Công viên xếp chữ Marina Park điểm đến mới hấp dẫn của TP HCM

Du lịch

Công viên xếp chữ Marina Park điểm đến mới hấp dẫn của TP HCM

Chỉ cách ga Metro Ba Son vài bước, Marina Park nổi bật với đèn LED đa sắc, view sông đẹp và không gian lý tưởng để check-in, picnic và tận hưởng đêm thành phố.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm ngay cạnh lối ra số 3 của Ga Metro Ba Son, công viên xếp chữ Marina Park những ngày gần đây liên tục xuất hiện trên mạng xã hội như một “tọa độ” check-in mới mẻ của thành phố. Không cần di chuyển xa, du khách chỉ mất vài bước chân từ nhà ga là đã có thể hòa mình vào không gian mở ven sông, nơi hội tụ ánh sáng, sắc màu và nhịp sống trẻ trung của đô thị hiện đại. Ảnh Nguyễn May
Điểm nhấn nổi bật nhất của Marina Park chính là hệ thống các khối chữ được thiết kế bằng đèn LED đa sắc. Từ khoảng 18h30 mỗi tối, toàn bộ khu vực đồng loạt lên đèn, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và vô cùng bắt mắt giữa nền trời đêm. Những mảng màu chuyển động liên tục khiến không gian trở nên lung linh, huyền ảo, dễ dàng trở thành background lý tưởng cho các bộ ảnh check-in, quay clip hay chụp chân dung. Ảnh Nguyễn May
Không ít du khách trẻ chia sẻ, chỉ cần đứng vào đúng góc, kết hợp ánh đèn và view sông phía sau là đã có thể sở hữu những khung hình đậm chất “city night”, mang hơi thở hiện đại của TP HCM về đêm. Ảnh Nguyễn May
Không chỉ thu hút bởi ánh sáng, Marina Park còn ghi điểm nhờ không gian mở rộng rãi, thoáng mát. Khu vực bãi cỏ xanh ven sông là nơi nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình lựa chọn để ngồi thư giãn, trò chuyện, hóng gió và ngắm nhìn thành phố lên đèn. Ảnh Nguyễn May
Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra mặt sông lấp lánh ánh phản chiếu, cảm nhận làn gió mát rượi về đêm một trải nghiệm dễ chịu hiếm có giữa trung tâm đô thị đông đúc. Tuy nhiên, khi mang theo đồ ăn nhẹ hay tổ chức picnic nhỏ, du khách được khuyến nghị giữ gìn vệ sinh chung, thu dọn rác gọn gàng để bảo đảm mỹ quan cho khu vực công viên. Ảnh Nguyễn May
Một trong những lý do khiến công viên xếp chữ Marina Park nhanh chóng trở nên “hót hòn họt” chính là vị trí giao thông vô cùng thuận lợi. Nằm ngay Ga Ba Son điểm dừng của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), nơi đây giúp du khách dễ dàng kết hợp trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng hiện đại với hoạt động vui chơi, check-in và dạo mát. Ảnh Nguyễn May
Việc di chuyển bằng metro không chỉ tiết kiệm thời gian, tránh kẹt xe mà còn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dân thành phố cũng như du khách từ các khu vực lân cận. Ảnh Báo Tiền phong
Giữa nhịp sống sôi động của TP HCM, công viên xếp chữ Marina Park mang đến một lựa chọn giải trí nhẹ nhàng, dễ tiếp cận, nơi du khách có thể vừa dạo chơi, vừa tận hưởng vẻ đẹp hiện đại của thành phố về đêm – ngay tại cửa ngõ Ga Metro Ba Son. Ảnh Nguyễn May
#Công viên xếp chữ Marina Park #Điểm check-in mới TP HCM #Hệ thống đèn LED đa sắc #Vị trí thuận lợi gần Ga Metro Ba Son

