ASUS ra mắt Zenbook DUO 2026 - laptop hai màn hình tại Việt Nam

ASUS Zenbook DUO (2026) không chỉ là bản nâng cấp về hiệu năng, mà còn đánh dấu bước hoàn thiện của dòng laptop hai màn hình, với thiết kế gọn nhẹ hơn, bền hơn.

Trong bối cảnh nhu cầu làm việc đa nhiệm ngày càng tăng, người dùng laptop không chỉ cần hiệu năng mạnh mà còn cần không gian hiển thị linh hoạt để xử lý nhiều tác vụ cùng lúc. Đây cũng là lý do ASUS theo đuổi hướng phát triển laptop hai màn hình với dòng Zenbook DUO nhằm giải quyết bài toán này ngay trên một thiết bị di động.

Từ năm 2019, ASUS đã giới thiệu Zenbook DUO thế hệ đầu tiên với màn hình phụ đặt phía trên bàn phím, mở ra hướng tiếp cận mới cho không gian làm việc trên laptop. Qua nhiều thế hệ, hãng tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm từ phần cứng đến phần mềm. Đến năm 2024, Zenbook DUO bước sang giai đoạn mới với thiết kế hai màn hình OLED kích thước tương đương, cho phép thiết bị hoạt động như một hệ thống đa màn hình thực thụ trong thân máy di động.

Với Zenbook DUO (2026), ASUS tiếp tục hoàn thiện hướng đi đó bằng những nâng cấp về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng, hướng tới mô hình laptop AI hai màn hình thực tế hơn cho công việc hàng ngày. Mẫu máy cũng vừa giành giải Vàng iF Design Award 2026, ghi nhận chất lượng hoàn thiện, vật liệu và cách tiếp cận linh hoạt của thiết kế hai màn hình.

Ông Eric Lee, Tổng giám đốc ASUS khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Chúng tôi luôn nỗ lực đưa những đổi mới công nghệ mới nhất đến gần hơn với người dùng trong khu vực. Tại Việt Nam, ASUS đã liên tục giới thiệu các dòng sản phẩm tiên phong, và với Zenbook DUO thế hệ mới, người dùng tiếp tục có cơ hội trải nghiệm những công nghệ mới nhất mà ASUS phát triển.”

Hai màn hình nhưng không còn “chia đôi trải nghiệm”

Một trong những hạn chế của các mẫu laptop hai màn hình trước đây nằm ở cảm giác “chia tách” giữa hai phần hiển thị, khiến trải nghiệm đa nhiệm chưa thực sự tự nhiên. Trên ASUS Zenbook DUO (2026), ASUS tập trung cải thiện điều này thông qua hàng loạt thay đổi về thiết kế.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở bản lề ẩn mới, cho phép thu gọn phần cơ khí giữa hai màn hình và giảm đáng kể khoảng hở khi mở máy. Khoảng cách giữa hai màn hình được thu hẹp từ khoảng 26 mm xuống còn khoảng 7,66 mm, tương đương giảm tới 70%, giúp hai phần hiển thị liền mạch hơn khi sử dụng. Đồng thời, phần viền màn hình cũng được làm mỏng đáng kể, với viền cạnh giảm từ khoảng 6,15 mm xuống còn 3,88 mm, mang lại cảm giác hiện đại và mở rộng không gian hiển thị rõ rệt.

ASUS Zenbook DUO (2026) đồng thời được tinh gọn với diện tích tổng thể giảm khoảng 5% so với thế hệ trước nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc hai màn hình. Thiết kế mở phẳng 180° cũng giúp trải nghiệm hiển thị và thao tác trở nên liền mạch hơn trong quá trình sử dụng.

Một thiết kế khác biệt, nhưng đủ tin cậy để dùng mỗi ngày

Với một thiết kế đặc biệt như laptop AI hai màn hình, độ bền luôn là yếu tố được người dùng quan tâm, nhất là khi phải thường xuyên tháo lắp bàn phím, thay đổi góc đặt hay di chuyển liên tục.

Trên ASUS Zenbook DUO (2026), ASUS nâng cấp toàn diện cả vật liệu lẫn cấu trúc cơ khí. Máy sử dụng khung hợp kim Ceraluminum™ cho toàn bộ thân máy, với độ cứng cao gấp 3 lần so với nhôm anodized truyền thống nhưng nhẹ hơn khoảng 30%, đồng thời tăng khả năng chống trầy xước và va đập. Theo ASUS, bề mặt máy có thể chịu hơn 18.000 lần ma sát tại cùng một điểm mà không xuất hiện vết xước, đồng thời không bị nứt khi chịu tác động từ vật nặng 1 kg rơi từ độ cao 30 cm.

ASUS cũng đưa ra nhiều kiểm chứng cụ thể về độ bền cơ học. Bản lề và chân đế được thử nghiệm hơn 40.000 lần đóng mở, trong khi bàn phím rời và hệ thống docking đạt độ bền lên tới 1 triệu lần kết nối. Các cổng kết nối được kiểm tra khoảng 10.000 lần sử dụng, còn phần nắp máy có thể chịu lực lên tới 50 kg. Những cải tiến này giúp ASUS Zenbook DUO (2026) trở nên phù hợp hơn cho nhu cầu làm việc và di chuyển hàng ngày.

Đa nhiệm cả ngày mà không còn phải đánh đổi thời lượng pin

Với các thiết kế hai màn hình, thời lượng pin luôn là yếu tố được người dùng quan tâm do phải cấp nguồn cho đồng thời hai tấm nền hiển thị, đặc biệt trong các tình huống làm việc di động.

Để giải quyết vấn đề này, ASUS Zenbook DUO (2026) được trang bị hệ thống pin kép dung lượng 99Wh, tăng đáng kể so với mức 75Wh trên thế hệ trước. Kết hợp với nền tảng phần cứng mới, thiết bị có thể đạt khoảng 12 giờ sử dụng với hai màn hình trong các tác vụ như duyệt web, và lên đến khoảng 32 giờ phát video ở chế độ một màn hình.

Bàn phím rời đi kèm cũng được nâng cấp thời lượng pin, cho phép sử dụng hơn 52 giờ khi tắt đèn nền và khoảng 7 giờ khi bật đèn nền. ASUS Zenbook DUO (2026) đồng thời sử dụng bộ sạc USB-C công suất 100W, hỗ trợ sạc nhanh khoảng 60% pin trong 49 phút.

Sức mạnh đủ lớn để biến đa nhiệm thành trải nghiệm mượt mà

Không gian hiển thị lớn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm một nền tảng phần cứng đủ mạnh để xử lý nhiều tác vụ cùng lúc.

Trên ASUS Zenbook DUO (2026), ASUS trang bị vi xử lý lên đến Intel® Core™ Ultra X9 388H (Series 3), kết hợp cùng GPU tích hợp Intel® Arc™ Graphics B390 thế hệ mới. So với thế hệ trước, hiệu năng đa nhiệm được cải thiện khoảng 26%, trong khi hiệu năng đồ họa tăng tới 112%.

Đồng thời, khả năng xử lý AI cũng được nâng cấp đáng kể với mức tăng khoảng 203%, đưa tổng hiệu năng AI của nền tảng lên đến khoảng 180 TOPS, giúp thiết bị tận dụng tốt hơn các tính năng Copilot+ PC mới trên Windows và các ứng dụng hỗ trợ công việc.

Để đảm bảo hiệu năng được duy trì ổn định trong thời gian dài, ASUS đồng thời nâng cấp hệ thống tản nhiệt với quạt 97 cánh và hệ thống hút gió có diện tích lớn hơn khoảng 3 lần, giúp thiết bị có thể vận hành ổn định ở mức công suất 45W trong thời gian dài khi xử lý các tác vụ nặng.

Không chỉ thêm màn hình, mà là thay đổi cách bạn làm việc

Với laptop AI hai màn hình, trải nghiệm sử dụng không chỉ nằm ở phần cứng mà còn phụ thuộc vào cách các thành phần hoạt động cùng nhau trong thực tế.

Trên ASUS Zenbook DUO (2026), ASUS hoàn thiện trải nghiệm này thông qua sự kết hợp giữa hiển thị, âm thanh và phần mềm. Thiết bị được trang bị hai màn hình ASUS Lumina Pro OLED 14 inch độ phân giải 3K (2880 x 1800), tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 1000 nits, hỗ trợ VRR và Dolby Vision. Lớp phủ chống phản chiếu cũng được bổ sung nhằm cải thiện khả năng hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Hệ thống âm thanh 6 loa hỗ trợ Dolby Atmos cũng được nâng cấp, mang lại trải nghiệm giải trí và làm việc liên quan đến âm thanh sống động hơn. Trong khi đó, phần mềm ASUS ScreenXpert tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối hai màn hình, cho phép người dùng sắp xếp cửa sổ, chuyển đổi ứng dụng và kích hoạt các chế độ sử dụng khác nhau. Khi mở máy vượt quá 175°, thiết bị có thể tự động kích hoạt chế độ chia sẻ để hỗ trợ trình chiếu và tương tác trên cả hai màn hình.

Hàng loạt thay đổi nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn trong trải nghiệm

Bên cạnh thiết kế hai màn hình, ASUS Zenbook DUO (2026) cũng được hoàn thiện ở nhiều chi tiết để nâng tầm trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Thiết bị sử dụng bàn phím rời với cơ chế MagLatch™ mới và hệ thống pogo pin có thể thu vào, giúp việc gắn tháo trở nên chính xác và ổn định hơn. Bàn phím duy trì hành trình phím 1,7 mm, đi kèm touchpad ASUS ErgoSense kích thước 127 x 79 mm, mang lại trải nghiệm nhập liệu và điều hướng thoải mái trong thời gian dài.

Chân đế tích hợp cũng được gia cố để hỗ trợ nhiều tư thế sử dụng khác nhau, từ đặt ngang như desktop mini đến dựng dọc hai màn hình để làm việc đa nhiệm. ASUS Zenbook DUO (2026) đồng thời hỗ trợ bút cảm ứng ASUS Pen 3.0 với 4096 mức lực nhấn, đáp ứng các nhu cầu như ghi chú, phác thảo hoặc tương tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng.

Thiết bị vẫn duy trì đầy đủ các cổng kết nối như Thunderbolt™ 4 (USB-C), USB-A và HDMI, giúp kết nối thuận tiện hơn với các thiết bị ngoại vi mà không cần phụ thuộc vào hub. Camera hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello cũng được tích hợp để tăng tốc độ và tính bảo mật trong quá trình đăng nhập.