322666).

Quyết định này căn cứ vào các văn bản pháp lý quan trọng: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 và số 90/2025/QH15. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 10/04/2025, Quyết định số 34/QĐ-PKT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được ban hành. Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thấy gói thầu số 01 là gói thầu chính có giá lớn nhất trong tổng mức đầu tư dự án dịch vụ công ích xã Định Hòa là 1.415.339.171 đồng. Các phần công việc khác bao gồm tư vấn lập hồ sơ mời thầu, thẩm định và giám sát được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của gói thầu được thiết kế theo phương thức sử dụng tiêu chí Đạt / Không Đạt đối với các nội dung về kỹ thuật. Để được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, E-HSDT phải có tất cả các tiêu chí tổng quát được đánh giá là Đạt.

Các tiêu chí đánh giá kỹ thuật bao gồm:

Am hiểu của nhà thầu về dịch vụ: Đòi hỏi nhà thầu phải thuyết minh tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ và mức độ hiểu biết về tính chất, mục đích công việc cụ thể.

Giải pháp kỹ thuật: Cần sơ đồ hệ thống tổ chức rõ ràng tại công trường, phương án sử dụng lao động địa phương và tính khả thi của các biện pháp tổ chức thực hiện.

Tiến độ thực hiện: Thời gian thi công là 365 ngày, có tính đến các điều kiện thời tiết và ngày nghỉ lễ, tết; đồng thời bố trí nhân lực và thiết bị phù hợp.

An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường: Yêu cầu các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi khói, kiểm soát nước thải, rác thải và chất thải nguy hại.

Thông tin kết quả thực hiện hợp đồng: Nhà thầu phải tuân thủ Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và không có hành vi kê khai không trung thực.

Quy mô và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: Định mức áp dụng cho đô thị loại V, thực hiện trong 01 năm (12 tháng). Thời gian làm việc quy định từ 18:00 hôm trước đến 06:00 sáng hôm sau. Công tác thực hiện 2 ngày/lần, khối lượng tính 183 ngày/năm. Thu gom và vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến bãi rác Lục Phi (xã Vĩnh Hòa Hưng Nam) để xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Khối lượng chất thải rắn: 7.481,5 tấn/ngày và 2.730,747 tấn/năm.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, Công ty TNHH Thương mại Kiệt Hồng là đơn vị duy nhất tham dự gói thầu này. Doanh nghiệp do ông Tôn Xuân Long (Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc), có địa chỉ trụ sở tại Số 40 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Rạch Giá, An Giang. Thành lập: 27/04/2009.

Dữ liệu phân tích từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhà thầu này từng tham gia 15 gói thầu, trong đó:

Trúng thầu: 9 gói thầu, trượt 4, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị 24.079.345.269 đồng, bao gồm 1.007.556.599 đồng là các gói chỉ định thầu. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 91,09%.

Liên quan đến việc chỉ có 01 nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP. HCM) chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi, bổ sung 90/2025/QH15, việc một gói thầu có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu không đồng nghĩa với việc gói thầu bị hủy. Tuy nhiên, bên mời thầu cần phải rà soát lại quá trình đăng tải thông tin và tính cạnh tranh của E-HSMT để đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế theo đúng quy định."

Bên cạnh đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nhận định: "Gói thầu dịch vụ công ích có tính đặc thù cao, đòi hỏi nhà thầu phải có phương tiện chuyên dụng và am hiểu địa bàn. Dù tỷ lệ giảm giá lên tới 30,5%, hội đồng đánh giá hồ sơ vẫn cần xem xét kỹ lưỡng tính khả thi của phương án kỹ thuật cũng như năng lực thực tế để tránh rủi ro khi triển khai hợp đồng trọn gói kéo dài 365 ngày."

Gói thầu IB2600168330 tại xã Định Hòa hiện đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu Kiệt Hồng. Quá trình xét thầu cần được thực hiện minh bạch, tuân thủ đúng các tiêu chí của E-HSMT đã được phê duyệt để đảm bảo chất lượng của dịch vụ công ích cho địa phương, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.