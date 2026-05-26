Phụ kiện màn hình độc đáo của Oppo giúp selfie bằng camera chính

OPPO Bubble là một phụ kiện khá thú vị giúp việc chụp ảnh selfie của người dùng thuận tiện, dễ dàng hơn.

OPPO vừa ra mắt một phụ kiện mới có tên OPPO Bubble tại Trung Quốc, được thiết kế để giúp việc chụp ảnh selfie và ảnh nhóm trở nên thuận tiện hơn.

Màn hình từ tính nhỏ gọn này gắn vào mặt sau của các smartphone OPPO được hỗ trợ và mang đến trải nghiệm màn hình phụ nhỏ gọn với các tính năng tùy chỉnh và xem trước camera từ xa.

OPPO Bubble ra mắt cùng dòng Reno16

OPPO Bubble được quảng cáo là một "màn hình selfie vui nhộn" nhỏ gọn và là màn hình phụ hình tròn từ tính đầu tiên được công ty ra mắt. Thiết bị có thân máy mỏng với độ dày khoảng 7mm và nặng khoảng 27.5 gram, đủ nhẹ để mang theo hoặc gắn vào điện thoại thông minh mà không làm tăng thêm nhiều trọng lượng.

Ở mặt trước, OPPO Bubble có màn hình cảm ứng AMOLED hình tròn có thể hiển thị hình nền tĩnh, ảnh động và video. Người dùng có thể cá nhân hóa màn hình với hình ảnh tùy chỉnh, biểu tượng cảm xúc và chủ đề trang trí, cho phép phụ kiện này đóng vai trò như một yếu tố thiết kế ở mặt sau của điện thoại.

OPPO cũng đã thêm hỗ trợ chế độ xem ảnh xoay vòng cho hình nền và phát lại đa phương tiện trên màn hình nhỏ này. Theo mình, Bubble không chỉ là phụ kiện hỗ trợ chụp ảnh mà còn giống một món “đồ chơi công nghệ” để cá nhân hóa thiết bị.

Phụ kiện mới của OPPO giúp việc chụp ảnh selfie của người dùng thuận tiện hơn

Phụ kiện này hỗ trợ chức năng xem trước ảnh từ xa không dây. Điều này cho phép người dùng kiểm tra bố cục, xem trước ảnh chụp và điều chỉnh góc độ khi chụp ảnh tự sướng hoặc ảnh nhóm.

OPPO cho biết Bubble có thể hỗ trợ xem trước trực tiếp không dây từ khoảng cách lên đến 10 mét, điều này có thể hữu ích khi chụp ảnh ở khoảng cách xa hoặc chụp ảnh bằng chân máy. Người dùng cũng có thể chụp ảnh từ xa mà không cần phải cầm điện thoại thông minh.

OPPO Bubble tương thích với khá nhiều điện thoại OPPO

Ngoài khả năng gắn từ tính vào mặt sau của điện thoại thông minh, OPPO Bubble còn có thể hoạt động như một phụ kiện trưng bày treo độc lập khi được kết hợp với ốp lưng bảo vệ tương thích.

OPPO đã trang bị viên pin 550mAh bên trong thiết bị và quá trình ghép nối không cần dây cáp. Các điện thoại OPPO được hỗ trợ có thể tự động nhận diện và kết nối với phụ kiện khi được đưa đến gần.

Hiện tại, các mẫu điện thoại tương thích bao gồm dòng OPPO Reno16, OPPO Reno15, OPPO Reno14, OPPO Find X8, OPPO Find X9, OPPO Find X9 Pro, OPPO Find X9 Ultra và danh sách này có thể mở rộng thêm trong tương lai. Phụ kiện này được bán với giá 499 CNY (khoảng 1.94 triệu đồng).

