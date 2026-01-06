Hà Nội

Leo Núi Thành Đẳng mùa cỏ cháy, săn khung cảnh điện ảnh

Mùa cỏ cháy nhuộm vàng Núi Thành Đẳng, tạo nên khung cảnh hoang sơ, điện ảnh, phù hợp cho những chuyến leo núi nhẹ nhàng, ngắm view và tìm sự bình yên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khác với sắc xanh mướt vào mùa mưa, Núi Thành Đẳng mùa đông mang gam màu trầm ấm của cỏ cháy, trải dài theo sườn núi và đỉnh cao. Dưới ánh nắng nhạt cuối năm, những triền cỏ vàng óng ánh, kết hợp cùng bầu trời xanh nhạt và gió lộng, tạo nên khung cảnh mang đậm chất “điện ảnh”. Ảnh 2 con gián Hà Nội
Chính vẻ đẹp này khiến Núi Thành Đẳng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những du khách yêu thiên nhiên, thích leo núi nhưng không muốn những cung đường quá thử thách. Ảnh 2 con gián Hà Nội
Không giống Đỉnh Phượng Hoàng có thể di chuyển bằng xe máy gần tới đỉnh, Núi Thành Đẳng yêu cầu du khách đi bộ hoàn toàn. Điểm xuất phát thuận tiện nhất là khu vực chùa Ba Vàng. Tại đây, du khách có thể gửi xe miễn phí tại bãi số 2, sau đó men theo lối phía sau chùa. Ảnh 2 con gián Hà Nội
Lối đi lên núi đã được làm bậc đá khá rõ ràng, chỉ cần đi đúng hướng là có thể chạm tới đỉnh mà không lo lạc đường. Thời gian leo, kết hợp nghỉ ngơi và chụp ảnh, thường rơi vào khoảng 1–1,5 tiếng, phù hợp cả với người mới bắt đầu hoặc gia đình có sức khỏe tốt. Ảnh 2 con gián Hà Nội
Trên Núi Thành Đẳng hiện chưa có hàng quán hay dịch vụ du lịch, vì vậy du khách nên chủ động chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ. Một chiếc áo khoác gió cũng là vật dụng cần thiết, bởi trong quá trình leo có thể nóng, nhưng khi lên tới đỉnh, gió thổi khá mạnh và không khí lạnh hơn rõ rệt. Ảnh 2 con gián Hà Nội
Mùa đông trời nhanh tối, du khách vẫn có thể ngắm hoàng hôn từ trên cao, tuy nhiên nên sắp xếp đi vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để đảm bảo an toàn khi xuống núi. Việc thu gom và mang rác xuống chân núi cũng là điều được khuyến khích nhằm giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Ảnh 2 con gián Hà Nội
Một trong những điểm cộng lớn của Núi Thành Đẳng là không gian mở và tầm nhìn rộng. Hầu như ở bất kỳ đoạn dừng chân nào trên cung đường, du khách cũng có thể ghi lại những bức ảnh ấn tượng nếu chuẩn bị trang phục phù hợp với “vibe” núi rừng mùa cỏ cháy. Ảnh 2 con gián Hà Nội
Một số điểm check-in được nhiều người yêu thích gồm: cành cây đổ ven đường tạo dáng tự nhiên, cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi, triền đồi cỏ cháy nhìn xuống toàn cảnh thành phố, hay hồ nước nhỏ nằm chếch bên phải từ khu vực cột cờ, băng qua một quả đồi là có thể bắt gặp. Ảnh 2 con gián Hà Nội
Sau khi xuống núi, du khách có thể ghé Hồ Yên Trung gần đó để tiếp tục ngắm hoàng hôn và thư giãn. Sự kết hợp giữa leo núi nhẹ nhàng buổi sáng và dạo hồ buổi chiều mang đến một lịch trình trọn vẹn, không quá mệt nhưng đủ để “đổi gió” và nạp lại năng lượng. Ảnh Lục Yến
Không ồn ào, không quá đông đúc, Núi Thành Đẳng mùa cỏ cháy mang đến cảm giác bình yên hiếm có. Một chuyến leo núi vừa sức, đổi lại là khung cảnh rộng mở, gió lộng và những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa thiên nhiên – đủ để chuyến đi ngắn ngày trở nên đáng nhớ. Ảnh Lục Yến
#Khung cảnh mùa cỏ cháy Núi Thành Đẳng #Du lịch leo núi nhẹ nhàng #Chụp ảnh cảnh đẹp tự nhiên #Hướng dẫn đi bộ đến đỉnh núi #Bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan #Tham quan hồ Yên Trung và cảnh hoàng hôn

