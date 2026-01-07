Hà Nội

Du lịch

Trào lưu 'tắm lẩu' độc đáo hút du khách tại Trung Quốc

Không chỉ ăn lẩu, du khách đến Trung Quốc nay còn có thể… ngâm mình trong “nồi lẩu” khổng lồ đầy ớt và thảo mộc, tạo trải nghiệm du lịch gây tò mò.

Vân Giang (Tổng hợp)

Không chỉ ăn lẩu, du khách đến Trung Quốc còn có thể… ngâm mình trong lẩu. Những bể tắm nước nóng mô phỏng nồi lẩu hai ngăn, phủ kín ớt và thảo mộc, đang trở thành trào lưu du lịch mới lạ, gây tò mò lẫn tranh cãi tại đất nước tỷ dân.

tam-ot.jpg
Ảnh AmzChina

Tại Cáp Nhĩ Tân thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, một khu nghỉ dưỡng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ra mắt hồ tắm nước nóng lấy cảm hứng từ lẩu nguyên dương, món ăn biểu tượng của ẩm thực Trung Hoa. Thay vì những bể khoáng quen thuộc, nơi đây mang đến cho du khách trải nghiệm thị giác hiếm có: ngâm mình giữa “nồi lẩu” khổng lồ đang bốc hơi nghi ngút.

Theo Daxiang News, hồ tắm được thiết kế hình tròn với đường kính khoảng 5 m, chia làm hai nửa tương phản rõ rệt. Một bên là làn nước đỏ rực, nổi đầy ớt nguyên trái, cà tím và bắp cải – gợi liên tưởng đến nồi nước lẩu cay nồng. Bên còn lại mang sắc trắng sữa dịu nhẹ, điểm xuyết quả chà là đỏ và kỷ tử, giống loại nước dùng thanh ngọt thường thấy trong các món súp dưỡng sinh.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố trang trí, khu nghỉ dưỡng cho biết các nguyên liệu này được lựa chọn dựa trên cảm hứng từ y học cổ truyền Trung Quốc. Ớt có độ cay nhẹ, được cho là giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường trao đổi chất, trong khi sữa và thảo mộc giúp dưỡng ẩm, mang lại cảm giác thư giãn cho làn da. Nhờ đó, “tắm lẩu” được quảng bá như một liệu pháp vừa thư giãn vừa chăm sóc sức khỏe.

tam-ot1.jpg
Ảnh Nguoiquansat

Mô hình này không phải cá biệt. Tại nhiều địa phương khác ở Trung Quốc, các khu du lịch, suối nước nóng cũng đang “bắt trend” tương tự, biến việc tắm khoáng truyền thống thành trải nghiệm mới mẻ gắn với văn hóa ẩm thực. Giữa bối cảnh du lịch cạnh tranh gay gắt, những ý tưởng khác lạ như vậy nhanh chóng trở thành điểm nhấn hút khách.

Giá vé vào khu danh thắng tại Cáp Nhĩ Tân khoảng 160 nhân dân tệ/người lớn (tương đương gần 600.000 đồng), bao gồm tắm nước nóng, xông hơi khô và bữa ăn tự chọn. Du khách được khuyến nghị chỉ nên ngâm mình từ 15–20 phút. Ban quản lý cũng nhấn mạnh, các nguyên liệu trong hồ chỉ mang tính mô phỏng, không dùng để ăn; dịch vụ không phù hợp với người mắc bệnh tim mạch, các vấn đề về da hoặc có tiền sử dị ứng.

Trên nền tảng chia sẻ dịch vụ Meituan, nhiều du khách bày tỏ sự thích thú với trải nghiệm độc đáo này. “Cảm giác ngâm mình trong ‘nồi lẩu nguyên dương’ thật lạ. Nhiệt độ nước dễ chịu, hơi nước bốc lên tạo cảm giác thư giãn. Khu nghỉ dưỡng còn phục vụ trái cây và trà thảo dược miễn phí”, một người chia sẻ.

tam-ot2.jpg
Hồ nước nóng hình tròn rộng 5 m được chia thành các phần màu đỏ và trắng, không khác gì nồi lẩu hai ngăn phiên bản khổng lồ. Ảnh SCMP.

Dù vậy, trào lưu “tắm lẩu” cũng vấp phải không ít tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng ớt, rau củ thật trong hồ tắm là lãng phí thực phẩm, đề xuất nên thay thế bằng nguyên liệu nhân tạo. Ngược lại, nhiều người cho rằng đây là sự sáng tạo đáng ghi nhận của ngành du lịch. “Lẩu không chỉ là món ăn, mà còn là một phần văn hóa của người Trung Quốc. Việc đưa hình ảnh đó vào du lịch là điều dễ hiểu”, một bình luận viết.

Giữa những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng “tắm lẩu” đang góp thêm một gam màu lạ vào bức tranh du lịch trải nghiệm tại Trung Quốc – nơi những ý tưởng táo bạo, giàu tính thị giác luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách yêu thích sự mới mẻ và khác biệt.

