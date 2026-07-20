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Lenovo ra mắt màn hình di động Lenovo L16 thiết kế siêu mỏng

Số hóa - Xe

Lenovo ra mắt màn hình di động Lenovo L16 thiết kế siêu mỏng

Màn hình di động Lenovo L16 sở hữu thiết kế siêu mỏng chỉ 7mm cùng chân đế tích hợp tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi làm việc di động.

Tuệ Minh
Màn hình di động Lenovo L16 sở hữu thiết kế siêu tinh tế chỉ 7mm cùng chân đế tích tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi làm việc di động.
Màn hình di động Lenovo L16 sở hữu thiết kế siêu tinh tế chỉ 7mm cùng chân đế tích tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi làm việc di động.
Sản phẩm mang đến không gian hiển thị rộng rãi 16 inch, độ sáng tốt đi kèm hai cổng USB-C hỗ trợ sạc ngược 65W với mức quy đổi khoảng 5,3 triệu đồng.
Sản phẩm mang đến không gian hiển thị rộng rãi 16 inch, độ sáng tốt đi kèm hai cổng USB-C hỗ trợ sạc ngược 65W với mức quy đổi khoảng 5,3 triệu đồng.
Lenovo L16 sở hữu màn hình IPS có kích thước lớn 16 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel và tỷ lệ khung hình 16:10.
Lenovo L16 sở hữu màn hình IPS có kích thước lớn 16 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel và tỷ lệ khung hình 16:10.
Thiết bị cung cấp tầm nhìn rộng rãi, tối ưu cho việc xử lý văn bản hoặc tính toán bảng nhờ có chiều dọc tích phân bổ sung để truyền thống tỷ lệ màn hình di động 16: 9.
Thiết bị cung cấp tầm nhìn rộng rãi, tối ưu cho việc xử lý văn bản hoặc tính toán bảng nhờ có chiều dọc tích phân bổ sung để truyền thống tỷ lệ màn hình di động 16: 9.
Độ sáng tối đa của màn hình hơi thấp chỉ đạt 300 nit, nhưng vẫn đủ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng ngoài trời trong nhiều điều kiện ánh sáng.
Độ sáng tối đa của màn hình hơi thấp chỉ đạt 300 nit, nhưng vẫn đủ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng ngoài trời trong nhiều điều kiện ánh sáng.
Để so sánh, mẫu màn hình di động AP16 của Ugreen có độ sáng lên tới 500 nit nhưng cân bằng hơn đáng kể khi được bán ở mức 9,3 triệu đồng.
Để so sánh, mẫu màn hình di động AP16 của Ugreen có độ sáng lên tới 500 nit nhưng cân bằng hơn đáng kể khi được bán ở mức 9,3 triệu đồng.
Bên cạnh đó, các thông số hiển thị khác của Lenovo L16 bao gồm độ bao phủ màu đạt 45% NTSC, tương đương với hơn 60% sRGB, cùng tần số quét tiêu chuẩn 60Hz.
Bên cạnh đó, các thông số hiển thị khác của Lenovo L16 bao gồm độ bao phủ màu đạt 45% NTSC, tương đương với hơn 60% sRGB, cùng tần số quét tiêu chuẩn 60Hz.
Thiết kế nhẹ nhàng cũng là một điểm cộng đáng chú ý trên dòng sản phẩm này. Với trọng lượng chỉ 0,97 kg và vỏ dày 7mm ở điểm tinh nhất, Lenovo L16 có thể nằm gọn gàng bên trong balo hay túi đựng laptop.
Thiết kế nhẹ nhàng cũng là một điểm cộng đáng chú ý trên dòng sản phẩm này. Với trọng lượng chỉ 0,97 kg và vỏ dày 7mm ở điểm tinh nhất, Lenovo L16 có thể nằm gọn gàng bên trong balo hay túi đựng laptop.
Hệ thống hai cổng USB-C đảm bảo nhận đồng thời vai trò nhận hình ảnh tín hiệu và truyền tải nguồn điện lên đến 65W. Tiện ích này cho phép người dùng cung cấp nguồn cho màn hình trực tiếp từ máy tính xách tay hoặc cắm màn hình vào bộ sạc để sử dụng vừa sạc ngược cho máy tính, giúp loại bỏ hoàn toàn công việc phải mang theo nhiều cục sạc cồng kềnh.
Hệ thống hai cổng USB-C đảm bảo nhận đồng thời vai trò nhận hình ảnh tín hiệu và truyền tải nguồn điện lên đến 65W. Tiện ích này cho phép người dùng cung cấp nguồn cho màn hình trực tiếp từ máy tính xách tay hoặc cắm màn hình vào bộ sạc để sử dụng vừa sạc ngược cho máy tính, giúp loại bỏ hoàn toàn công việc phải mang theo nhiều cục sạc cồng kềnh.
Kế thừa ưu điểm từ các thế hệ trước, Lenovo L16 được trang bị các phần chân đế tích hợp linh hoạt, người dùng hỗ trợ đặt màn hình theo chiều ngang và chiều dọc. Cơ chế này vẫn cho phép thay đổi chiều cao thêm 10mm và điều chỉnh độ nghiêng 90 độ, quay lại góc nhìn thoải mái nhất trong quá trình làm việc.
Kế thừa ưu điểm từ các thế hệ trước, Lenovo L16 được trang bị các phần chân đế tích hợp linh hoạt, người dùng hỗ trợ đặt màn hình theo chiều ngang và chiều dọc. Cơ chế này vẫn cho phép thay đổi chiều cao thêm 10mm và điều chỉnh độ nghiêng 90 độ, quay lại góc nhìn thoải mái nhất trong quá trình làm việc.
Thiết bị sở hữu 6 cổng kết nối bao gồm cổng nguồn (USB Type-C 65W), Khóa Kensington, 2 cổng USB Type-C. Ngoài ra, còn 3 nút chức năng gồm Menu và điều chỉnh độ sáng +/- đồng thời kiêm chức năng tùy chọn trong menu.
Thiết bị sở hữu 6 cổng kết nối bao gồm cổng nguồn (USB Type-C 65W), Khóa Kensington, 2 cổng USB Type-C. Ngoài ra, còn 3 nút chức năng gồm Menu và điều chỉnh độ sáng +/- đồng thời kiêm chức năng tùy chọn trong menu.
Như vậy, không lâu sau khi giới thiệu tại thiết bị tại sự kiện MWC 2026, màn hình di động Lenovo L16 hiện đã chính thức mở bán với mức giá 5,3 triệu đồng và thời gian giao hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
Như vậy, không lâu sau khi giới thiệu tại thiết bị tại sự kiện MWC 2026, màn hình di động Lenovo L16 hiện đã chính thức mở bán với mức giá 5,3 triệu đồng và thời gian giao hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
Lenovo laptop với màn hình cuộn độc đáo.
Tuệ Minh
Lenovo/Tech Radar
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