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[GALLERY] Ngán ngẩm với màn hình cảm ứng, giới trẻ quay về với BlackBerry

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ngán ngẩm với màn hình cảm ứng, giới trẻ quay về với BlackBerry

Dù đã rời thị trường smartphone nhiều năm, BlackBerry vẫn được nhiều người săn lùng trên thị trường máy cũ nhờ bàn phím vật lý độc đáo, nhưng liệu còn đáng mua?

Thiên Trang (TH)
Dù đã chính thức rút lui khỏi thị trường smartphone, BlackBerry vẫn là cái tên được nhiều người tìm kiếm trên thị trường điện thoại cũ nhờ thiết kế khác biệt, bàn phím vật lý QWERTY đặc trưng và trải nghiệm gõ phím mà nhiều smartphone cảm ứng hiện nay khó có thể thay thế. Nhiều người coi việc sở hữu một chiếc BlackBerry không chỉ là sử dụng điện thoại mà còn là cách tìm lại cảm giác làm việc tập trung, hạn chế xao nhãng bởi mạng xã hội và các ứng dụng giải trí.
Dù đã chính thức rút lui khỏi thị trường smartphone, BlackBerry vẫn là cái tên được nhiều người tìm kiếm trên thị trường điện thoại cũ nhờ thiết kế khác biệt, bàn phím vật lý QWERTY đặc trưng và trải nghiệm gõ phím mà nhiều smartphone cảm ứng hiện nay khó có thể thay thế. Nhiều người coi việc sở hữu một chiếc BlackBerry không chỉ là sử dụng điện thoại mà còn là cách tìm lại cảm giác làm việc tập trung, hạn chế xao nhãng bởi mạng xã hội và các ứng dụng giải trí.
Lịch sử của BlackBerry từng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của điện thoại doanh nhân. Từ mẫu BlackBerry 850 ra mắt năm 1999 cho đến BlackBerry 5810 năm 2002 với khả năng gọi điện, gửi email và truy cập Internet, thương hiệu này từng trở thành biểu tượng của giới văn phòng, doanh nhân và chính trị gia trên toàn thế giới nhờ khả năng bảo mật cùng hiệu suất làm việc vượt trội.
Lịch sử của BlackBerry từng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của điện thoại doanh nhân. Từ mẫu BlackBerry 850 ra mắt năm 1999 cho đến BlackBerry 5810 năm 2002 với khả năng gọi điện, gửi email và truy cập Internet, thương hiệu này từng trở thành biểu tượng của giới văn phòng, doanh nhân và chính trị gia trên toàn thế giới nhờ khả năng bảo mật cùng hiệu suất làm việc vượt trội.
Trong số các sản phẩm còn được nhiều người quan tâm hiện nay, BlackBerry KEYone là cái tên nổi bật nhất. Ra mắt năm 2017, mẫu máy này sở hữu hệ điều hành Android, màn hình cảm ứng kết hợp bàn phím vật lý, chip Snapdragon 625, camera sau 12 MP và hỗ trợ sạc nhanh, mang đến trải nghiệm hiện đại hơn nhiều mẫu BlackBerry đời cũ nhưng vẫn giữ được "chất" riêng của thương hiệu.
Trong số các sản phẩm còn được nhiều người quan tâm hiện nay, BlackBerry KEYone là cái tên nổi bật nhất. Ra mắt năm 2017, mẫu máy này sở hữu hệ điều hành Android, màn hình cảm ứng kết hợp bàn phím vật lý, chip Snapdragon 625, camera sau 12 MP và hỗ trợ sạc nhanh, mang đến trải nghiệm hiện đại hơn nhiều mẫu BlackBerry đời cũ nhưng vẫn giữ được "chất" riêng của thương hiệu.
Tuy nhiên, không phải mọi chiếc BlackBerry đều được đánh giá cao. Điển hình như BlackBerry Storm từng gây thất vọng khi loại bỏ bàn phím vật lý để chuyển sang màn hình cảm ứng với công nghệ nhấp chuột đặc biệt nhưng hoạt động kém hiệu quả, khiến trải nghiệm sử dụng không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.
Tuy nhiên, không phải mọi chiếc BlackBerry đều được đánh giá cao. Điển hình như BlackBerry Storm từng gây thất vọng khi loại bỏ bàn phím vật lý để chuyển sang màn hình cảm ứng với công nghệ nhấp chuột đặc biệt nhưng hoạt động kém hiệu quả, khiến trải nghiệm sử dụng không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.
Dù vậy, người dùng có ý định mua BlackBerry cũ cũng cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Kể từ năm 2022, BlackBerry đã chính thức chấm dứt hỗ trợ toàn bộ điện thoại và dịch vụ của hãng, đồng nghĩa thiết bị không còn nhận bản vá bảo mật, cập nhật phần mềm hay hỗ trợ kỹ thuật khi gặp sự cố.
Dù vậy, người dùng có ý định mua BlackBerry cũ cũng cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Kể từ năm 2022, BlackBerry đã chính thức chấm dứt hỗ trợ toàn bộ điện thoại và dịch vụ của hãng, đồng nghĩa thiết bị không còn nhận bản vá bảo mật, cập nhật phần mềm hay hỗ trợ kỹ thuật khi gặp sự cố.
Việc thiếu các bản cập nhật bảo mật khiến BlackBerry không còn phù hợp để lưu trữ dữ liệu quan trọng hoặc sử dụng làm thiết bị chính trong bối cảnh các nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, khả năng tương thích với nhiều ứng dụng hiện đại cũng ngày càng hạn chế do hệ điều hành đã lỗi thời.
Việc thiếu các bản cập nhật bảo mật khiến BlackBerry không còn phù hợp để lưu trữ dữ liệu quan trọng hoặc sử dụng làm thiết bị chính trong bối cảnh các nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, khả năng tương thích với nhiều ứng dụng hiện đại cũng ngày càng hạn chế do hệ điều hành đã lỗi thời.
Nếu yêu thích trải nghiệm bàn phím QWERTY nhưng vẫn muốn có thiết bị được hỗ trợ lâu dài, người dùng có thể cân nhắc các lựa chọn mới như Unihertz Titan 2. Mẫu smartphone này kế thừa phong cách thiết kế đặc trưng của BlackBerry nhưng được trang bị phần cứng hiện đại, hệ điều hành Android mới và khả năng cập nhật phần mềm tốt hơn.
Nếu yêu thích trải nghiệm bàn phím QWERTY nhưng vẫn muốn có thiết bị được hỗ trợ lâu dài, người dùng có thể cân nhắc các lựa chọn mới như Unihertz Titan 2. Mẫu smartphone này kế thừa phong cách thiết kế đặc trưng của BlackBerry nhưng được trang bị phần cứng hiện đại, hệ điều hành Android mới và khả năng cập nhật phần mềm tốt hơn.
Có thể thấy, sức hút của BlackBerry đến từ giá trị hoài niệm và trải nghiệm sử dụng khác biệt hơn là cấu hình hay công nghệ. Với người yêu thích sưu tầm hoặc muốn tìm một thiết bị độc đáo để làm việc cơ bản, BlackBerry vẫn có sức hấp dẫn riêng, nhưng nếu cần một smartphone phục vụ lâu dài, an toàn và tương thích tốt với các ứng dụng hiện đại, những lựa chọn Android mới sẽ là phương án hợp lý hơn.
Có thể thấy, sức hút của BlackBerry đến từ giá trị hoài niệm và trải nghiệm sử dụng khác biệt hơn là cấu hình hay công nghệ. Với người yêu thích sưu tầm hoặc muốn tìm một thiết bị độc đáo để làm việc cơ bản, BlackBerry vẫn có sức hấp dẫn riêng, nhưng nếu cần một smartphone phục vụ lâu dài, an toàn và tương thích tốt với các ứng dụng hiện đại, những lựa chọn Android mới sẽ là phương án hợp lý hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#BlackBerry #điện thoại cũ #bàn phím vật lý #BlackBerry KEYone #sưu tầm

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