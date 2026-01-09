Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bali điều chỉnh cách làm du lịch, dự kiến kiểm tra tài chính du khách từ 2026

Du lịch

Bali điều chỉnh cách làm du lịch, dự kiến kiểm tra tài chính du khách từ 2026

Chính quyền Bali dự kiến áp dụng kiểm tra năng lực tài chính để kiểm soát lượng khách và bảo vệ tài nguyên du lịch.

Vân Giang (Tổng hợp)
Chính quyền tỉnh Bali (Indonesia) đang lên kế hoạch áp dụng quy định kiểm tra năng lực tài chính đối với du khách quốc tế từ năm 2026, trong bối cảnh lượng khách tăng nhanh kéo theo nhiều vấn đề về hạ tầng, môi trường và đời sống địa phương. Ảnh Internet
Chính quyền tỉnh Bali (Indonesia) đang lên kế hoạch áp dụng quy định kiểm tra năng lực tài chính đối với du khách quốc tế từ năm 2026, trong bối cảnh lượng khách tăng nhanh kéo theo nhiều vấn đề về hạ tầng, môi trường và đời sống địa phương. Ảnh Internet
Theo thông tin công bố, Bali điểm đến du lịch hàng đầu của Indonesia sẽ bổ sung yêu cầu chứng minh tài chính như một điều kiện bắt buộc bên cạnh thị thực khi nhập cảnh. Biện pháp này nhằm bảo đảm du khách có đủ khả năng chi trả trong suốt thời gian lưu trú, qua đó giảm áp lực lên các dịch vụ công cộng và hạn chế những hệ lụy do du lịch đại trà gây ra. Ảnh Fanpage Phượt luôn
Theo thông tin công bố, Bali điểm đến du lịch hàng đầu của Indonesia sẽ bổ sung yêu cầu chứng minh tài chính như một điều kiện bắt buộc bên cạnh thị thực khi nhập cảnh. Biện pháp này nhằm bảo đảm du khách có đủ khả năng chi trả trong suốt thời gian lưu trú, qua đó giảm áp lực lên các dịch vụ công cộng và hạn chế những hệ lụy do du lịch đại trà gây ra. Ảnh Fanpage Phượt luôn
Chính sách mới dự kiến được áp dụng trước tiên với du khách đến từ các thị trường trọng điểm như Australia, Ấn Độ và Trung Quốc. Theo đó, du khách sẽ phải xuất trình sao kê tài khoản ngân hàng trong vòng ba tháng gần nhất, đồng thời khai báo rõ thời gian lưu trú cũng như các hoạt động dự kiến tại Bali. Thông tin này được Travel And Tour World dẫn lại từ chính quyền địa phương. Ảnh Fanpage Phượt luôn
Chính sách mới dự kiến được áp dụng trước tiên với du khách đến từ các thị trường trọng điểm như Australia, Ấn Độ và Trung Quốc. Theo đó, du khách sẽ phải xuất trình sao kê tài khoản ngân hàng trong vòng ba tháng gần nhất, đồng thời khai báo rõ thời gian lưu trú cũng như các hoạt động dự kiến tại Bali. Thông tin này được Travel And Tour World dẫn lại từ chính quyền địa phương. Ảnh Fanpage Phượt luôn
Thống đốc Bali Wayan Koster cho biết, việc sàng lọc năng lực tài chính là một phần trong định hướng phát triển “du lịch chất lượng”, hướng tới nhóm du khách có trách nhiệm, hành vi phù hợp và mức chi tiêu tương xứng với điểm đến. Ảnh Fanpage Phượt luôn
Thống đốc Bali Wayan Koster cho biết, việc sàng lọc năng lực tài chính là một phần trong định hướng phát triển “du lịch chất lượng”, hướng tới nhóm du khách có trách nhiệm, hành vi phù hợp và mức chi tiêu tương xứng với điểm đến. Ảnh Fanpage Phượt luôn
Giới chức Bali đánh giá, trong những năm gần đây, sự gia tăng mạnh của khách quốc tế đã khiến hòn đảo này phải đối mặt với tình trạng quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực đến văn hóa bản địa. Do đó, việc kiểm soát điều kiện nhập cảnh được xem là cần thiết để bảo vệ tài nguyên du lịch và bảo đảm phát triển bền vững. Ảnh Fanpage Phượt luôn
Giới chức Bali đánh giá, trong những năm gần đây, sự gia tăng mạnh của khách quốc tế đã khiến hòn đảo này phải đối mặt với tình trạng quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực đến văn hóa bản địa. Do đó, việc kiểm soát điều kiện nhập cảnh được xem là cần thiết để bảo vệ tài nguyên du lịch và bảo đảm phát triển bền vững. Ảnh Fanpage Phượt luôn
Không chỉ ảnh hưởng đến du khách, quy định mới của Bali được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến các hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đến đảo này. Những hãng lớn như Qantas, Emirates hay Singapore Airlines vốn vận chuyển hàng triệu lượt khách mỗi năm đến Bali có thể phải điều chỉnh quy trình tư vấn và hỗ trợ hành khách. Ảnh Fanpage Phượt luôn
Không chỉ ảnh hưởng đến du khách, quy định mới của Bali được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến các hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đến đảo này. Những hãng lớn như Qantas, Emirates hay Singapore Airlines vốn vận chuyển hàng triệu lượt khách mỗi năm đến Bali có thể phải điều chỉnh quy trình tư vấn và hỗ trợ hành khách. Ảnh Fanpage Phượt luôn
Cụ thể, các hãng hàng không nhiều khả năng sẽ phải bổ sung thông tin về yêu cầu nhập cảnh mới ngay từ khâu đặt vé hoặc làm thủ tục check-in. Trong một số trường hợp, hành khách có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh tài chính trước khi lên máy bay, nhằm tránh nguy cơ bị từ chối nhập cảnh khi đến Bali và phát sinh trách nhiệm đưa khách quay trở lại. Ảnh Linh Jii
Cụ thể, các hãng hàng không nhiều khả năng sẽ phải bổ sung thông tin về yêu cầu nhập cảnh mới ngay từ khâu đặt vé hoặc làm thủ tục check-in. Trong một số trường hợp, hành khách có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh tài chính trước khi lên máy bay, nhằm tránh nguy cơ bị từ chối nhập cảnh khi đến Bali và phát sinh trách nhiệm đưa khách quay trở lại. Ảnh Linh Jii
Bên cạnh đó, việc áp dụng sàng lọc tài chính cũng được dự báo sẽ tạo ra sự phân hóa rõ rệt trong hệ thống lưu trú tại Bali. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp có thể hưởng lợi khi nhóm du khách đáp ứng điều kiện tài chính thường có xu hướng chi tiêu nhiều cho dịch vụ chất lượng cao. Ngược lại, phân khúc lưu trú giá rẻ có thể chịu tác động khi lượng khách du lịch tiết kiệm hoặc phượt tự túc suy giảm. Ảnh Linh Jii
Bên cạnh đó, việc áp dụng sàng lọc tài chính cũng được dự báo sẽ tạo ra sự phân hóa rõ rệt trong hệ thống lưu trú tại Bali. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp có thể hưởng lợi khi nhóm du khách đáp ứng điều kiện tài chính thường có xu hướng chi tiêu nhiều cho dịch vụ chất lượng cao. Ngược lại, phân khúc lưu trú giá rẻ có thể chịu tác động khi lượng khách du lịch tiết kiệm hoặc phượt tự túc suy giảm. Ảnh Linh Jii
Đối với những du khách dự định đến Bali từ năm 2026, các chuyên gia khuyến nghị cần chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chứng minh tài chính, bao gồm sao kê ngân hàng trong ba tháng gần nhất, xác định rõ thời gian lưu trú và lịch trình chuyến đi. Ảnh Linh Jii
Đối với những du khách dự định đến Bali từ năm 2026, các chuyên gia khuyến nghị cần chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chứng minh tài chính, bao gồm sao kê ngân hàng trong ba tháng gần nhất, xác định rõ thời gian lưu trú và lịch trình chuyến đi. Ảnh Linh Jii
Đồng thời, du khách nên theo dõi sát thông tin từ hãng hàng không để kịp thời điều chỉnh kế hoạch nếu chưa đáp ứng các yêu cầu mới. Ảnh Linh Jii
Đồng thời, du khách nên theo dõi sát thông tin từ hãng hàng không để kịp thời điều chỉnh kế hoạch nếu chưa đáp ứng các yêu cầu mới. Ảnh Linh Jii
Vân Giang (Tổng hợp)
#Chính sách kiểm tra năng lực tài chính du khách #Quản lý du lịch bền vững Bali #Tác động đến ngành khách sạn và lưu trú #Bảo vệ tài nguyên du lịch Bali #Chính sách thị thực và nhập cảnh mới #Phân hóa hệ thống lưu trú tại Bali

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT