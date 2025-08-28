Hà Nội

Du lịch

Lên tàu di sản Hà Nội, ngắm phố phường, trải nghiệm không gian hoài cổ Thủ đô

Tàu di sản Hà Nội 5 cửa ô ra mắt 2025, đưa du khách ngắm phố phường, thưởng thức nghệ thuật và check-in không gian hoài cổ giữa lòng Thủ đô.

Vân Giang (Tổng hợp)

Trong không khí rộn ràng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, tàu di sản Hà Nội chính thức ra mắt vào ngày 19/8/2025 và nhanh chóng trở thành điểm check-in hot nhất năm. Với thiết kế lấy cảm hứng từ 5 cửa ô lịch sử của Thăng Long xưa, con tàu mang đến cho hành khách một chuyến đi không chỉ để di chuyển, mà còn để sống trong bầu không khí văn hóa đậm chất Hà thành.

tau-di-san-ha-noi.jpg
Ảnh Báo Công Lý

Không gian hoài cổ giữa lòng Thủ đô

Tàu di sản Hà Nội “The Hanoi Train” được thiết kế hai tầng theo phong cách hoài cổ, sang trọng, với sức chứa 40–60 chỗ ngồi/toa. Nội thất chủ yếu bằng gỗ, tông màu trầm ấm kết hợp ánh sáng vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác như quay ngược thời gian về Hà Nội xưa.

Điểm đặc biệt của con tàu là mỗi toa được lấy cảm hứng từ một cửa ô nổi tiếng: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa. Nhờ đó, du khách không chỉ được ngắm cảnh qua khung cửa kính rộng thoáng, mà còn như bước vào một “bảo tàng sống” về Thăng Long – Hà Nội.

tau-di-san1.jpg
Ngắm nhìn Hà Nội qua ô cửa. Ảnh Nguyen Thu Hang

Ngoài ra, tàu còn tích hợp nhiều tiện ích như dịch vụ ăn uống, quầy bar mini, không gian chụp ảnh riêng cùng các tiết mục nghệ thuật truyền thống: Quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm… khiến hành trình trở nên sống động và khó quên.

Hai lộ trình chính: ban ngày và ban đêm

Hiện tại, tàu di sản Hà Nội khai thác hai hành trình hấp dẫn.

Chuyến ban ngày (Hà Nội – Từ Sơn): Xuất phát từ Ga Hà Nội, đi qua Long Biên – Gia Lâm – Yên Viên và kết thúc tại Từ Sơn (Bắc Ninh). Đây là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn kết hợp tham quan vùng đất Kinh Bắc, đặc biệt là Đền Đô – di tích gắn với triều đại nhà Lý.

the-hanoi-train.jpg
Ảnh Jily Ann

Chuyến ban đêm vòng quanh Hà Nội: Phù hợp với những ai yêu thích vẻ đẹp lung linh của Thủ đô khi lên đèn. Tàu đi qua Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Phú Diễn, Hà Đông… mang đến một “tour đêm” vừa ngắm cảnh, vừa thưởng thức nghệ thuật.

Khung giờ linh hoạt

Tàu di sản vận hành ba khung giờ mỗi ngày:

Buổi sáng: 8h00 – thích hợp để tận hưởng không khí trong lành.

Buổi chiều: 14h00 – thời điểm lý tưởng để ngắm cảnh Hà Nội lãng mạn.

Buổi tối: 20h30 – cơ hội chiêm ngưỡng Thủ đô lung linh trong ánh đèn.

Mỗi khung giờ đem lại một trải nghiệm khác nhau, giúp du khách dễ dàng chọn lịch trình phù hợp.

tau-di-san.jpg
Ảnh: ace_baking_studio

Kinh nghiệm đi tàu di sản Hà Nội

Để chuyến đi thuận lợi, du khách nên lưu ý một số điều sau:

Giấy tờ: Hiện tại, hành khách cần mang theo CCCD gắn chip để soát vé bằng công nghệ sinh trắc học. Trong tương lai gần, hệ thống sẽ tích hợp với VNeID, giúp thủ tục nhanh gọn hơn.

Trang phục: Nên chọn trang phục thoải mái, dễ di chuyển nhưng vẫn lịch sự. Nếu muốn chụp ảnh đẹp, bạn có thể thử phong cách vintage hoặc màu sắc nổi bật để hòa hợp với không gian hoài cổ của tàu.

hat.jpg
Trải nghiệm văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ảnh Internet

Lên kế hoạch tham quan: Với chuyến ban ngày, đừng quên dành thời gian khám phá Từ Sơn (Bắc Ninh) – vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa.

Nên đặt vé sớm vì số lượng chỗ ngồi trên tàu có hạn.

Chuẩn bị pin sạc dự phòng để thoải mái check-in.

Nếu muốn có những bức ảnh lung linh nhất, hãy chọn chuyến buổi tối, khi Hà Nội rực rỡ ánh đèn.

Sự xuất hiện của tàu di sản Hà Nội không chỉ mở ra một loại hình du lịch mới mẻ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô giàu truyền thống. Với không gian hoài cổ, lịch trình độc đáo và trải nghiệm văn hóa phong phú, chuyến tàu này hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình khám phá Hà Nội năm 2025.

