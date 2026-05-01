Vĩnh Long: Công ty Phúc Thịnh Bình Tân trúng thầu sát giá tại xã Tân Quới

Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Bình Tân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 2,4 tỷ đồng tại xã Tân Quới với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp, chỉ khoảng 2,08%

Ngày 10/4/2026, bà Lê Thị Hoa, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Quới (tỉnh Vĩnh Long) đã ký Quyết định số 29/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 01: Thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc công trình Đường liên xóm từ Ngã Tắc đến cầu Thủ Điều. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Bình Tân.

Quyết định số 29/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tỉ lệ tiết kiệm khiêm tốn tại gói thầu đầu tư công

Dựa trên hồ sơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 19/QĐ-PKT ngày 11/3/2026, gói thầu này có giá dự toán được xác lập là 2.518.101.179 đồng (Hai tỷ năm trăm mười tám triệu một trăm lẻ một nghìn một trăm bảy mươi chín đồng). Nguồn vốn thực hiện từ vốn phân cấp đầu tư công từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh cho cấp xã với hạn mức 3.000 triệu đồng.

Sau quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, Biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự. Kết quả, Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Bình Tân đã trúng thầu với giá 2.465.565.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn 52.536.179 đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm khoảng 2,08%.

Việc chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá tại một gói thầu đấu thầu rộng rãi thường đặt ra những dấu hỏi về tính cạnh tranh. Theo các chuyên gia, dù pháp luật hiện hành không cấm việc chỉ có một nhà thầu dự thầu, nhưng kết quả tiết kiệm ngân sách thấp cho thấy hiệu quả kinh tế chưa đạt được như kỳ vọng của hoạt động đấu thầu rộng rãi.

“Chân dung” nhà thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Bình Tân (mã số doanh nghiệp: 1500935645) có trụ sở tại Tổ 7, ấp Thành Phú, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2012, do ông Nguyễn Phước Thuận làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 4/2026, Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Bình Tân đã tham gia khoảng 41 gói thầu, trong đó trúng tới 34 gói, trượt 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số ấn tượng 113.351.257.335 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 45.000.630.706 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh 68.350.626.629 đồng).

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025 đã ghi nhận trúng nhiều gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Covico tổ chức mời thầu và chủ đầu tư là Ban quản lý dự án khu vực Trà Ôn.

Cụ thể:

Gói số 1: Thi công Đường Tầm Vu - Bang Chang, ấp Tầm Vu và ấp Bang Chang, xã Trà Côn, trị giá 2.422.455.761 đồng (tháng 08/2025);

Gói số 1: Thi công Duy tu, sửa chữa Đường cặp sông Bang Chang đến giáp ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, trị giá 2.318.865.549 đồng (tháng 08/2025);

Gói số 1: Thi công Đường cặp sông Bang Chang, ấp Bang Chang, xã Trà Côn, trị giá 2.540.685.182 đồng (tháng 08/2025).

Góc nhìn chuyên gia

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi bổ sung sau này như Luật số 90/2025/QH15 đều nhấn mạnh mục tiêu tối thượng của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một đơn vị tham gia và trúng với giá sát nút, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cần được đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, theo tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung hồ sơ mời thầu, đảm bảo không có các tiêu chí mang tính định hướng hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác. Trong bối cảnh hiện nay, việc phổ biến kiến thức pháp luật về đấu thầu là vô cùng cần thiết để mỗi đồng tiền thuế của nhân dân được sử dụng hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, do gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rất rõ về việc bắt buộc phải ký kết hợp đồng điện tử trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều này không chỉ giúp minh bạch hóa quy trình thanh quyết toán tại Kho bạc Nhà nước mà còn giúp cơ quan quản lý dễ dàng giám sát tiến độ và chất lượng công trình.

Tại xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long – một trong những địa phương duy trì mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định mới, việc quản lý các dự án đầu tư công cấp xã càng cần sự sâu sát của các cơ quan thanh tra, kiểm tra để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật.

Việc thi công đường liên xóm là nhu cầu cấp thiết của người dân, tuy nhiên, tính minh bạch và hiệu quả trong việc lựa chọn nhà thầu cũng là yếu tố then chốt để xây dựng lòng tin trong nhân dân về công tác quản lý đầu tư hạ tầng nông thôn.