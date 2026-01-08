Hà Nội

Sắc mai anh đào nhuộm hồng vùng cao Tuyên Quang, hút khách check-in

Du lịch

Sắc mai anh đào nhuộm hồng vùng cao Tuyên Quang, hút khách check-in

Mùa mai anh đào nở rộ nhuộm hồng Lũng Cú (Tuyên Quang), thu hút du khách vượt hàng trăm km trong tiết trời se lạnh để tham quan, chụp ảnh.

Vân Giang/ Ảnh Sang Doan Dang
Khi những đợt gió lạnh vẫn bao trùm miền Bắc, sắc hồng dịu dàng của hoa mai anh đào bất ngờ bừng nở tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, tạo nên sức hút đặc biệt với du khách yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.
Những ngày đầu năm 2026, tranh thủ kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài, nhiều du khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đã lựa chọn Lũng Cú làm điểm dừng chân. Hành trình dài hơn 400 km xuyên qua những cung đường vùng cao đổi lại là khung cảnh hoa mai anh đào nở rộ, trải dài trên sườn đồi, ven đường và khu dân cư, mang đến cảm giác yên bình, lãng mạn hiếm có.
Theo chia sẻ của nhiều du khách, mùa mai anh đào ở Lũng Cú mang vẻ đẹp rất riêng. Không rực rỡ như hoa đào truyền thống, mai anh đào có sắc hồng phấn nhẹ, cánh hoa nhỏ, mọc thành chùm dày, nổi bật giữa nền trời xanh và những dãy núi đá xám đặc trưng của vùng cao.
Để đến Lũng Cú, du khách thường lựa chọn xe giường nằm xuất phát từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đến khu vực trung tâm, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe ghép hoặc phương tiện cá nhân. Từ trung tâm xã, thuê xe máy là cách thuận tiện nhất để chủ động ghé thăm các điểm hoa nở đẹp nằm rải rác quanh khu vực.
Một trong những điểm được nhiều người lựa chọn check-in là khu vực đồn biên phòng Lũng Cú. Những cây mai anh đào được trồng từ nhiều năm trước nay đã cao lớn, tán rộng. Khi vào mùa, sắc hoa phủ kín khuôn viên, tạo nên khung cảnh nổi bật, có thể dễ dàng nhận ra từ khoảng cách xa.
Bên cạnh đó, các khu vực phía sau bến xe khách Đồng Văn, khuôn viên trường học nội trú hay con đường dẫn vào làng Lô Lô Chải cũng là những nơi hoa nở rải rác, thích hợp để chụp ảnh, dạo bộ và tận hưởng không khí vùng cao.
Theo kinh nghiệm của du khách từng ghé thăm, mai anh đào tại Lũng Cú thường bắt đầu nở từ cuối tháng 12, kéo dài đến khoảng tháng 1 hoặc đầu tháng 2 dương lịch. Tuy nhiên, thời gian hoa nở rộ đẹp nhất chỉ diễn ra trong khoảng 2–3 tuần, sau đó hoa sẽ nhạt màu và rụng dần để nhường chỗ cho lộc non.
Thời tiết những ngày này dao động từ 17–20 độ C, trời se lạnh nhưng khô ráo, thuận lợi cho việc tham quan và chụp ảnh ngoài trời. Khung giờ được khuyến nghị là buổi sáng từ 8h đến 9h, khi sương tan và ánh nắng vừa đủ, hoặc buổi chiều từ 15h đến 16h với ánh sáng mềm, giúp màu hoa lên hình rõ nét hơn. Trang phục sáng màu, đơn giản sẽ giúp nổi bật giữa không gian ngập sắc hồng.
Ngoài việc “săn” hoa mai anh đào, du khách đến Lũng Cú dịp này thường kết hợp tham quan các điểm đến quen thuộc của cao nguyên đá như phố cổ Đồng Văn, dinh thự họ Vương, cột cờ Lũng Cú hay làng văn hóa Lô Lô Chải.
Ẩm thực địa phương cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình. Giữa tiết trời lạnh, những món ăn nóng hổi như lẩu gà đen, cháo ấu tẩu, bánh tam giác mạch hay rau cải mèo mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.
Mùa mai anh đào nở ngắn ngủi nhưng đủ để biến Lũng Cú thành điểm hẹn hấp dẫn mỗi dịp đầu năm. Với nhiều du khách, chỉ cần một lần đứng giữa không gian ngập sắc hoa, hít hà hơi lạnh vùng cao và lặng ngắm thiên nhiên cũng đã là một chuyến đi đáng nhớ.
